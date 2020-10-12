Группа будет крупнейшим акционером компании, поэтому на капитализации холдинга вывод My.Games за периметр не отразится, считают источники The Bell.

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My.Games, игровое подразделение Mail.ru Group, может выйти на американскую биржу в 2021 году, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с планами интернет-компании. Mail.ru Group рассчитывает на примерную оценку в $2,5-3 млрд, пишет издание.

Сейчас My.Games полностью принадлежит Mail.ru Group. После выхода на биржу группа планирует владеть большинством акций компании, поэтому на капитализации Mail.ru Group «сильно это сказаться не должно», считает собеседник The Bell.

«Игровые компании стоят дороже, чем рекламный бизнес, поэтому когда My.Games окажется за периметром группы, она будет стоить больше. Получается, внутри компания может потерять $1,5 млрд, но вовне она при этом получит $3 млрд», — цитирует издание своего собеседника.

Другой источник The Bell считает, что убедить акционеров вывести что-то за периметр компании «очень тяжело»: «Это размещение, которого очень ждут люди внутри [игрового бизнеса Mail.ru Group], но сдвинуть ситуацию с места не могут».

Представитель Mail.ru Group заявил изданию, что компания не комментирует рыночные слухи.

По словам других собеседников The Bell, My.Games для Mail.ru Group — способ выйти на международный рынок. Остальные активы группы «очень локальные».

Игровое подразделение «довольно независимо» даже внутри самого холдинга, считают собеседники The Bell на игровой рынке: «Они даже все купленные студии тоже оставляют обособленными, чтобы не терять предпринимателей и не делать из них сотрудников Mail.ru Group».