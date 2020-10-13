Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса» Материал редакции
Греф был в совете директоров компании с 2014 года.
Глава «Сбера» Герман Греф уходит из совета директоров «Яндекса», следует из сообщения ИТ-компании. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров «Яндекса» 29 октября.
Акционеры компании смогут переназначить в совет директоров сооснователя и главу «Яндекса» Аркадия Воложа, а также бывшего директора по технологиям Михаила Парахина.
В мае 2014 года Греф вошел в совет директоров компании. Изначально глава «Сбера» был выбран на три года, до собрания акционеров в 2017 году, но остался в компании до 2020 года.
В июне 2020 года Греф объявил о планах уйти из совета директоров «Яндекса». В компании рассказали, что он остается членом совета директоров до собрания акционеров «Яндекса», на котором будет избираться новый состав органа.
Полководцы наконец-то определились со сторонами и альянсами. Войскам занять позиции и приготовиться к битве.
Сейчас акции сбера упадут процентов на 6
там уже ниже падать некуда. Акции Сбера, как российский рубль, что бы не происходило они всегда будут падать.
Логичный шаг, учитывая покупку яндексом тинькофф банка. Лишние уши))
? Скорее уход Сбербанка из Яндекса
Сбер и Яндекс давно разошлись
жаль только, что больше нельзя оплатить подписку на яндекс.плюс баллами спасибо
Народ вот представляете, кто-то кровь из носу ищет работу, устраивается за копейки лижбы с голоду не помереть, я имею в виду обычных граждан. а кто-то вот так может в совете состоять и получать при этом нехилую зарплату, так еще я уверен такой человек может забыть в каких организациях он состоит в совете
оп капнуло на карточку, а что там откуда, дай посмотрю комментарий - заработная плата от яндекса.... и ты такой о точно я же там в совете состою.....
Блоги компаний
Показать еще