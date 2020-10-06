Razer представила банковскую карту с «геймерской» подсветкой — она загорается при оплате Материал редакции
Такую версию карты получат только первые 1337 клиентов.
Razer совместно с Visa представила карту, логотип на которой загорается зеленым при оплате, пишет PC Gamer.
Карта будет представлена в двух видах — в стандартном и премиальном, с зеленым светодиодом. Логотип Razer на ней загорается зелёным каждый раз, когда карту используют для бесконтактной оплаты.
Карту со светодиоидом получат первые 1337 клиентов Razer Pay. Остальные будут пользоваться черной лакированной картой с текстом на матовом фоне и с зелёными гранями.
Пользователям карты компания предоставит кэшбэк — 1% на покупки в определенных магазинах и 5% на покупки в интернет-магазине Razer.
Кроме физической карты, совершать покупки можно и с помощью приложения Razer Pay.
Cовсем чокнулись, что ли? Куда еще подсветку не засунули, в игровой чайник?
ну так-то да, засунули
Контактная площадка у этого чайника так себе. Как владелец такого говорю. Несколько раз чистил.
Ждём такую инновацию в банке ПОЧТАБАНК !
А что там будет загораться? Очко клиента?
сейчас бы конечно физические карты выпускать в эпоху эппл пей и гугл что-то там
Это в РФ только такое продвижение бесконтактных платежей, в других странах это ноу-хау и Магия до сих пор
Да и в России, чем дальше в лес, тем ... наличные или «переведите на Сбер».
Пандемия сыграла на руку в этом плане. В многих магазинах можно было платить только бесконтактно.
Карта с чипом не дает таких осечек, как эппл пей и гугл пей. Поэтому предпочитаю, чтобы она лежала в бумажнике, хотя обычно пользуюсь бесконтактными платежами.
Каких таких осечек? Уже 5 лет пользуюсь Apple Pay, и никаких осечек.
С разряженным телефоном не очень хорошо работает :)
В современном мире разрядившийся айфон это как член отвалился - очень редкая ситуация.
Можно мне туалетное ведро от Рейзер с геймерской подсветкой
Сральное ведро - 400 рублей
Игровое сральное ведро Razer с контурной RGB подсветкой - 4000 рублей
Надо было, помимо логотипа, добавить еще динамик. Чтобы после оплаты все вокруг знали сколько стоила покупка и сколько осталось на счету. "Ваша покупка составила 3700 рублей, остаток 150000 тысяч. Ваш Разер"))
«Загорается при оплате», правда оплата работает хреново, как и всё от Razer. Скоро будут игровые анальные шарики от Razer с подсветкой, вставляешь и все видят, что ты геймер)
Теперь владельцы телефонов без NFC могут похвалится на кассе зелёным фонариком.
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