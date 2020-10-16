Больше всего пострадали Москва и Петербург — на 243 млрд рублей и 69,8 млрд рублей соответственно.

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Из-за карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года работающие россияне недополучили 841 млрд рублей зарплат, посчитали аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Цена карантина».

НКР проанализировало поступления от подоходного налога в бюджеты регионов — за апрель-июнь фонд оплаты труда (ФОТ) сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом сокращения произошли из-за введения неполного рабочего дня или недели, а не из-за увольнений.

Больше всего россияне потеряли в апреле-мае, когда в России были жесткие ограничительные меры. Фонд оплаты труда в этот период сократился на 802 млрд рублей.

За два весенних месяца работающие недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению с прошлым годом. Такой вывод в агентстве сделали разделив общую сумму потерь на сумму средней зарплаты за соответствующий период.

В апреле поступления от подоходного налога снизились в 79 из 85 регионов, однако после снятия ограничений, к июню, ситуация не изменилась только в 12 регионах.

Больше всего денег россияне потеряли в Москве и Петербурге — 243 млрд рублей и 69,8 млрд рублей соответственно. Сильно пострадали также эти регионы:

Московская область — 65,4 млрд рублей;

Краснодарский край — 26,8 млрд рублей;



Татарстан — 25,9 млрд рублей;

Челябинская область — 22,4 млрд рублей.



Доходы не сократились только в Еврейской автономной области. Пандемия почти не повлияла на фонд оплаты труда в Чукотском и Ненецком автономных округах, Северной Осетии и Курганской области.

В отчете не учитывались потери не трудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых — всего это около 13 млн человек по данным НКР. Агентство не оценило их доходы, но, скорее всего, процент потерь самозанятых выше официально трудоустроенных.