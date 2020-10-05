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Лиана Липанова
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OneWeb передаст «дочке» долю в СП с «Роскосмосом» в рамках реструктуризации перед сделкой с Великобританией на $500 млн Материал редакции

Сделку должны одобрить американские регуляторы — выход из СП может «сгладить процесс», пишет The Telegraph.

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Британский спутниковый оператор OneWeb выйдет из совместного предприятия с АО «Спутниковая система "Гонец"», дочерней компанией «Роскомоса». Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британскую компанию.

OneWeb передаст 49% в СП мажоритарному владельцу, пишет издание. Стороны создали СП в 2017 году в качестве потенциального способа предоставления услуг спутниковой связи OneWeb в России — большая часть страны не обслуживается традиционным подключением к интернету, объясняет The Telegraph.

Оператор назвал выход «очисткой», так как СП «не обладает какими-либо значительными» активами. Сделка не повлияет на запуск 36 спутников российской ракетой «Союз» с космодрома Восточный в декабре 2020 года, и британская компания всё ещё сможет вести бизнес в России, отмечает издание.

Выход OneWeb из СП связан со сделкой с Великобританией, пишет The Telegraph. Правительство страны с участием индийской компании Bharti Global купит 20% оператора. Каждый вложит по $500 млн: Великобритания получит долю в OneWeb, а Bharti Global — управление бизнесом.

Сделку ещё должны одобрить американские регуляторы — выход из СП может «сгладить процесс одобрения», уточняет издание. Но «очистка» была запланировала ещё до договорённости с Великобританией, говорят в компании.

На момент публикации заметки в «Роскосмосе» не ответили на запрос vc.ru.

Обновлено 6.10.2020. «Гонец» опровергнул «Ведомостям» информацию о выходе OneWeb из СП: британская компания передаст свою 49%-ную долю своему дочернему предприятию в рамках реструктуризации бизнеса оператора на фоне банкротства.

#новость #oneweb

Лиана Липанова
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alex twit

11

Спутниковая система "Пиздец".

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max smirnoff

alex
0

Слишком тупо.

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Bobo Momo

–17

Сделка не повлияет на запуск 36 спутников российской ракетой «Союз» с космодрома Восточный в декабре 2020 года

Ага, за месяц запустить 36 ракет. Удачки.

А если серьёзно, то, надеюсь "Байден прийде, порядок наведе", и продажу ОнВеба разрешат только в случае, если спутники будут запускаться не на ракетах, производства стран, враждебных США.

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Aquarius Ea

Bobo
15

Запускают сразу 36 спутников, на одном "Союзе"

Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи OneWeb, который будет единственным…
ria.ru
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Евгений Чикин

3

Интересно, как роскосмос планирует расти, ведь это единственный запуск в этому году с космодрома Восточный и в дальнейшем контрактов будет на запуск становиться меньше, хотя они и будут.

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Bobo Momo

Евгений
5

Он и не планирует расти,  с чего вы взяли?

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semen matrasov

Евгений
0

Рогозин планирует в ширь расти

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Василий Степанов

–2

Спутниковая система "Гонец". Гони нах.

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max smirnoff

0
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