«Есть один полноценный акционер»: «Яндекс.Маркет» передумал проводить IPO Материал редакции
О планах сервиса выйти на биржу говорили руководство «Сбербанка» и «Яндекс.Маркета» во времена, когда он был частью совместного бизнеса банка и «Яндекса».
- Вопрос о проведении IPO перед «Яндекс.Маркетом» и его акционером больше не стоит, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя компании Максима Гришакова.
- «Когда есть один полноценный акционер, который считает, что e-commerce это надолго, что это большая "стройка", то в целом сейчас потребности во внешнем финансировании на этом этапе нет. Проводить IPO просто ради интереса смысла никакого нет», — заявил Гришаков.
- О планах «Яндекс.Маркета» выйти на биржу говорили руководство «Сбербанка» и Гришаков во времена, когда сервис был частью совместного бизнеса банка и «Яндекса». «Когда они достигнут параметров, приемлемых для IPO, то такой выход планируется», — говорил глава «Сбера» Герман Греф в июне 2018 года.
- IPO возможно в перспективе пяти лет, прогнозировал в мае 2019 года первый зампред правления «Сбербанк» Лев Хасис. Гришаков соглашался с этим прогнозом.
- В июне 2020 года «Яндекс» и «Сбербанк» объявили о разделении совместных активов: интернет компания выкупила «Яндекс.Маркет», а банк — «Яндекс.Деньги». Так единственным и «полноценным» акционером «Маркета» стал «Яндекс».
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Valentin Dombrovskylogin
Яндекс
3216q114Valentin
Вообще-то Yandex.Market B.V.
Вася Пражкин
Гришаков однозначно что-то темнит, байки какие-то рассказывает про одного полноценного акционера. А остальные кто на рынке что, неполноценные? Странно такое слышать от гендира крупной компании.
Valentin DombrovskyВася
Есть Яндекс - больше никто не нужен. А Яндекс сам на ИПО - покупайте его акции, если хотите.
Антон Штадлер
Мне вот интересно, где они деньги будут брать на выкуп доли Тинькова. Это же больше 2 млрд $, т.е. почти 70 % кэша и эквивалента. И ещё надо учитывать деньги, необходимые для обязательной оферты миноритариям
kavАнтон
Писали же что часть суммы выплатят акциями Яндекса