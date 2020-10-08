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Финансы
Лиана Липанова
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ФАС: банки стали чаще умалчивать о важных условиях договора и понижать проценты по вкладам на фоне кризиса Материал редакции

Обычно после кризиса антимонопольная служба возбуждала 2-3 дела, но в этот раз с начала пандемии ведомство вынесло 12 предупреждений, заявили в ФАС.

9 комментариев
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Банки начали чаще использовать «недобросовестные« методы для привлечения клиентов на фоне кризиса, заявил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, передают «Ведомости».

Обычно после кризиса антимонопольная служба возбуждала 2-3 дела, но в этот раз с начала пандемии ведомство вынесло 12 предупреждений, объяснил он. «Это достаточно четкий показатель того, что банки активно привлекают клиентов, не всегда следуя принципам добросовестности», — заключил он.

По его словам, нынешний кризис отличается от кризисов 2008 и 2014 годов «не только количественно». Тогда банки меняли процентные ставки по вкладам в течение договора, вводили запрет на пополнение вклада или вводили проценты за снятие денег. После завершения кризиса банки избавляли от «обременительных для себя условий по обслуживанию вкладов» за счёт клиентов, говорит Кашеваров.

Сейчас банки всё чаще умалчивают о важных условиях договоров, отметили в ФАС. Раньше «недобросовестные практики» касались в основном вкладов, теперь — накопительных счетов и кэшбеков кредитных и дебетовых карт. Например, повышенная ставка может начинать действовать только с 12-го месяца на накопительном счете, а банки могут в одностороннем порядке понижать проценты по остаткам, рассказал Кашеваров.

Когда объявленный договор с плавающей ставкой предлагается в форме заявления, то мы видим содержание единого размера ставки, а когда денежные средства начинают пополняться, неожиданно уменьшается размер ставки на эти средства.
А при пролонгации договоров банковского вклада клиентам вместо банковских вкладов предлагаются либо накопительные счета, либо иные финансовые продукты, такие как накопительное инвестиционное страхование или размещение средств в ценных бумагах, причем зачастую без объяснения об отсутствии гарантий их доходности.

Андрей Кашеваров
заместитель главы ФАС

#новость #банки

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Аарон Малис

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А ФАС не хочет назвать имена этих банков?

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Сергей Якимович

Аарон
0

Надо было сделать видимость работы, а так скорее всего все в доли.

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Максим Ростокин

Аарон
0

Простите, но это незаконно и само по себе нарушает свободу конкуренции.

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Сергей Якимович

0

Пока в стране паника, сильные мира пытаются заработать еще больше.

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Andrey Arsentyev

0

"Банки начали чаще использовать «недобросовестные« методы для привлечения клиентов на фоне кризиса"

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Andrew Puchkov

Andrey
0

АУЕ! Код из СМСочки назовите

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Михаил Затолокин

Andrey
0

Фиксирую информацию (с)

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Дамир Губаев

0

Тинькофф уже 2 раза точно снижал проценты не остаток по карте. Изначально было 6%, сейчас уже 3,5%

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Егор Горохов

Дамир
0

А что тут такого, учитывая как ЦБ понизили ключевую ставку?

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