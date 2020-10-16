Финансы
Рая Хачатрян
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Исследование: россияне недополучили больше 800 млрд рублей зарплат за два месяца жёстких ограничений Материал редакции

Больше всего пострадали Москва и Петербург — на 243 млрд рублей и 69,8 млрд рублей соответственно.

8 комментариев
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Из-за карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года работающие россияне недополучили 841 млрд рублей зарплат, посчитали аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Цена карантина».

НКР проанализировало поступления от подоходного налога в бюджеты регионов — за апрель-июнь фонд оплаты труда (ФОТ) сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом сокращения произошли из-за введения неполного рабочего дня или недели, а не из-за увольнений.

Больше всего россияне потеряли в апреле-мае, когда в России были жесткие ограничительные меры. Фонд оплаты труда в этот период сократился на 802 млрд рублей.

За два весенних месяца работающие недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению с прошлым годом. Такой вывод в агентстве сделали разделив общую сумму потерь на сумму средней зарплаты за соответствующий период.

В апреле поступления от подоходного налога снизились в 79 из 85 регионов, однако после снятия ограничений, к июню, ситуация не изменилась только в 12 регионах.

Больше всего денег россияне потеряли в Москве и Петербурге — 243 млрд рублей и 69,8 млрд рублей соответственно. Сильно пострадали также эти регионы:

  • Московская область — 65,4 млрд рублей;
  • Краснодарский край — 26,8 млрд рублей;
  • Татарстан — 25,9 млрд рублей;
  • Челябинская область — 22,4 млрд рублей.

Доходы не сократились только в Еврейской автономной области. Пандемия почти не повлияла на фонд оплаты труда в Чукотском и Ненецком автономных округах, Северной Осетии и Курганской области.

В отчете не учитывались потери не трудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых — всего это около 13 млн человек по данным НКР. Агентство не оценило их доходы, но, скорее всего, процент потерь самозанятых выше официально трудоустроенных.

В период ограничений правительство выделило семьям с детьми и безработным около 770 млрд рублей. Принятые меры сопоставимы с потерями россиян, однако поддержку получили не все категории граждан — средства предназначались определенным слоям населения и не были направлены на стабилизацию рынка рабочей силы в целом, отмечают в НКР

#новость #коронавирус

Рая Хачатрян
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8 комментариев
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Andrey Arsentyev

11

А еще россияне в 2020 году недополучат адаптер питания и наушники из комплектов iPhone

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Андрей Иванов

Andrey
3

но ведь не только россияне, это глобальный «отрицательный рост» ©

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Arthur Niazyan

Андрей
3

отрицательный рост углеводородного следа

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Аарон Малис

7

Во-первых, невозможно чего-то недополучить, если этого нет. Сама суть вопроса абсурдна — как "делить неубитого медведя". Во-вторых, никого не смущает тот факт, что люди в принципе многого недополучили за последние лет 20. 

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Чех в чешках

5

 В период ограничений правительство выделило семьям с детьми и безработным около 770 млрд рублей, большую часть которых получили семьи.

"Белый гетеросексуальный ИП без сотрудников" — в наше время самый незащищенный слой населения.

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evilnw

1

800 млрд рублей недополучили обычные холопы или Государевы друзья?

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Алиса Селиверстова

evilnw
0

эти как раз дополучили всё, что надо)

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Nuke 7s

–1

Значит пора их возвращать!!

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