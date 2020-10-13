Revolut планирует получить лицензию штата Калифорния, но сможет принимать депозиты клиентов и выдавать кредиты по всем США.

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Финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, планирует получить банковскую лицензию в США, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с делом. Заявку на получение лицензии компания может подать в ближайшие недели.

Revolut планирует получить лицензию штата Калифорния, однако она позволит компании принимать депозиты клиентов и выдавать кредиты по всем США, рассказал источник.

Стартап уже работает в США: с марта он сотрудничает с Metropolitan Commercial Bank. За это время он набрал полмиллиона пользователей.

В конце 2018 года другой финтех Square получил банковскую лицензию в этом же штате. Однако некоторые стартапы нашли другие способы для выхода на рынок: Lending Club купил Radius Bank за $185 млн, а Chime и Current вступили в партнерство с банками, пишет издание.