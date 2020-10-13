Его можно будет использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.

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Банк России анонсировал создание цифрового рубля и начал консультации о целесообразности его выпуска, сообщила пресс-служба ЦБ. Банк планирует до конца 2020 года обсудить основные преимущества цифровой валюты, риски, этапы и сроки реализации с представителями финансового сектора и экспертами.

«Развитие цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций», — сообщили в ЦБ.

Цифровой рубль — это не криптовалюта, а дополнительная форма российской национальной валюты, добавили в ЦБ. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей: его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.

Электронная валюта будет равноценна наличному или безналичному рублю. У каждой «единицы» цифрового рубля будет уникальный электронный код — как номера банкнот. Все онлайн операции с такой валютой будут совершаться как при безналичных расчетах.