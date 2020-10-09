Одних специалистов беспокоят IPO-мания и высокая активность массовых инвесторов. Другие им возражают: до эйфории 2000 года ещё далеко, а интернет-компании сейчас более зрелые.

В закладки

В начале октября известный инвестор и партнёр фонда Benchmark Билл Гёрли сравнил растущий интерес к технологическим компаниям на биржах с бумом 1999 года, который предшествовал лопнувшему пузырю доткомов. Тогда многие интернет-компании обанкротились, а инвесторы потеряли свои деньги.

Определённо, природа сегодняшних рынков весьма спекулятивная: [инвесторы] готовы брать на себя риски и с энтузиазмом участвовать в проектах, которые могут проявить себя через пять или десять лет. Мы не видели такого со времён 1999 года. Я не могу знать наверняка или предположить, что происходит и с чем это связано, но точно могу сказать: мы живём на очень спекулятивном технологическом рынке.

Билл Гёрли партнёр Benchmark

Инвесторы и экономисты последние несколько месяцев говорят, что ситуация на фондовых рынках напоминает пузырь. Их беспокоят бум на рынке IPO, растущая активность инвесторов-пользователей сервисов вроде Robinhood и перегретые акции крупных технологических компаний.

На фоне обсуждений нового пузыря рядовым инвесторам не совсем понятно, покупать или продавать акции.

IPO-мания на убыточные компании

Несмотря на пандемию и вызванный ею кризис, для рынка IPO 2020 год может стать самым успешным в истории. По объёму он уже близок к 1999 и 2000 годам, когда инвесторы лихорадочно вкладывали деньги в растущие интернет-компании, прежде чем их акции рухнули, пишет The Wall Street Journal.

По данным финансовой аналитической платформы Dealogic, за первые девять месяцев 2020 года через IPO в США компании привлекли почти $95 млрд — это больше показателей каждого года, начиная с 2000-го. Единственное исключение — 2014 год, когда через IPO привлекли $96 млрд.

С начала года на биржи США вышли более 235 компаний, больше было только в 2000 году — 439.

Особое внимание инвесторы уделяют облачным технологиям: из-за глобальной самоизоляции спрос на них вырос. Благодаря этому на биржу успешно вышли компании вроде JFrog, Unity Software и Sumo Logic.

Кульминацией стало IPO облачной компании Snowflake в середине сентября: в первый день торгов на бирже акции выросли более чем вдвое, а капитализация достигла $70 млрд.

Компания привлекла $3,4 млрд — с 2000 года не было IPO, которое привлекло бы более $1 млрд с ростом акций вдвое в день дебюта, отметил старший рыночный стратег инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Мэтью Кеннеди.

Именно после IPO Snowflake вспомнили про пузырь интернет-компаний. «Шквал IPO и безумная скупка акций инвесторами — всё это классические признаки эйфории и пузыря, напоминающие предыдущее помешательство на интернет-компаниях. Мы знаем, чем тогда всё закончилось», — заявил экономист и основатель Rosenberg Research Дэвид Розенберг.

Когда технологический пузырь лопнул в 2000 году, индекс Nasdaq упал более чем на 80% за два года, а S&P 500 потерял примерно 50% своей стоимости, напомнил Розенберг. «К сожалению, многие пытаются объяснить, что на этот раз всё по-другому. Но качество компаний, похоже, не лучше, чем было 20 лет назад», — заключил экономист.

Взгляните на показатели этих компаний: их выручку и отсутствие прибыли. И взгляните на торги: реакция в первый день или первую неделю торгов очень похожа на то, что мы видели в 1999–2000 годы. Достаточно сказать: «Мы работаем в облаке» или «У нас есть облачные решения», и внезапно компания получает гигантские оценки. Так уже было в 99-м: «Я работаю в интернете, в названии компании есть.com». О, тогда ты стоишь гораздо больше!

Пол Нолт менеджер по инвестициям инвесткомпании Kingsview Management

Высокая активность рядовых инвесторов

Профессиональный инвестор со стажем более 25 лет Лэнс Робертс заметил, что на бирже стало очень много розничных, то есть массовых инвесторов. Их привлекает растущий рынок с высокой доходностью и возможность легко начать инвестировать благодаря сервисам вроде Robinhood. И они верят, что в обозримом будущем рисков падения фондового рынка нет.

