OneWeb передаст «дочке» долю в СП с «Роскосмосом» в рамках реструктуризации перед сделкой с Великобританией на $500 млн Материал редакции
Сделку должны одобрить американские регуляторы — выход из СП может «сгладить процесс», пишет The Telegraph.
Британский спутниковый оператор OneWeb выйдет из совместного предприятия с АО «Спутниковая система "Гонец"», дочерней компанией «Роскомоса». Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британскую компанию.
OneWeb передаст 49% в СП мажоритарному владельцу, пишет издание. Стороны создали СП в 2017 году в качестве потенциального способа предоставления услуг спутниковой связи OneWeb в России — большая часть страны не обслуживается традиционным подключением к интернету, объясняет The Telegraph.
Оператор назвал выход «очисткой», так как СП «не обладает какими-либо значительными» активами. Сделка не повлияет на запуск 36 спутников российской ракетой «Союз» с космодрома Восточный в декабре 2020 года, и британская компания всё ещё сможет вести бизнес в России, отмечает издание.
Выход OneWeb из СП связан со сделкой с Великобританией, пишет The Telegraph. Правительство страны с участием индийской компании Bharti Global купит 20% оператора. Каждый вложит по $500 млн: Великобритания получит долю в OneWeb, а Bharti Global — управление бизнесом.
Сделку ещё должны одобрить американские регуляторы — выход из СП может «сгладить процесс одобрения», уточняет издание. Но «очистка» была запланировала ещё до договорённости с Великобританией, говорят в компании.
На момент публикации заметки в «Роскосмосе» не ответили на запрос vc.ru.
Обновлено 6.10.2020. «Гонец» опровергнул «Ведомостям» информацию о выходе OneWeb из СП: британская компания передаст свою 49%-ную долю своему дочернему предприятию в рамках реструктуризации бизнеса оператора на фоне банкротства.
Спутниковая система "Пиздец".
Сделка не повлияет на запуск 36 спутников российской ракетой «Союз» с космодрома Восточный в декабре 2020 года
Ага, за месяц запустить 36 ракет. Удачки.
А если серьёзно, то, надеюсь "Байден прийде, порядок наведе", и продажу ОнВеба разрешат только в случае, если спутники будут запускаться не на ракетах, производства стран, враждебных США.
Запускают сразу 36 спутников, на одном "Союзе"
Интересно, как роскосмос планирует расти, ведь это единственный запуск в этому году с космодрома Восточный и в дальнейшем контрактов будет на запуск становиться меньше, хотя они и будут.
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