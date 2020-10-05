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Финансы
Лиана Липанова
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Сервис для автоматизации рекрутинга FriendWork привлёк $2,5 млн от Prytek Игоря Рыбакова и Андрея Яшунского Материал редакции

По подписке по цене от 20 тысяч рублей в год за одного рекрутера сервис систематизирует и анализирует работу HR, а также позволяет руководству контролировать подбор персонала.

4 комментария
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Российский сервис для автоматизации рекрутинга FriendWork привлёк $2,5 млн инвестиции от Prytek, сооснователями которой являются совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков и Андрей Яшунский. Об этом vc.ru рассказал представитель группы компаний.

По итогам сделки FriendWork вошел в периметр нашей экосистемы Humantek [вертикально-интегрированная группа компаний в Edu и HR сегментах — vc.ru]. FriendWork улучшает процессы поиска, оценки и выхода на работу кандидата.


Благодаря наличию сервиса FriendWork в периметре группы, мы точно пониманием — «кому что нужно»: для компаний можем предсказать, какие специалисты будут востребованы на горизонте 5-10 лет; для сотрудников — указать пробелы в знаниях и компетенциях, подобрать программы для обучения.

Андрей Яшунский
сооснователь и управляющий партнер группы Prytek

Компания направит привлечённые инвестиции на развитие облачной системы управления кандидатами и сотрудниками.

FriendWork в 2012 году основал Александр Красс. Среди клиентов FriendWork — Skyeng, Zoon, Selecty и другие. Аудитория сервиса насчитывает более 4000 HR-директоров, утверждают в Prytek. Услуги сервис предоставляет по подписке по четырём тарифам.

Тариф «Команда» стоит 20,7 тысяч рублей в год за одного рекрутера. В него входит интеграция с входящей почтой, импорт резюме с работных сайтов и соцсетей, распознавание резюме из .doc, .docx, .pdf, отправка сообщений по шаблонам, автоматический поиск кандидатов в соцсетях по резюме, публикация вакансий и сбор откликов, аналитика и массовая рассылка писем.

В тариф «Команда+» за 28 760 рублей в год входят те же услуги и неограниченное количество аккаунтов для нанимающих менеджеров.

Тариф «Компания» стоит 32,4 тысячи в год. Он дополнен опросами для кандидатов, формой оценки, интеграцией с IP-телефонией и индивидуальными возможностями.

Цена за «Корпорацию» устанавливается по договорённости. Тариф позволяет настраивать поля в вакансии и в профиле кандидата, согласовывать вакансии и заявкт на подбор, интегрировать с BI-системами и другое.

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vc.ru

#новость #prytek #friendwork

Лиана Липанова
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4 комментария
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Сергей Подливчук

0

Не деятельность HR (HR - это у бумеров), а деятельность TM (tallent managment). 

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Сергей Щукин

Сергей
–1

Нет никаких 'бумеров' в России - это исключительно штатовский феномен

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Сергей Подливчук

Сергей
3

Ок, старый пердун.

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Алексей Гуторов

0

Это то о чем Игорь говорил несколько месяцев назад в одном из своих выпусках на YouTube канале.
Система которая будет искать кандидатов не по выверенным резюме из традиционных ресурсов а по действиям кандидатов взытых из BigData или откуда там ещё 🏋️⬆️

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