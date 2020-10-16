Финансы
Андрей Фролов
10 992

«Тинькофф» отказался от продажи бизнеса «Яндексу» Материал редакции

Группа будет развиваться самостоятельно.

137 комментариев
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«Тинькофф» прекратил переговоры о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу», говорится в сообщении группы на Лондонской бирже. «Яндекс» это подтвердил.

Вследствие переговоров, в которых участвовал контролирующий акционер «Тинькофф», стороны договорились не продолжать обсуждение возможной сделки.

«Тинькофф» рассчитывает на партнёрство с «Яндексом» по текущим и будущим проектам.

из сообщения «Тинькофф»

«Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно», — добавили в «Тинькофф» в разговоре с vc.ru. Источники The Bell говорили, что помимо «Яндекса» группа вела переговоры о продаже своего бизнеса оператору МТС.

22 сентября 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» подтвердили, что предварительно договорились о сделке, которая оценивалась в $5,48 млрд. Предполагалось, что «Яндекс» выкупит весь бизнес «Тинькофф» целиком.

Олег Тиньков позже заявил, что в случае сделки останется с компанией, которую он основал. Источники Forbes утверждают, что Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, что не понравилось «Яндексу», поэтому переговоры о сделке были остановлены.

Акции «Яндекса», которые выросли после сообщений о возможной покупке «Тинькофф», после новости об отмене переговоров упали более чем на 2% на Московской бирже.

#новость #тинькофф #яндекс

Андрей Фролов
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137 комментариев
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Чех в чешках

53

Ну вот. Только бы не МТС (пальцы скрещенные).

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Mikhail Golovanov

Чех
11

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ «ТИНЬКОФФ ПО ПОВОДУ ПЕРЕГОВОРОВ С МТС: «МЫ НИ С КЕМ ПЕРЕГОВОРЫ НЕ ВЕДЕМ, ТИНЬКОФФ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО - THE BELL

Ответить

Вадим Скворцов

Mikhail
14

Чего кричите?

Ответить

ivan krapivin

Вадим
118

С МТС звонит, слышно плохо

Ответить

Sergei Timofeyev

Вадим
1

Это телетайп. Там всегда капс

Ответить

Александр Макаров

Mikhail
0

Можно ссылку?

Ответить

Никита Гордеев

Александр
14

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0
Сюда сойдет?

Воркута
Воркута́ (нен. Варкута, коми Вӧркута) — город в Республике Коми Российской Федерации. Входит в…
ru.wikipedia.org
Ответить

Александр Макаров

Никита
3

Неплохо, спасибо! Занимательное чтиво на вечер.

Ответить

Mikhail Golovanov

Александр
1
Ответить

Рома Дмитриев

Mikhail
0

это ни о чем не говорит

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Mikhail
0

да, вот этот комментарий даже важнее. 
поэтому я не люблю ммвб - одни манипуляции. После американских акций попадаешь в балаган, - такие ощущения

Ответить

Voin Mraka

Чех
0

упаси господь. ушел недавно от этих жуликов на тинькофф-мобайл %)

Ответить

Максим Андреев

41

ВТБ:

Ответить

Руслан Яцукевич

11

Слава Богу 😅
Сохранится нормальный сервис и Банк!

Ответить

Евгений Дроздов

Руслан
31

Тиньков все равно продадут. И Яндекс был не худшим вариантом.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Евгений
0

вы знаете, вся эта история. и вообще, многие истории с ММВБ привлекли бы внимание инициативных инвесторов в стране с судами или аналогом SEC. 

Ответить

Dima Fomenok

Евгений
0

почему? интересно мнение

Ответить

Denis Kiselev

Руслан
1

Под сбером или ВТБ? Или ВЭБ?))

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Denis
1

А чем Яндекс или МТС были бы лучше? Все примерно одного сорта

Ответить

Пластиковое Окно

Карфаген
2

Яндекс - сорт чуть получше, а так да

Ответить

Aleksey Bobkov

Пластиковое
2

Аксиома Эскобара

Ответить

Nika Disaltre

Пластиковое
1

В каком месте? назовите хоть один их продукт или сервис, который не превратился в помойку

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Руслан
0

ага, ещё скажите и нормальный брокер )))

Ответить

Voin Mraka

Руслан
0

правильное пиво, нормальный банк 👍 :D

Ответить

Alex Ayer

19
Ответить

Aleksey Bobkov

Alex
1
Ответить

Майор Кудасов

Alex
0

что за прикол? откуда? объясните?

