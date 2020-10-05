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Финансы
Рая Хачатрян
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Частные инвесторы открыли на Мосбирже 610 тысяч брокерских счетов за сентябрь — это рекорд за все время Материал редакции

По данным на конец сентября, всего у 6,8 млн человек есть брокерский счет на Мосбирже.

38 комментариев
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В сентябре 2020 года на Московской бирже частные инвесторы открыли рекордное количество брокерских счетов — более 610 тысяч, объявила Мосбиржа. К концу сентября счёт на бирже был у 6,8 млн человек.

За месяц на рынке акций средний объем ежедневных операций составил 91 млрд рублей. При этом доля частных инвесторов в торгах акциями выросла на 6,8% по сравнению с 2019 годом — до 40,8%.

Они часто покупают иностранные акции, отмечается в сообщении биржи — за месяц более 45,8% из 11,2 млрд рублей общего объема инвестиций в зарубежные компании приходилось на частных инвесторов. Объем вкладов физлиц в российские акции за сентябрь составил 64,8 млрд рублей, а с начала 2020 года — более 335,4 млрд рублей.

По итогам сентября «Портфель частного инвестора» состоит из ценных бумаг «Сбербанка» (32,4%), «Газпрома» (19,8%), «Норникеля» (12,2%), «ЛУКОЙЛа» (12,0%) и «ВТБ» (5,7%). В списке иностранных компаний выделяются NVIDIA (23,3%), Apple (17,9%), AMD Inc. (11,2%), Boeing (10,7%) и Intel (8,2%).

Интерес к фондовом рынкам в России вырос во втором квартале 2020 года — во время пандемии. За этот период розничные инвесторы купили российские акции на Московской бирже на 127 млрд рублей, сообщал Центробанк в августе. Это на 49% больше, чем в первом квартале, следует из данных ЦБ.

#мосбиржа #инвестиции #новость

Рая Хачатрян
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38 комментариев
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evilnw

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610 тыс новых клиентов, которые ждут коррекции, чтобы зафиксировать прибыль. :)

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Игорь Крафт

evilnw
1

Особенно СБЕР сегодня просел как следует ...

Ответить

Mark Borisov

Игорь
3

Это дивидендный гэп

Ответить

Sergei Timofeyev

Игорь
1

А... я понял... это ликвидность подъехала в виде хомяков ))

Ответить

Кирилл Хамитов

–3

инвестировать сейчас модно а я как дурак чистоганом имею 500к в месяц

Ответить

Николай

Кирилл
33

- Алло!
- Не могу говорить, зарабатываю чистоганом 500к в месяц.
- Ты же сам мне позвонил.

Ответить

Кирилл Хамитов

Николай
–3

- ха ха
- смотри смотри! у тебя в кармане 5 рублей со сдачи осталось!
- и что?
- там акции сбера подорожали!

Ответить

Петя Иванов

Кирилл
3

Дайка угадаю: не заводик ли по производству ЖБИ даёт такой профит?

Ответить

Кирилл Хамитов

Петя
0

завод продал, теперь на пластиковых окнах зарабатываю

Ответить

Vlad Semushin

Кирилл
0

Х5 то купил?

Ответить

Jack Sparrow

6

Народ ломанулся вкладывать последние деньги, увидев как после падения акции выросли на десятки (а то и сотни) процентов, и каждый мамкин инвестор начал рекламировать себя, как он овладел секретной беспроигрышной техникой. Центральные банки напечатали деньги и на воздушных фантиках надули пузырь невиданных масштабов, но пострадает как всегда среднестатистический инвестор, который только зашел на рынок, в надежде утроить свой вклад.

Ответить

Sergei Timofeyev

Jack
0

А ликвидность завезли?

Ответить

Andre Macareno

Jack
0

Если намекаете на великую депрессию 2 — так я только за, распродажа покруче, чем у Габена

Ответить

Valentin Dombrovsky

Jack
–1

Ничего секретного — вкладывайтесь в АМД, Нвидиа и Эппл и всё будет хорошо. :D

Ответить

Alexey Nazaroff

3

Закупаются, чтобы прокатиться. Всё правильно.

