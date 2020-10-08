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Лиана Липанова
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Mail.ru Group купит контроль в разработчике мобильной игры Grand Hotel Mania за сумму до $49,1 млн Материал редакции

Deus Craft получит максимальную сумму, если её ежемесячная выручка в первом квартале 2021 года достигнет $15 млн.

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My.Games, игровое подразделение Mail.ru Group, договорилась о покупке 51,16% российской компании-разработчика мобильных игр Deus Craft, сообщил vc.ru представитель холдинга. Студия получит авансовый платёж в размере $14,1 млн, а также отсроченный платёж до $35 млн.

Mail.ru Group заплатит максимальный отсроченный платёж, если Deus Craft по итогам первого квартала 2021 года достигнет ежемесячного дохода в $15 млн, отметили в холдинге.

Сделка завершится в октябре, говорит представитель интернет-компании. Отсроченный платёж студия получит в апреле 2021 года. Mail.ru Group планирует оставить всех менеджеров Deus Craft.

В Deus Craft работает более 70 человек. Её офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Флагман студии — мобильная игра Grand Hotel Mania, уточняют в компании. Deus Craft выпустила её в июне 2020 года, а в августе она стала второй по размеру выручки среди мобильных игр в категории time management на iOS и Android, следует из данных App Annie.

#новость #mailrugroup #mygames

Лиана Липанова
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Игорь Крафт

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Бааалаааа....нет слов, "Ларри порно приключения" лучше купите 🤣🤣🤣

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Oleg Gladkov

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Хотелось гта, но пришлось гхм

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Arthur Niazyan

–2

Вот и наш ответ Чемберлену, ой, Майкрософту.

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