Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
Подробнее
Финансы
Лиана Липанова
290

Google отложила ввод обязательной комиссии в Play Store после жалоб разработчиков — но только в Индии Материал редакции

Во всём мире приложения должны будут перейти на платёжную систему Google до 30 сентября 2021 года, а в Индии — до сентября 2022 года.

6 комментариев
В закладки

Google отложила введение 30%-ной комиссии на покупки для приложений в Play Store в Индии до апреля 2022 года. В конце сентября компания обязала разработчиков во всём мире перейти на платёжную систему Google до 30 сентября 2021 года и платить 30% комиссии, как у Apple.

По нынешним правилам, разработчики также должны использовать платёжную систему компании при покупках внутри приложений, но до сих пор это было не принудительно, заявляли тогда в Google.

«Мы организуем встречи с ведущими индийскими стартапами, чтобы глубже понять их проблемы. И мы также продлеваем время для разработчиков в Индии для интеграции с платёжной системой Play, чтобы у них было достаточно времени для реализации UPI для оплаты подписки. Мы всегда говорили, что у разработчиков должен быть выбор в том, как они будут распространять свои приложения, и что магазины должны конкурировать за потребителей и разработчиков», — заявили в Google.

Компания приняла решение продлить срок интеграции для Индии после того, как более 150 индийских стартапов создали неформальную коалицию в знак протеста против новых правил и начали изучать альтернативные площадки для своих приложений, отмечает TechCrunch. Среди них — крупнейшая в Индии финтех-компания Paytm, платёжная система Razorpay, соцсеть ShareChat, маркетплейс для бизнеса IndiaMART и другие, напоминает издание.

По данным исследовательской фирмы Counterpoint, Google занимает 99% рынка смартфонов в Индии. Индия — крупнейший рынок для Google по количеству пользователей, но выручка у компании в стране незначительна по сравнению с западными, утверждает TechCrunch.

#новость #google

Лиана Липанова
+28 979
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 164213, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Oct 2020 16:19:58 +0300", "is_special": false }
Rotam — подкаст про маркетинг
Ежедневный новостной подкаст про главное в Digital, SMM и маркетинге от DNative
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Антонов

1

«Не, ну у Эпл работает, а мы че?»

Ответить

Vadim Zlygastev

1

Связано ли это с тем, что Пичай индус...🧐

Ответить

Сергей Слащев

1

Мне кажется это создаст новую волну конкуренции в размещении своего продукта на других более доступных площадках, нежели play market. Сначало 30% для разработчиков затем и вовсе подписки для потребителя?

Ответить

Игорь Соколовский

Сергей
0

Наконец-то в хуавеевском AppGalery приложения появятся.
А конкуренция — всегда хорошо.

Ответить

Юрий Коршев

0

Только цифровые услуги?

Ответить

Dinmukhamed Kanaev

0

Сундар Пичай делает своё дело;)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ITI Capital
Подписан
Отписаться
Акции Tesla упали в пять раз из-за сплита: зачем компании это нужно, чего ждать инвесторам
Вслед за Apple, компания Илона Маска также провела сплит акций – специальную биржевую процедуру дробления акций. В резу…
0
ivi
Подписан
Отписаться
IVI снимет продолжение сериала «ЧУМА!»
5 октября начались съемки второго сезона титулованного сериала IVI «ЧУМА!». Проект «ЧУМА! Вторая волна» будет доступен…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Как разделить показатели по отделам, если выгрузка данных не содержит нужной информации?
Недавно мы столкнулись с такой задачей: потребовалось рассчитать определенные показатели в разрезе профильных отделов,…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Михалёв
за день
Куда инвестировать накопленное Как не прогореть в бизнесе Как сделать, чтобы бизнес не отобрали Как не стать жертвой разбоя План действий на случай коллапса политики и экономики Дети не такие умные и хваткие, как…
Сколько нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливым
Лаванда
за неделю
Ну хоть не топором зарубили
Петербуржец рассказал, что его избили в офисе доставки еды «Достаевский» из-за твитов о работе в компании

Комментарии

Dmitry Vedenko

Airbnb заблокировала мой…

Михаил Иванович

Airbnb заблокировала мой…

Ivan Ivanov

Сколько нужно зарабатывать…

Михаил Иванович

Airbnb заблокировала мой…

Максим

Сколько нужно зарабатывать…

Илья Мишин

Сколько нужно зарабатывать…

Климов Александр

Яндекс Дзен срезал охваты. Что…

Mr Victor

Временный номер — борьба за…

Robert Coolige

Airbnb заблокировала мой…

Андрей Антонов

Google отложила ввод…

Юрий Коршев

Google отложила ввод…

Robert Coolige

Airbnb заблокировала мой…

Janis Mednis

Сколько нужно зарабатывать…

Leonid Leonidovich

Я задолбался искать смешные…

Борис Васильев

Частные города в России — тренд…

Максим

Сколько нужно зарабатывать…

ϏϙηαϟϮ

Американское издание про ИТ…

Николай Черных

Bloomberg: сервис для бегунов и…

Ivan Ivanov

Сколько нужно зарабатывать…

Denis Komutkov

«Ведомости»: мэрия Москвы…
null