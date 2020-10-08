Обычно после кризиса антимонопольная служба возбуждала 2-3 дела, но в этот раз с начала пандемии ведомство вынесло 12 предупреждений, заявили в ФАС.

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Банки начали чаще использовать «недобросовестные« методы для привлечения клиентов на фоне кризиса, заявил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, передают «Ведомости».

Обычно после кризиса антимонопольная служба возбуждала 2-3 дела, но в этот раз с начала пандемии ведомство вынесло 12 предупреждений, объяснил он. «Это достаточно четкий показатель того, что банки активно привлекают клиентов, не всегда следуя принципам добросовестности», — заключил он.

По его словам, нынешний кризис отличается от кризисов 2008 и 2014 годов «не только количественно». Тогда банки меняли процентные ставки по вкладам в течение договора, вводили запрет на пополнение вклада или вводили проценты за снятие денег. После завершения кризиса банки избавляли от «обременительных для себя условий по обслуживанию вкладов» за счёт клиентов, говорит Кашеваров.

Сейчас банки всё чаще умалчивают о важных условиях договоров, отметили в ФАС. Раньше «недобросовестные практики» касались в основном вкладов, теперь — накопительных счетов и кэшбеков кредитных и дебетовых карт. Например, повышенная ставка может начинать действовать только с 12-го месяца на накопительном счете, а банки могут в одностороннем порядке понижать проценты по остаткам, рассказал Кашеваров.