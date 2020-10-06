Такую версию карты получат только первые 1337 клиентов.

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Razer совместно с Visa представила карту, логотип на которой загорается зеленым при оплате, пишет PC Gamer.

Карта будет представлена в двух видах — в стандартном и премиальном, с зеленым светодиодом. Логотип Razer на ней загорается зелёным каждый раз, когда карту используют для бесконтактной оплаты.

Карту со светодиоидом получат первые 1337 клиентов Razer Pay. Остальные будут пользоваться черной лакированной картой с текстом на матовом фоне и с зелёными гранями.

Пользователям карты компания предоставит кэшбэк — 1% на покупки в определенных магазинах и 5% на покупки в интернет-магазине Razer.