Такой же сильный приток розничных инвесторов был в 1999 году перед крахом доткомов и в 2007 году перед мировым финансовым кризисом, напомнил Робертс. Они выходят на рынок, когда он на пике, но есть проблема.

Розничными инвесторами-новичками часто движет лишь импульс. Когда торгуют, они не смотрят на фундаментальные показатели: прибыль, оценки, продукты или рыночную стоимость компании. А Robinhood делает инвестиции «ещё проще», показывая самые популярные варианты среди своих пользователей.

По мнению Робертса, сейчас для розничных инвесторов характерно, что:

Они гонятся за компаниями с очень плохими показателями.

Или даже за обанкротившимися компаниями, например Hertz или Chesapeake Energy. Розничные инвесторы готовы покупать акции Hertz, даже если компания предупредила, что бумаги могут ничего не стоить.

Советы по инвестициям дают люди без опыта.



Доходит до того, что инвесторы вкладывают не только собственные деньги, но и берут деньги или ценные бумаги для торговли в долг у брокера (это называется маржинальный кредит). Робертс пишет, что на такой шаг как раз подталкивает предубеждение об отсутствии рисков, то есть пользователи верят, что можно «быстро разбогатеть». Но проблема маржинальных кредитов в том, что в случае ошибки потери составят больше 100%.

Большинство розничных инвесторов на самом деле спекулянты, потому что они ставят только на рост цен и не задумываются, например, о справедливой стоимости, заключает Робертс. «А периоды активной спекуляции всегда заканчивается одинаково плохо».

Перегрев фондового рынка

Опасения вызывает не только IPO-мания, но и ралли крупных технологических компаний. После сильного падения в марте их акции уверенно росли, поскольку инвесторы поверили, что ИТ-сектор более устойчив в коронакризис.

Акции Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Netflix и других технологических компаний сильно упали в сентябре, когда инвесторы устроили «распродажу», чтобы зафиксировать прибыль. Технологические компании потянули за собой остальной фондовый рынок:

Индекс Nasdaq, 40% стоимости которого обеспечивают акции технологических компаний, в сентябре потерял 5%.

Индекс S&P 500 упал почти на 4%. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и Alphabet — пять крупнейших компаний по рыночной стоимости в этом индексе на начало сентября.

Промышленный индекс Dow Jones за месяц потерял около 2%.



«Сентябрь стал “кошмаром на улице Вязов” для технологических инвесторов», — так охарактеризовал ситуацию на рынке управляющий директор управляющей компании Wedbush Securities Дэн Айвз.

Падение акций крупных технологических компаний в сентябре 2020 года FactSet / CNBC

Инвесторы опасаются, что акции переоценены и на рынке зарождается новый технологический пузырь, пояснил Айвз. В середине сентября аналитики банка Barclays снизили оценки акций Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple и Alphabet, так как они достигли уровня, которого не было со времён краха доткомов в 2000 году.

«Все любят вечеринки. Но после большой вечеринки неизбежно наступает похмелье. Сегодня рынок охвачен абсолютно бешенной манией», — говорил в начале сентября Стэнли Дракенмиллер, миллиардер-инвестор и глава Duquesne Family Office.

Инвестор напомнил, что некоторые компании, как Tesla и Apple, проводят дробление акций, после чего они растут на 30, 40 и 50%, хотя никакой дополнительной стоимости дробление не даёт.

Я понятия не имею, куда пойдёт рынок акций в ближайшей перспективе: может, вырастет на 10%, а может снизится на 10%, я не знаю. Но я бы сказал, что ближайшие три-пять лет будут очень, очень сложными. Стэнли Дракенмиллер

миллиардер-инвестор

Почему переживать о новом пузыре не стоит

В середине сентября специалист по личным финансам и инвестициям и операционный директор Ritholtz Wealth Management Ник Маджули написал для Marker статью с заголовком «Нет, пузырь доткомов не повторяется». Он объяснил, чем ситуации тогда и сейчас различаются и почему инвесторам не следует переживать.

