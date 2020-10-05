Частные инвесторы открыли на Мосбирже 610 тысяч брокерских счетов за сентябрь — это рекорд за все время Материал редакции
По данным на конец сентября, всего у 6,8 млн человек есть брокерский счет на Мосбирже.
В сентябре 2020 года на Московской бирже частные инвесторы открыли рекордное количество брокерских счетов — более 610 тысяч, объявила Мосбиржа. К концу сентября счёт на бирже был у 6,8 млн человек.
За месяц на рынке акций средний объем ежедневных операций составил 91 млрд рублей. При этом доля частных инвесторов в торгах акциями выросла на 6,8% по сравнению с 2019 годом — до 40,8%.
Они часто покупают иностранные акции, отмечается в сообщении биржи — за месяц более 45,8% из 11,2 млрд рублей общего объема инвестиций в зарубежные компании приходилось на частных инвесторов. Объем вкладов физлиц в российские акции за сентябрь составил 64,8 млрд рублей, а с начала 2020 года — более 335,4 млрд рублей.
По итогам сентября «Портфель частного инвестора» состоит из ценных бумаг «Сбербанка» (32,4%), «Газпрома» (19,8%), «Норникеля» (12,2%), «ЛУКОЙЛа» (12,0%) и «ВТБ» (5,7%). В списке иностранных компаний выделяются NVIDIA (23,3%), Apple (17,9%), AMD Inc. (11,2%), Boeing (10,7%) и Intel (8,2%).
Интерес к фондовом рынкам в России вырос во втором квартале 2020 года — во время пандемии. За этот период розничные инвесторы купили российские акции на Московской бирже на 127 млрд рублей, сообщал Центробанк в августе. Это на 49% больше, чем в первом квартале, следует из данных ЦБ.
610 тыс новых клиентов, которые ждут коррекции, чтобы зафиксировать прибыль. :)
Особенно СБЕР сегодня просел как следует ...
инвестировать сейчас модно а я как дурак чистоганом имею 500к в месяц
- ха ха
- смотри смотри! у тебя в кармане 5 рублей со сдачи осталось!
- и что?
- там акции сбера подорожали!
Дайка угадаю: не заводик ли по производству ЖБИ даёт такой профит?
завод продал, теперь на пластиковых окнах зарабатываю
Народ ломанулся вкладывать последние деньги, увидев как после падения акции выросли на десятки (а то и сотни) процентов, и каждый мамкин инвестор начал рекламировать себя, как он овладел секретной беспроигрышной техникой. Центральные банки напечатали деньги и на воздушных фантиках надули пузырь невиданных масштабов, но пострадает как всегда среднестатистический инвестор, который только зашел на рынок, в надежде утроить свой вклад.
Если намекаете на великую депрессию 2 — так я только за, распродажа покруче, чем у Габена
Ничего секретного — вкладывайтесь в АМД, Нвидиа и Эппл и всё будет хорошо. :D
Закупаются, чтобы прокатиться. Всё правильно.
По сути, люди перекладываются в валюту, покупая иностранные акции. Если есть возможность не трогать акции больше трёх лет, то, вероятно, есть неплохая возможность заработать на изменении курсов и/или на росте акций больше чем на банковском депозите. Не вижу на чём тут можно прокатиться — рубль укрепляться вроде не планирует, западный фондовый рынок падать ниже не собирается. А вот кто и зачем покупает отечественные акции вдолгую, морозя свои рубли, это для меня загадка, но какой-то план у них есть.
Компании, которые не приносят прибыли оцениваются в тысячи раз выше собственных убытков из расчета, что через 50 лет они отобьют инвестиции (если сохранят темпы роста), продавая товары и услуги людям, которые берут кредиты равные собственным реальным доходам, чтобы купить акции этих самых компаний в надежде, что их уровень жизни поднимется, а не упадет.
Рабочая же схема. Главное побольше баксов под нее напечатать.
Посмотрите на график NASDAQ Composite за весь период. В мире нет ничего вечного, но почему он должен рухнуть завтра или через год или через 3 года? Также можно купить и золото, а его на завтра уронят и будут десять лет топтать. У вас есть более хорошие идеи, куда можно инвестировать (пассивно) с минимальными рисками и какой-то доходностью?
Я думаю спасибо крипте, лично я к акциям пришел после крипто-бирж и тут явно ниже риски 🌚
А каких криптобирж акции ?
Binance – one love
Их же заблокировал РКН ;)
Ну а ведь есть ещё другие "старики" Bitstamp итд - просто не могу найти в чем купить.
Открыть-то открыли и бабки перевели, благо это легче сделать, чем купить морковку в Самокате. Но многие из них прочитали хотя бы "Разумного инвестора", не говоря уже о бух. отчетах? И что они сейчас собираются покупать на обоих рынках, если не читали? Очень грустно это все на самом деле.
На самом деле российский фондовый рынок начал хорошо развиваться. Это хорошая возможность начать инвестиции. В ближайшие несколько лет будет переток денег из банковских вкладов в акции, соответсвенно акции будут расти.
Как раз время вложиться в московскую биржу
Какая-то Московская биржа в целом допотопная. и ночью не работает и выход на рынок сложная штука. Как-то тот же Kickstarter посовременнее будет.
Зато в остальном сервисе сильно превосходит американскую среду. Там и за котировки платить и комиссии в разы больше и выглядит все это неприятно , и развиваться некуда , потому что дико зарегулировано все.
Биржи ночью не работают. Но да, уровень развития оставляет желать, особенно стабильность работы. Хотя есть и +, например, можно валюту купить по рыночному курсу 🙃
А сколько из них только для конкурса Лучший частный инвестор?
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