Ответить

Gre Li

Майор
0

Нашёл в Яндексе, к слову: https://memepedia.ru/directed-by-robert-b-weide/

Ответить

Ilya Sorokin

Gre
0

Я бы расстреливал за ссылки на такие сайты (как и их владельцев) xD

Ответить

Alexander Peshkov

18

Мы зря мемы про это делали?

Ответить

Alexander Shirnen

Alexander
1

Ага, кина не будет - комментаторы на vc всю сделку обкомментировали...

Ответить

ЯжПрограммист

Alexander
0

нет, на тот момент они были актуальны же

Ответить

Александр Привалов

Alexander
0

Сглазили(((

Ответить

Timur Khizhnyakov

5

Нануйя акции взял, бл...

Ответить

Alex Ayer

Timur
42

Всё нормально, действуем по плану

Ответить

Aleksey Bobkov

Alex
6
Ответить

Timur Khizhnyakov

Alex
1

Ахахахах спасибо))

Ответить

Alexander Shirnen

Alex
0

Многоходовочка инсайдеров, однако... Ну хоть у кого-то 2020 в плюс вышел

Ответить

Вера Гагарина

Alexander
1

Хоть у кого-то? Серьезно? Весь год с марта рынок рос как не в себе, ахах :))

Ответить

Alexander Shirnen

Вера
0

Ну, у кого-то может рынки и росли, а у нас вся нефтегазовая промышленность грохнулась в мировом масштабе (((

Ответить

Michael Shramko

Alex
0

Хаххаха

Ответить

Евгений Дроздов

Timur
3

Вообще это манипуляция рынком. 1700->2100->1700 Кто-то хорошо заработал.

Ответить

Vasily Matyashin

Евгений
2
Ответить

Макс Фактор

Timur
1

Stoncks

Ответить

Anderson Silva

Timur
0

Где брал? 

Ответить

Timur Khizhnyakov

Anderson
0

У Олежи)

Ответить

Михаил Семин

Timur
0

Надо было сливать, как только новость вышла о возможной продаже, а не покупать

Ответить

Мамкин советчик

6

Плохо что, Яндекс не дожал сделку. Это было бы успехом купить такой банк. 

Ответить

Руслан Алиев

Мамкин
11

Я думаю это был сговор Я и Т, чтобы бабки заработать на гэпах! 🙃

Ответить

Анатолий Щербина

Руслан
0

Тоже возникла такая мысль)

Ответить

Вадим Моржик

Руслан
0

немного не так. Им нужно были слить объемы. Без доп объемов на гэпах с крупными пакетами ничего не заработаешь. А так привлекли физиков и слились об них

Ответить

Nika Disaltre

Мамкин
1

Это был бы провал, потому что Яндекс не умеет в продукт. Все его интеграции, покупки готовых работающих бизнесом заканчивались трешем и уходом клиентом, именно здесь пользователи тинька подняли бучу и готовы были выводить средства. Вам мало Убера? Едадил, Авто.ру, Ростакси, кинопоикс и пр. Все превратилось в треш

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Nika
1

С едадилом вообще чудно. Они дали денег на его разработку, он рос-рос, удобным был, потом Яндекс зачем-то решил выкупить его целиком и все. Где теперь едадил? А я раньше чуть не каждый день пользовался

Ответить

BearStrikesBack

Карфаген
0

Недавно зашел в приложение - печаль, беда. То ли рынок поменялся, то ли Яндекс его похерил в конец.

Ответить

Роман Швыков

Nika
0

Но кинопоиск и hd кинопоиск вроде норм :) Особенно за 1 рубль ))))

Ответить

Inevitable

Nika
0

Почему вам всем едадил не нравится?  Добавили карты магазинов в приложение, не нужно кошельком пользоваться, каталоги загружают, скидки есть, даже купоны всякие в БК 

Ответить

Alexander Evseev

Мамкин
0

И Деньги Сберу "подарил", хех.

Ответить

EldarToleubay

6

МТС:

Ответить

Andrey Vinokurov

5

Оу щиит...

