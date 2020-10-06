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Финансы
Рая Хачатрян
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Razer представила банковскую карту с «геймерской» подсветкой — она загорается при оплате Материал редакции

Такую версию карты получат только первые 1337 клиентов.

32 комментария
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Razer совместно с Visa представила карту, логотип на которой загорается зеленым при оплате, пишет PC Gamer.

Карта будет представлена в двух видах — в стандартном и премиальном, с зеленым светодиодом. Логотип Razer на ней загорается зелёным каждый раз, когда карту используют для бесконтактной оплаты.

Карту со светодиоидом получат первые 1337 клиентов Razer Pay. Остальные будут пользоваться черной лакированной картой с текстом на матовом фоне и с зелёными гранями.

Пользователям карты компания предоставит кэшбэк — 1% на покупки в определенных магазинах и 5% на покупки в интернет-магазине Razer.

Кроме физической карты, совершать покупки можно и с помощью приложения Razer Pay.

#новости #razer

Рая Хачатрян
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32 комментария
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alex twit

7

Cовсем чокнулись, что ли? Куда еще подсветку не засунули, в игровой чайник?

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911

alex
24

не хочу тебя расстраивать...

Ответить

Yury Podshibyakin

alex
16

ну так-то да, засунули

Ответить

Sergei Timofeyev

Yury
0

Контактная площадка у этого чайника так себе. Как владелец такого говорю. Несколько раз чистил.

Ответить

Игорь Крафт

alex
5

Ждём такую инновацию в банке ПОЧТАБАНК !

Ответить

Алексей Патрин

Игорь
8

А что там будет загораться? Очко клиента?

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Алексей
3

Сберкнижка 

Ответить

Николай Цветнов

13

МИР представил режим нож кредитка при балансе на карте ниже 50₽

Ответить

911

0

сейчас бы конечно физические карты выпускать в эпоху эппл пей и гугл что-то там

Ответить

Кирилл Вечкасов

911
13

Это в РФ только такое продвижение бесконтактных платежей, в других странах это ноу-хау и Магия до сих пор

Ответить

Mikhail Shamov

Кирилл
1

Да и в России, чем дальше в лес, тем ... наличные или «переведите на Сбер».

Ответить

Andrey Kulakov

Mikhail
1

Ну, у этого уже несколько иная причина))

Ответить

Jim Brighthead

Кирилл
0

Пандемия сыграла на руку в этом плане. В многих магазинах можно было платить только бесконтактно.

Ответить

Andrey Kulakov

911
1

Карта с чипом не дает таких осечек, как эппл пей и гугл пей. Поэтому предпочитаю, чтобы она лежала в бумажнике, хотя обычно пользуюсь бесконтактными платежами.

Ответить

Юрий Белоножкин

Andrey
1

Каких таких осечек? Уже 5 лет пользуюсь Apple Pay, и никаких осечек.

Ответить

Jim Brighthead

Юрий
1

С разряженным телефоном не очень хорошо работает :)

Ответить

Юрий Белоножкин

Jim
4

В современном мире разрядившийся айфон это как член отвалился - очень редкая ситуация.

Ответить

Jim Brighthead

Юрий
1

Искреннее надеюсь, что наличие первого делает невозможным второе...

Ответить

Вадим Садыков

3

Можно мне туалетное ведро от Рейзер с геймерской подсветкой

Ответить

Ваня Самков

Вадим
7

Можно

Ответить

Вадим Садыков

Ваня
2

Ладно

Ответить

Alex Morozov

2

Сральное ведро - 400 рублей

Игровое сральное ведро Razer с контурной RGB подсветкой - 4000 рублей

Ответить

Михаил Толстых

1

Надо было, помимо логотипа, добавить еще динамик. Чтобы после оплаты все вокруг знали сколько стоила покупка и сколько осталось на счету. "Ваша покупка составила 3700 рублей, остаток 150000 тысяч. Ваш Разер"))

Ответить

Serge Demichev

1

«Загорается при оплате», правда оплата работает хреново, как и всё от Razer. Скоро будут игровые анальные шарики от Razer с подсветкой, вставляешь и все видят, что ты геймер)

Ответить

Умид Аскаров

1

Все что с подсветкой то геймерское

Ответить

Sol dom

–2

Хочу!

Ответить

DimON

0

какой от нее толк, если на ней нельзя поиграть в год оф вар

Ответить

Ivan Miasnikov

0

Больше, чем карта ©

Ответить

Как бы так

0

Первая мысль - бессмысленно, но красиво )

Ответить

Лучезарный Смех

0

Теперь владельцы телефонов без NFC могут похвалится на кассе зелёным фонариком.

Ответить

Aleksandr Muzalewsky

0

А Doom на индикатор уже портировали? 

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Лучезарный Смех

0

У меня одного картинки с основы не подгружаются?

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