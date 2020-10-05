Google отложила ввод обязательной комиссии в Play Store после жалоб разработчиков — но только в Индии Материал редакции
Во всём мире приложения должны будут перейти на платёжную систему Google до 30 сентября 2021 года, а в Индии — до сентября 2022 года.
Google отложила введение 30%-ной комиссии на покупки для приложений в Play Store в Индии до апреля 2022 года. В конце сентября компания обязала разработчиков во всём мире перейти на платёжную систему Google до 30 сентября 2021 года и платить 30% комиссии, как у Apple.
По нынешним правилам, разработчики также должны использовать платёжную систему компании при покупках внутри приложений, но до сих пор это было не принудительно, заявляли тогда в Google.
«Мы организуем встречи с ведущими индийскими стартапами, чтобы глубже понять их проблемы. И мы также продлеваем время для разработчиков в Индии для интеграции с платёжной системой Play, чтобы у них было достаточно времени для реализации UPI для оплаты подписки. Мы всегда говорили, что у разработчиков должен быть выбор в том, как они будут распространять свои приложения, и что магазины должны конкурировать за потребителей и разработчиков», — заявили в Google.
Компания приняла решение продлить срок интеграции для Индии после того, как более 150 индийских стартапов создали неформальную коалицию в знак протеста против новых правил и начали изучать альтернативные площадки для своих приложений, отмечает TechCrunch. Среди них — крупнейшая в Индии финтех-компания Paytm, платёжная система Razorpay, соцсеть ShareChat, маркетплейс для бизнеса IndiaMART и другие, напоминает издание.
По данным исследовательской фирмы Counterpoint, Google занимает 99% рынка смартфонов в Индии. Индия — крупнейший рынок для Google по количеству пользователей, но выручка у компании в стране незначительна по сравнению с западными, утверждает TechCrunch.
Мне кажется это создаст новую волну конкуренции в размещении своего продукта на других более доступных площадках, нежели play market. Сначало 30% для разработчиков затем и вовсе подписки для потребителя?
Наконец-то в хуавеевском AppGalery приложения появятся.
А конкуренция — всегда хорошо.
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