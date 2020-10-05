Мы верим, что наша экспертиза в медиа, digital-маркетинге и монетизации может стать драйвером еще более стремительного роста для Hacker Noon. В случае необходимости, мы будем рады помочь Hacker Noon с открытием R&D-офиса в Украине в будущем.

Hacker Noon — технологическое медиа нового поколения, которое может стать одним из самых важных уже в ближайшие 5 лет, и мы хотим быть частью этой истории.