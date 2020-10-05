По итогам сделки FriendWork вошел в периметр нашей экосистемы Humantek [вертикально-интегрированная группа компаний в Edu и HR сегментах — vc.ru]. FriendWork улучшает процессы поиска, оценки и выхода на работу кандидата.



Благодаря наличию сервиса FriendWork в периметре группы, мы точно пониманием — «кому что нужно»: для компаний можем предсказать, какие специалисты будут востребованы на горизонте 5-10 лет; для сотрудников — указать пробелы в знаниях и компетенциях, подобрать программы для обучения.