Действительно, мы видим непрерывное ралли технологических компаний, рост стоимости акций дебютантов и всплеск активности розничных инвесторов. Однако сходства между рынком сегодняшним и рынком конца 1990-х на этом заканчиваются. Ник Маджули

Основные аргументы Ника Маджули

Акции технологических компаний растут намного медленнее: за последние пять лет индекс Nasdaq Composite вырос в цене на 127% против роста на 456% в период расцвета доткомов с 1995 по 2000 год.

Если сравнить рост капитализации крупнейших ИТ-компаний на тех же пятилетних отрезках, окажется, что в конце 90-х рост был в 11–40 раз, за последние пять лет до 2020 года динамика находится на уровне в 2,5–6 раз.



Рост в конце 90-х был более буйным и спровоцирован завышенными ожиданиями инвесторов, которые верили, что будущее за технологическими компаниями. Сейчас же котировки растут плавнее, и динамика зависит в том числе от бизнес-показателей, таких как прибыль.



Инвесторы в конце 1990-х буквально взвинтили цены и сделали это очень быстро. Они верили, что в будущем технологические компании будут доминировать в экономике и изменят общество. Не могу сказать, что они ошиблись, просто пришли слишком рано. Сегодня инвесторы разумнее оценивают роль технологий в экономике, и цены на акции отражают их рациональность.

Ник Маджули



IPO-мания тоже не сравнима с лихорадкой, которая царила на биржах в конце 90-х: сегодняшняя стоимость акций намного ниже. Соотношение «цена — прибыль» составляет 28,8 против 44 в декабре 1999 года.

Этот показатель равен отношению рыночной стоимости акции к прибыли на акцию. С его помощью можно понять, переоценена или недооценена компания: высокий коэффициент указывает на то, что компания переоценена или её инвесторы рассчитывают на рост.



Bloomberg со ссылкой на аналитиков пишет, что общая капитализация выпущенных в 2020 году акций меньше, чем в 2000 году: IPO этого года составляют 0,24% рыночной капитализации индекса Russell 3000 по сравнению с 0,37% 20 лет назад. Этот индекс измеряет эффективность 3000 крупнейших публичных компаний, зарегистрированных в США.

Коэффициент 28.8 лишь немного выше исторического тренда и далёк от уровня пузыря. Хотя некоторые компании действительно переоценены, соглашается Маджули

Сегодняшний интерес розничных инвесторов к покупке акций оправдан, потому что доходность составляет 3,5%, то есть инвесторы готовы заплатить доллар за каждые 3,5 цента прибыли на фондовом рынке. Несмотря на риски, инвестировать в акции выгоднее, чем, например, в десятилетние казначейские облигации США: их доходность сейчас всего лишь 0,68% годовых.

В эпоху расцвета доткомов ситуация была противоположная: доходность десятилетних казначейских облигаций достигала 6%, а доходность акций составляла всего 2,2%. Такая разница стала одной из причин, почему пузырь лопнул: инвесторы выбирали более прибыльный инструмент, при этом без риска потерять вложения.



Специалист по финансам из Университета Флориды Джей Риттер также отметил, что дебютанты 2020 года отличаются от компаний, которые стали публичными в 1999–2000 годах:

У многих из тех молодых интернет-компаний была очень низкая выручка. А в этом году почти у всех технологических компаний, таких как Snowflake, уже есть значительные продажи. Они старше и показали, что у них есть продукт или услуга, которые продаются. И хотя многие из них ещё убыточны, они уже доказали, что их продукты не фантомы.

Главный редактор журнала MoneyWeek Меррин Сомерсет Уэбб в колонке для Financial Times пишет, что на смену рыночным пузырям вновь пришли компании-пузыри. К таким она отнесла Special Purpose Acquisition Company (SPAC) — компании, у которых нет никаких активов, зато есть желание их приобрести.

SPAC — уже публичные компании, и слияние с ними может стать простой альтернативой длительному и дорогостоящему процессу IPO для компаний, которые планируют выйти на биржу. В 2010 через SPAC на биржу вышли семь компаний, в 2020 году их уже больше сотни. Такую схему выбрали, например, Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Momentus Михаила Кокорича.

Растущее количество SPAC вместе с остальной динамикой рынка действительно заставляет переживать о новом «пузыре», но это не обязательно значит, что весь рынок окажется в «пузыре», пояснила Меррин Сомерсет Уэбб.