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Лиана Липанова
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Американское издание про ИТ Hacker Noon привлекло $1,5 млн от украинского Genesis Investments и других инвесторов Материал редакции

На Hacker Noon любой пользователь может зарегистрироваться и предложить материал для публикации.

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Американское онлайн-издание про технологии, стартапы и искусственный интеллект Hacker Noon привлекло $1,5 млн инвестиций — $150 тысяч из них вложил украинский фонд Genesis Investments, сообщили vc.ru в компании.

В основе Hacker Noon — UGC-контент: любой пользователь может зарегистрироваться и предложить материал для публикации, объясняет Genesis Investments. Компанию в 2016 году основали Дэвид и Лин Смок (David и Linh Smooke), а также Джей Заловиц (Jay Zalowitz).

Компания разработала систему управления контентом, на которой работает платформа, и программное обеспечение для голосования пользователей, на котором работает платформа с наградами Noonies.Tech.

Кроме того, Hacker Noon предлагает платформу для публикации вакансий в ИТ-сфере в США и записывает собственные подкасты. Компания зарабатывает в основном на рекламе.

Аудитория сервиса в основном состоит из читателей из США, Индии, Великобритании, Канады и Германии. К 2020 году Hacker Noon, по данным Genesis Investments, насчитывал 4 млн пользователей в месяц.

Во втором квартале 2020 года на Hacker Noon выходило 30 материалов в день. К началу 2021 года платформа планирует выйти на уровень 50 публикаций в день.

Команда сервиса состоит из 14 человек, семь из которых работают неполный день.

Посевной раунд возглавила Coil, занимающаяся монетизацией веб-контента и микроплатежами — она вложила в мае $1 млн. Затем к раунду присоединились Genesis Investments и Greater Colorado Venture Fund, который инвестировал $350 тысяч, сообщил vc.ru представитель украинского фонда.

По данным Ain.ua, оценка компании в рамках раунда достигла $11,5 млн.

Мы верим, что наша экспертиза в медиа, digital-маркетинге и монетизации может стать драйвером еще более стремительного роста для Hacker Noon. В случае необходимости, мы будем рады помочь Hacker Noon с открытием R&D-офиса в Украине в будущем.

Hacker Noon — технологическое медиа нового поколения, которое может стать одним из самых важных уже в ближайшие 5 лет, и мы хотим быть частью этой истории.

Елена Мажуга
инвестиционный менеджер Genesis Investments

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Лиана Липанова
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