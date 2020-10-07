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Финансы
Рая Хачатрян
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Космическая компания Momentus Михаила Кокорича сообщила о планах выйти на Nasdaq с оценкой $1,2 млрд Материал редакции

Выход на биржу должен состояться в начале 2021 года.

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Специализирующаяся на космической логистике Momentus Space российского предпринимателя Михаила Кокорича сообщила о планах выйти на Nasdaq. Она выйдет на биржу с оценкой в $1,2 млрд.

Выход на биржу должен состояться в начале 2021 года. Он пройдет по «быстрой» схеме с поглощением специальной технической компанией. Партнером Momentus станет Stable Road Acquisition․

Компания привлекла венчурное и частное финансирование от Prime Movers Lab, Y Combinator, Tribe Capital, University of Wyoming Foundation, Lerner Enterprise и Tony Robbins.

Momentus занимается созданием космического транспорта, который будет развозить спутники по целевым орбитам. Для этой цели компания разработала транспортно-сервисный аппарат Vigoride для доставки небольших спутников весом до 750 кг. Его запустят в декабре 2020 года ракетой-носителем Falcon 9 от SpaceX.

Компания разрабатывает транспорт и для более крупных спутников: запуск транспортно-сервисного аппарата Ardoride планируется в 2022 году, а Fervoride — в 2024 году. Эти машины смогут доставить груз весом до 4000 кг.

#новости #ipo

Рая Хачатрян
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