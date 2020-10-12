Финансы
Лиана Липанова
1385

«Есть один полноценный акционер»: «Яндекс.Маркет» передумал проводить IPO Материал редакции

О планах сервиса выйти на биржу говорили руководство «Сбербанка» и «Яндекс.Маркета» во времена, когда он был частью совместного бизнеса банка и «Яндекса».

  • Вопрос о проведении IPO перед «Яндекс.Маркетом» и его акционером больше не стоит, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя компании Максима Гришакова.
  • «Когда есть один полноценный акционер, который считает, что e-commerce это надолго, что это большая "стройка", то в целом сейчас потребности во внешнем финансировании на этом этапе нет. Проводить IPO просто ради интереса смысла никакого нет», — заявил Гришаков.
  • О планах «Яндекс.Маркета» выйти на биржу говорили руководство «Сбербанка» и Гришаков во времена, когда сервис был частью совместного бизнеса банка и «Яндекса». «Когда они достигнут параметров, приемлемых для IPO, то такой выход планируется», — говорил глава «Сбера» Герман Греф в июне 2018 года.
  • IPO возможно в перспективе пяти лет, прогнозировал в мае 2019 года первый зампред правления «Сбербанк» Лев Хасис. Гришаков соглашался с этим прогнозом.
  • В июне 2020 года «Яндекс» и «Сбербанк» объявили о разделении совместных активов: интернет компания выкупила «Яндекс.Маркет», а банк — «Яндекс.Деньги». Так единственным и «полноценным» акционером «Маркета» стал «Яндекс».

#новость #яндекс

Лиана Липанова
+29 771
3
3
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 166293, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 12 Oct 2020 19:01:40 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как контент-маркетинг в строительной индустрии может поднять продажи на 80% — кейс концерна Wienerberger
С весны 2019 года мы в агентстве SALO занимаемся digital-маркетингом для международного концерна Wienerberger…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

login

0

ВВП и Ко?))

Ответить

Valentin Dombrovsky

login
3

Яндекс

Ответить

3216q114

Valentin
0

Вообще-то Yandex.Market B.V.

Ответить

Вася Пражкин

1

Гришаков однозначно что-то темнит, байки какие-то рассказывает про одного полноценного акционера. А остальные кто на рынке что, неполноценные? Странно такое слышать от гендира крупной компании.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Вася
0

Есть Яндекс - больше никто не нужен. А Яндекс сам на ИПО - покупайте его акции, если хотите. 

Ответить

Антон Штадлер

0

Мне вот интересно, где они деньги будут брать на выкуп доли Тинькова. Это же больше 2 млрд $, т.е. почти 70 % кэша и эквивалента. И ещё надо учитывать деньги, необходимые для обязательной оферты миноритариям

Ответить

kav

Антон
0

Писали же что часть суммы выплатят акциями Яндекса

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Лидер алмазодобывающей отрасли ищет технологические стартапы в рамках "Стартап экспедиции Б8"
«АЛРОСА ИТ», дочерняя компания алмазодобывающей группы «АЛРОСА», открыла свой трек в рамках проекта «Стартап экспедиция…
0
IVI
Подписан
Отписаться
ПОДПИСКА IVI СТАНЕТ ДОСТУПНА АБОНЕНТАМ АКАДО
Онлайн-кинотеатр IVI и старейший ТВ-провайдер Москвы «АКАДО Телеком» заключили договор о сотрудничестве. С 12 октября а…
0
ITI Capital
Подписан
Отписаться
В чем разница между выручкой и прибылью
Объясняем различия двух важных для инвесторов и предпринимателей терминов в нашей новой статье.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
alex twit
за день
ну привет, бля
Запись в подсайте Офтоп
sando
за неделю
так говорите, будто сложно иметь интерфейс лучше чем у фб 
«ВКонтакте» представила обновлённый логотип, собственный шрифт и редизайн десктопной версии

Комментарии

kav

«Есть один полноценный…

Sergei Timofeyev

Мэрия Москвы: сервис сбора…

Паша Мороз

Integromat VS Zapier: Подробное…

antoshka

Купить iPhone 12 или акции Apple?

Anton Reut

Запись в подсайте Офтоп

Sergei Timofeyev

Мэрия Москвы: сервис сбора…

Victor

CNBC: Microsoft отодвинула…

Anton Reut

Запись в подсайте Офтоп

Альберт Тютин

Как издать книгу в США и стать…

Angel Vivaldi

Politico: власти США потребуют…

Sergei Timofeyev

Мэрия Москвы: сервис сбора…

Sergei Timofeyev

Мэрия Москвы: сервис сбора…

3216q114

«Есть один полноценный…

Sergei Timofeyev

Мэрия Москвы: сервис сбора…

Альберт Тютин

Как издать книгу в США и стать…

Sergei Timofeyev

Мэрия Москвы: сервис сбора…

Angel Vivaldi

Politico: власти США потребуют…

Sergei Timofeyev

Мэрия Москвы: сервис сбора…

Антон Штадлер

«Есть один полноценный…

Valentin Dombrovsky

«Есть один полноценный…
null