Исследование: россияне недополучили больше 800 млрд рублей зарплат за два месяца жёстких ограничений Материал редакции
Больше всего пострадали Москва и Петербург — на 243 млрд рублей и 69,8 млрд рублей соответственно.
Из-за карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года работающие россияне недополучили 841 млрд рублей зарплат, посчитали аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Цена карантина».
НКР проанализировало поступления от подоходного налога в бюджеты регионов — за апрель-июнь фонд оплаты труда (ФОТ) сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом сокращения произошли из-за введения неполного рабочего дня или недели, а не из-за увольнений.
Больше всего россияне потеряли в апреле-мае, когда в России были жесткие ограничительные меры. Фонд оплаты труда в этот период сократился на 802 млрд рублей.
За два весенних месяца работающие недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению с прошлым годом. Такой вывод в агентстве сделали разделив общую сумму потерь на сумму средней зарплаты за соответствующий период.
В апреле поступления от подоходного налога снизились в 79 из 85 регионов, однако после снятия ограничений, к июню, ситуация не изменилась только в 12 регионах.
Больше всего денег россияне потеряли в Москве и Петербурге — 243 млрд рублей и 69,8 млрд рублей соответственно. Сильно пострадали также эти регионы:
- Московская область — 65,4 млрд рублей;
- Краснодарский край — 26,8 млрд рублей;
- Татарстан — 25,9 млрд рублей;
- Челябинская область — 22,4 млрд рублей.
Доходы не сократились только в Еврейской автономной области. Пандемия почти не повлияла на фонд оплаты труда в Чукотском и Ненецком автономных округах, Северной Осетии и Курганской области.
В отчете не учитывались потери не трудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых — всего это около 13 млн человек по данным НКР. Агентство не оценило их доходы, но, скорее всего, процент потерь самозанятых выше официально трудоустроенных.
В период ограничений правительство выделило семьям с детьми и безработным около 770 млрд рублей. Принятые меры сопоставимы с потерями россиян, однако поддержку получили не все категории граждан — средства предназначались определенным слоям населения и не были направлены на стабилизацию рынка рабочей силы в целом, отмечают в НКР
А еще россияне в 2020 году недополучат адаптер питания и наушники из комплектов iPhone
но ведь не только россияне, это глобальный «отрицательный рост» ©
Во-первых, невозможно чего-то недополучить, если этого нет. Сама суть вопроса абсурдна — как "делить неубитого медведя". Во-вторых, никого не смущает тот факт, что люди в принципе многого недополучили за последние лет 20.
В период ограничений правительство выделило семьям с детьми и безработным около 770 млрд рублей, большую часть которых получили семьи.
"Белый гетеросексуальный ИП без сотрудников" — в наше время самый незащищенный слой населения.
800 млрд рублей недополучили обычные холопы или Государевы друзья?
Блоги компаний
Показать еще