Сервис для автоматизации рекрутинга FriendWork привлёк $2,5 млн от Prytek Игоря Рыбакова и Андрея Яшунского Материал редакции
По подписке по цене от 20 тысяч рублей в год за одного рекрутера сервис систематизирует и анализирует работу HR, а также позволяет руководству контролировать подбор персонала.
Российский сервис для автоматизации рекрутинга FriendWork привлёк $2,5 млн инвестиции от Prytek, сооснователями которой являются совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков и Андрей Яшунский. Об этом vc.ru рассказал представитель группы компаний.
Компания направит привлечённые инвестиции на развитие облачной системы управления кандидатами и сотрудниками.
FriendWork в 2012 году основал Александр Красс. Среди клиентов FriendWork — Skyeng, Zoon, Selecty и другие. Аудитория сервиса насчитывает более 4000 HR-директоров, утверждают в Prytek. Услуги сервис предоставляет по подписке по четырём тарифам.
Тариф «Команда» стоит 20,7 тысяч рублей в год за одного рекрутера. В него входит интеграция с входящей почтой, импорт резюме с работных сайтов и соцсетей, распознавание резюме из .doc, .docx, .pdf, отправка сообщений по шаблонам, автоматический поиск кандидатов в соцсетях по резюме, публикация вакансий и сбор откликов, аналитика и массовая рассылка писем.
В тариф «Команда+» за 28 760 рублей в год входят те же услуги и неограниченное количество аккаунтов для нанимающих менеджеров.
Тариф «Компания» стоит 32,4 тысячи в год. Он дополнен опросами для кандидатов, формой оценки, интеграцией с IP-телефонией и индивидуальными возможностями.
Цена за «Корпорацию» устанавливается по договорённости. Тариф позволяет настраивать поля в вакансии и в профиле кандидата, согласовывать вакансии и заявкт на подбор, интегрировать с BI-системами и другое.
Не деятельность HR (HR - это у бумеров), а деятельность TM (tallent managment).
Нет никаких 'бумеров' в России - это исключительно штатовский феномен
Это то о чем Игорь говорил несколько месяцев назад в одном из своих выпусках на YouTube канале.
Система которая будет искать кандидатов не по выверенным резюме из традиционных ресурсов а по действиям кандидатов взытых из BigData или откуда там ещё 🏋️⬆️
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