Ответить

Алексис Второй

Alexey
5

По сути, люди перекладываются в валюту, покупая иностранные акции. Если есть возможность не трогать акции больше трёх лет, то, вероятно, есть неплохая возможность заработать на изменении курсов и/или на росте акций больше чем на банковском депозите. Не вижу на чём тут можно прокатиться — рубль укрепляться вроде не планирует, западный фондовый рынок падать ниже не собирается. А вот кто и зачем покупает отечественные акции вдолгую, морозя свои рубли, это для меня загадка, но какой-то план у них есть.

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Denis Mayorov

Алексис
4

Компании, которые не приносят прибыли оцениваются в тысячи раз выше собственных убытков из расчета, что через 50 лет они отобьют инвестиции (если сохранят темпы роста), продавая товары и услуги людям, которые берут кредиты равные собственным реальным доходам, чтобы купить акции этих самых компаний в надежде, что их уровень жизни поднимется, а не упадет.

Рабочая же схема. Главное побольше баксов под нее напечатать.

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Алексис Второй

Denis
0

Посмотрите на график NASDAQ Composite за весь период. В мире нет ничего вечного, но почему он должен рухнуть завтра или через год или через 3 года? Также можно купить и золото, а его на завтра уронят и будут десять лет топтать. У вас есть более хорошие идеи, куда можно инвестировать (пассивно) с минимальными рисками и какой-то доходностью?

Ответить

Denis Mayorov

Алексис
1

Я бы подождал выборов в США и сохранился на всякий случай.

Ответить

Антон Штадлер

Алексис
0

Особенно ВТБ

Ответить

Denis Krivonosov

Алексис
0

Я покупаю!!11

Ответить

Denis Shiryaev

4

Я думаю спасибо крипте, лично я к акциям пришел после крипто-бирж и тут явно ниже риски 🌚

Ответить

Denis Manchenko

Denis
0

А каких криптобирж акции ?

Ответить

Denis Shiryaev

Denis
2

Binance – one love

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
1

Их же заблокировал РКН ;)

Ответить

Andre Macareno

Sergei
1

Так Денис в Польше же

Ответить

Denis Manchenko

Denis
0

Ну а ведь есть ещё другие "старики" Bitstamp итд - просто не могу найти в чем купить.

Ответить

Артем Богданов

2

Открыть-то открыли и бабки перевели, благо это легче сделать, чем купить морковку в Самокате. Но многие из них прочитали хотя бы "Разумного инвестора", не говоря уже о бух. отчетах? И что они сейчас собираются покупать на обоих рынках, если не читали? Очень грустно это все на самом деле.  

Ответить

Denis Krivonosov

Артем
0

А есть большая разница что покупать?

Ответить

NYC GUIDED

0

На самом деле российский фондовый рынок начал хорошо развиваться. Это хорошая возможность начать инвестиции. В ближайшие несколько лет будет переток денег из банковских вкладов в акции, соответсвенно акции будут расти. 

Ответить

Сергей Красавин

NYC
0

Как раз время вложиться в московскую биржу

Ответить

Стартапер-пессимист

Сергей
0

...на которой из-за технической ошибки ваши деньги исчезнут.

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Какая-то Московская биржа в целом допотопная. и ночью не работает и выход на рынок сложная штука. Как-то тот же Kickstarter посовременнее будет.

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Леонид Михалев

Vitold
1

Зато в остальном сервисе сильно превосходит американскую среду. Там и за котировки платить и комиссии в разы больше и выглядит все это неприятно , и развиваться некуда , потому что дико зарегулировано все.

Ответить

Антон Штадлер

Леонид
1

Как раз все наоборот)

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Антон Штадлер

Vitold
0

Биржи ночью не работают. Но да, уровень развития оставляет желать, особенно стабильность работы. Хотя есть и +, например, можно валюту купить по рыночному курсу 🙃

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Крымский Чайничек

0

А сколько из них только для конкурса Лучший частный инвестор? 

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Крымский Чайничек

Крымский
0

Нашел. 13868

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