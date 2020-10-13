Финансы
Рая Хачатрян
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Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса» Материал редакции

Греф был в совете директоров компании с 2014 года.

23 комментария
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Глава «Сбера» Герман Греф уходит из совета директоров «Яндекса», следует из сообщения ИТ-компании. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров «Яндекса» 29 октября.

Акционеры компании смогут переназначить в совет директоров сооснователя и главу «Яндекса» Аркадия Воложа, а также бывшего директора по технологиям Михаила Парахина.

В мае 2014 года Греф вошел в совет директоров компании. Изначально глава «Сбера» был выбран на три года, до собрания акционеров в 2017 году, но остался в компании до 2020 года.

В июне 2020 года Греф объявил о планах уйти из совета директоров «Яндекса». В компании рассказали, что он остается членом совета директоров до собрания акционеров «Яндекса», на котором будет избираться новый состав органа.

#новость #яндекс #греф

Рая Хачатрян
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23 комментария
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Vladislav Tsyplukhin

34

Полководцы наконец-то определились со сторонами и альянсами. Войскам занять позиции и приготовиться к битве.

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Василий Степанов

Vladislav
1

Не пешке сбежавшей с дожности ПС№1 об этом судить.

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Arthur N

22
Ответить

Andrey Chuev

13

Ну, прощайте, товарищ Греф

Ответить

Prolis Labkk

11

Увольнение в связи с утратой доверия.

Ответить

Money out of thin air

5

Сейчас акции сбера упадут процентов на 6

Ответить

Василий Степанов

Money
1

там уже ниже падать некуда. Акции Сбера, как российский рубль, что бы не происходило они всегда будут падать.

Ответить

Вадим Клюев

Василий
0

хотите сказать, чо они подрастут только если грефф из сбера уйдет?)

Ответить

Александр Сергеевич

3

Логичный шаг, учитывая покупку яндексом тинькофф банка. Лишние уши))

Ответить

Doppel Bock

Александр
4

? Скорее уход Сбербанка из Яндекса

Ответить

Иван Вялков

Doppel
2

Сбер и Яндекс давно разошлись

Ответить

Дмитрий Курочкин

Иван
0

жаль только, что больше нельзя оплатить подписку на яндекс.плюс баллами спасибо

Ответить

Doppel Bock

4

🤩

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Сергей Романов

2

Стало стыдно и поэтому уходит

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Сергей Подливчук

2
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Kelerius

1

Выяснилось, что подрабатывал на стороне.

Ответить

Расиль Шакиров

0

Логично...)

Ответить

Павел Иванов

0

Это из-за приобретения Яндексом Тинькоф-банка?)

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

Хорошие новости

Ответить

Artemy

0

Развод и девичью фамилию!

Ответить

Кирилл Крайнов

0

Покинул чат чат чат чат

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Майор Кудасов

0

Народ вот представляете, кто-то кровь из носу ищет работу, устраивается за копейки лижбы с голоду не помереть, я имею в виду обычных граждан. а кто-то вот так может в совете состоять и получать при этом нехилую зарплату, так еще я уверен такой человек может забыть в каких организациях он состоит в совете

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Майор Кудасов

Майор
0

оп капнуло на карточку, а что там откуда, дай посмотрю комментарий - заработная плата от яндекса.... и ты такой о точно я же там в совете состою.....

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