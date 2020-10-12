The Bell: Mail.ru Group планирует вывести игровое подразделение на биржу в 2021 году с оценкой $2,5-3 млрд Материал редакции
Группа будет крупнейшим акционером компании, поэтому на капитализации холдинга вывод My.Games за периметр не отразится, считают источники The Bell.
My.Games, игровое подразделение Mail.ru Group, может выйти на американскую биржу в 2021 году, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с планами интернет-компании. Mail.ru Group рассчитывает на примерную оценку в $2,5-3 млрд, пишет издание.
Сейчас My.Games полностью принадлежит Mail.ru Group. После выхода на биржу группа планирует владеть большинством акций компании, поэтому на капитализации Mail.ru Group «сильно это сказаться не должно», считает собеседник The Bell.
«Игровые компании стоят дороже, чем рекламный бизнес, поэтому когда My.Games окажется за периметром группы, она будет стоить больше. Получается, внутри компания может потерять $1,5 млрд, но вовне она при этом получит $3 млрд», — цитирует издание своего собеседника.
Другой источник The Bell считает, что убедить акционеров вывести что-то за периметр компании «очень тяжело»: «Это размещение, которого очень ждут люди внутри [игрового бизнеса Mail.ru Group], но сдвинуть ситуацию с места не могут».
Представитель Mail.ru Group заявил изданию, что компания не комментирует рыночные слухи.
По словам других собеседников The Bell, My.Games для Mail.ru Group — способ выйти на международный рынок. Остальные активы группы «очень локальные».
Игровое подразделение «довольно независимо» даже внутри самого холдинга, считают собеседники The Bell на игровой рынке: «Они даже все купленные студии тоже оставляют обособленными, чтобы не терять предпринимателей и не делать из них сотрудников Mail.ru Group».
Холдинг выделил игровое подразделение в отдельный бренд My.Games в мае 2019 года. До этого игровые проекты компании выходили под бредами Mail.ru Group и My.com.
Пусть покупают Playrix
Сегодня Playrix с выручкой $1,7 млрд входит в топ-10 самых быстрорастущих игровых компаний мира по версии аналитического портала appmagic.rocks, уступая лишь азиатским гигантам. Ее стоимость, по оценке Forbes, на середину февраля превысила $7 млрд.
По данным Bloomberg, текущая капитализация Mail.ru Group на Лондонской бирже составляет $4,846 млрд.
P.S Скорее всего Playrix купит Mail чем наоборот.
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