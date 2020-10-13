Финансы
Рая Хачатрян
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Центробанк сообщил о планах создать цифровой рубль Материал редакции

Его можно будет использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.

22 комментария
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Банк России анонсировал создание цифрового рубля и начал консультации о целесообразности его выпуска, сообщила пресс-служба ЦБ. Банк планирует до конца 2020 года обсудить основные преимущества цифровой валюты, риски, этапы и сроки реализации с представителями финансового сектора и экспертами.

«Развитие цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций», — сообщили в ЦБ.

Цифровой рубль — это не криптовалюта, а дополнительная форма российской национальной валюты, добавили в ЦБ. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей: его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.

Электронная валюта будет равноценна наличному или безналичному рублю. У каждой «единицы» цифрового рубля будет уникальный электронный код — как номера банкнот. Все онлайн операции с такой валютой будут совершаться как при безналичных расчетах.

ЦБ обеспечит «устойчивость функционирования цифрового рубля», заявил регулятор. Его разработка будет проводиться в несколько этапов — оценка возможностей, создание цифровой платформы и решение о целесообразности.

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Рая Хачатрян
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22 комментария
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Sergei Timofeyev

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А ещё можно всегда будет "обнулить" кошелёк. Мне это напоминает 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0)

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Sergei Timofeyev

Sergei
0

Сделаю выжимку из того, что есть.

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Nimdex

Sergei
0

Как бы все криптовалюты в свое время рухнули, пример неуместен.

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Sergei Timofeyev

Nimdex
0

А какое отношение Petro имеет к крипте?

Ответить

Pavel Voronkov

4

ЦБ вместо, что заниматься эффективной монетарной политикой, придумывает всякую ересь.
Если физических денег нет у населения, нафига им ещё цифровые?!

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Илья Малофеев

Pavel
0

Физических денег у населения может и нет, только вот ещё несколько лет назад я мог почти всегда после работы припарковаться около своего дома, а сейчас после семи-восьми вечера - без шансов; все близлежащие стоянки, проезды и любые клочки асфальта плотно заставлены машинами. И их с каждым годом становится все больше и больше. Откуда ж они берутся? Денег-то нет у людей, как вы говорите.

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Sasha Nizhnik

Илья
1

Мммм, сейчас бы оценивать состояние экономики по залоговым кредитным тачкам, да вы спец я смотрю :)))

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
1

 Если физических денег нет у населения, нафига им ещё цифровые?!

Чтобы наступил коммунизм! Как вы не можете этого понять?

Ответить

Alex Konin

Pavel
0

А чем, на ваш взгляд, должен заниматься ЦБ?

Ответить

Роман Петерсон

Pavel
0

Почему "вместо" то? ЦБ - организация большая и многозадачная, пусть пробуют, может что интересное получится.

Ответить

Григорий Русаков

2

"...оценка возможностей, создание цифровой платформы и решение о целесообразности." - хорошая последовательность, сначала попилим, а потом решим - надо это или нет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Григорий
0

Вообще-то это нормальный подход: исследования, обоснование и внедрение, но сделают всё, как всегда.

Ответить

Игорь Белый

2

приставы смогут блочить кошель?

Ответить

Alexey Gutorov

2

в чем отличие от обычной карточки?

Ответить

Денис Опалинский

1

Раньше мы работали за рубли. Теперь можно будет сказать, что мы ходим майнить рубли

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
1

Майнить нельзя будет

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Valentin Dombrovsky

1

На волне, как говорится...
Правда, там речь именно о крипте.

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Глеб Савчик

0

В ожидании цифрового падения 

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Artem 69

0

"Цифровой рубль — это не криптовалюта" "его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке."
Когда биполярка, но надо лапши подкинуть

Радует одно, что сами того не осознавая, правительства стран (которые переходят на "цифровые валюты") поддалкивают людей к использованию крипты.
Если есть централизованный скам, которым управляет какой-то дядя, то зачем он нужен, когда есть децентрализованный и можно не передавать кому-то свои приватники и самому хранить и управлять своими "деньгами"

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Sergei Timofeyev

Artem
0

 "Цифровой рубль — это не криптовалюта" "его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке."

Каждый раз, идя в магазин, делаешь копию кошелька.... )

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Denis Manchenko

0

Представляете что будет, если и правда напишут "цифрубль"...
А потом ещё и airdrop устроят ...

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Denis Manchenko

0

А в ЛК Сбербанка появится кнопочка Crypto ...
Или даже, чтобы сильно не соблазнять - новое приложение в маркетах ..

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