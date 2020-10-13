Финансы
Рая Хачатрян
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CNBC: финтех-сервис Revolut подаст заявку на банковскую лицензию в США Материал редакции

Revolut планирует получить лицензию штата Калифорния, но сможет принимать депозиты клиентов и выдавать кредиты по всем США.

6 комментариев
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Финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, планирует получить банковскую лицензию в США, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с делом. Заявку на получение лицензии компания может подать в ближайшие недели.

Revolut планирует получить лицензию штата Калифорния, однако она позволит компании принимать депозиты клиентов и выдавать кредиты по всем США, рассказал источник.

Стартап уже работает в США: с марта он сотрудничает с Metropolitan Commercial Bank. За это время он набрал полмиллиона пользователей.

В конце 2018 года другой финтех Square получил банковскую лицензию в этом же штате. Однако некоторые стартапы нашли другие способы для выхода на рынок: Lending Club купил Radius Bank за $185 млн, а Chime и Current вступили в партнерство с банками, пишет издание.

В 2019 году выручка Revolut выросла на 180% — до $210 млн. Убытки компании выросли в три раза и составили $139,6 млн. На конец 2019 года у компании было 10 млн пользователей.

#revolut #новость

Рая Хачатрян
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6 комментариев
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Vitaly

3

Я хотел их попробовать, но в американском app store слишком много негативных отзывов было, что передумал.

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Артем Голендберг

1

Чистый убыток 14$ на одного пользователя, я правильно понял?

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Иван Эртель

Артем
2

Ну с меня они не в убытке ) Оплатил за доставку карты (как раз примерно 10$ c копейками - так и не пришла за 2 месяца (перезаказывал уже, пока тишина).

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Айдар Жумартов

Артем
0

На западе считается что если бизнес получает прибыль то он недоинвестирует

И глядя на Amazon я в это начинаю верить

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Bobo Momo

0

Но тут то  папины связи в Газпроме неожиданно оказались проблемой...

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евгений аношин

0

)) когда хочется заработать на комиссия лайкли робенгуд

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