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Лиана Липанова
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OneWeb выйдет из СП с «дочкой» «Роскосмоса» перед сделкой с правительством Великобритании на $500 млн Материал редакции

Сделку должны одобрить американские регуляторы — выход из СП может «сгладить процесс», пишет The Telegraph.

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Британский спутниковый оператор OneWeb выйдет из совместного предприятия с АО «Спутниковая система "Гонец"», дочерней компанией «Роскомоса». Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британскую компанию.

OneWeb передаст 49% в СП мажоритарному владельцу, пишет издание. Стороны создали СП в 2017 году в качестве потенциального способа предоставления услуг спутниковой связи OneWeb в России — большая часть страны не обслуживается традиционным подключением к интернету, объясняет The Telegraph.

Оператор назвал выход «очисткой», так как СП «не обладает какими-либо значительными» активами. Сделка не повлияет на запуск 36 спутников российской ракетой «Союз» с космодрома Восточный в декабре 2020 года, и британская компания всё ещё сможет вести бизнес в России, отмечает издание.

Выход OneWeb из СП связан со сделкой с Великобританией, пишет The Telegraph. Правительство страны с участием индийской компании Bharti Global купит 20% оператора. Каждый вложит по $500 млн: Великобритания получит долю в OneWeb, а Bharti Global — управление бизнесом.

Сделку ещё должны одобрить американские регуляторы — выход из СП может «сгладить процесс одобрения», уточняет издание. Но «очистка» была запланировала ещё до договорённости с Великобританией, говорят в компании.

На момент публикации заметки в «Роскосмосе» не ответили на запрос vc.ru.

#новость #oneweb

Лиана Липанова
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