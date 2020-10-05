По данным на конец сентября, всего у 6,8 млн человек есть брокерский счет на Мосбирже.

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В сентябре 2020 года на Московской бирже частные инвесторы открыли рекордное количество брокерских счетов — более 610 тысяч, объявила Мосбиржа. К концу сентября счёт на бирже был у 6,8 млн человек.

За месяц на рынке акций средний объем ежедневных операций составил 91 млрд рублей. При этом доля частных инвесторов в торгах акциями выросла на 6,8% по сравнению с 2019 годом — до 40,8%.

Они часто покупают иностранные акции, отмечается в сообщении биржи — за месяц более 45,8% из 11,2 млрд рублей общего объема инвестиций в зарубежные компании приходилось на частных инвесторов. Объем вкладов физлиц в российские акции за сентябрь составил 64,8 млрд рублей, а с начала 2020 года — более 335,4 млрд рублей.

По итогам сентября «Портфель частного инвестора» состоит из ценных бумаг «Сбербанка» (32,4%), «Газпрома» (19,8%), «Норникеля» (12,2%), «ЛУКОЙЛа» (12,0%) и «ВТБ» (5,7%). В списке иностранных компаний выделяются NVIDIA (23,3%), Apple (17,9%), AMD Inc. (11,2%), Boeing (10,7%) и Intel (8,2%).