Ответить

Николай Синицын

4

Походу решили "нахрен эти схемы". Ждем анонса прямой продажи Сберу)

Ответить

Руслан Алиев

1

This is very bad news 📰

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Руслан
2

Почему? Это же офигенно

Ответить

Руслан Алиев

Карфаген
0

Хочется сбер приземлить, а то он ах#^}^} в край.
Вот 😉

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Руслан
0

Слишком разные весовые категории. 

Ответить

Andrey Gordeev

Руслан
0

Тинек потихоньку приземляет сбер. Просто для этого нужно время.

Ответить

Олег Беспалов

3

Нигуязебе

Ответить

Anton Pestsov

3

Это были не переговоры, а набивание цены перед настоящими покупателями😂

Ответить

George Yudin

3

"Отказ от продажи связан с позицией основателя банка Олега Тинькова, который хотел активно участвовать в бизнесе."

Это тот Тиньков, который пару месяцев назад кричал, что никакого отношения к работе банка он уже не имеет? Быстро переобулся.

Ответить

Gre Li

George
0

Он не имеет отношения к работе банка, примерно как Волож к работе Яндекса. (Может, меньше в связи с болезнью.) В операционной деятельности не участвует. О каких-то новостях, как говорит, сам может узнать из СМИ. Тем не менее он может задавать какие-то направления работы компании, заниматься визионерством.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Жаль. Это было бы отличной сделкой.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Люц
3

Для Яндекса, может. Для клиентов Тинькова все стало бы хуже

Ответить

Люц Шнайдер

Карфаген
0

Почему хуже? Какие для этого могли бы быть причины?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Люц
2

Ну потому что Яндекс - довольно дерьмовая контора. Они жадные донельзя, у них странные продуктовые решения, техподдержка никакая, в отличие от тинькова.
Яндекс торгует вообще всеми данными своих клиентов, даже кредитный рейтинг на основе посещенных сайтов с яндекс-метрикой.

Ответить

Анатолий Щербина

Карфаген
1

Ну при всём этом, Тиньков вроде собирался остаться с прежним штатом. Не знаю конечно как сильно изменился бы Тиньков при слиянии с Яндексом

Ответить

Карфаген должен

Анатолий
0

Штат оставили бы, и даже зарплаты сохранили. Просто индексировать бы перестали, ведь работать в Яндексе большая честь.

Ответить

Люц Шнайдер

Карфаген
0

Они закрыли проект по определению кредитного рейтинга. Они не торгуют данными. Есть таргетинг, который использует данные пользователей для показа рекламы: пол, возраст, предпочтения (исходя из поисковых запросов) и т.д. 

Ответить

Artem Kravchenko

Люц
0

Тотальная бюрократизация процессов

Ответить

Люц Шнайдер

Artem
0

Вы можете аргументировать это утверждение или это просто ИМХО?

Ответить

Вадим Дудченко

2

Уж лучше бы купил Яндекс, а не МТС

Ответить

Дмитрий Голобоков

–3

Ураааааааааа.......!!!!!!

Ответить

E B

2

Разве МТС не ещё хуже? 😃

Ответить

Arthur Niazyan

2

Молодцы Тинькофф. Почитали адекватные комменты на VC и передумали. Надо будет удвоить свой счёт у них в знак благодарности.

Ответить

Mikhail Lazarev

0

Хахаха! Тинькофф лично проехал на Яндекс.Такси и все понял!
Ура!

Ответить

Gre Li

Mikhail
1

Прокатили

Ответить

Холден Колфилд

1

Греф, Греф..

Ответить

Евгений Дроздов

Холден
0

Греф говорил в интервью, что не будет покупать.

Ответить

Майор Кудасов

Евгений
0

у него денег не хватит

Ответить

Anderson Silva

1

:(

Ответить

Комментарий удален

Володька

1

Тинькой не пользуюсь, и даже не могу, но почему-то рад за клиентов что не было слияния :D

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

1

Яндекс - это наш Yahoo, который зажал пару миллионов на покупку фейсбука.

Ответить

Eugene Smirnov

1

Это я коммент написал, что б Олежка не продавал, мол, как мы без него. С кого пример брать — и он не стал. Задумался.
Умный.

Ответить

Rail Sabirov

1

Только не МТС 🙄

Ответить

Макс Мухарёв

0

Это лучшая новость за неделю )

Ответить

Konstantin Mikhalev

0

Кого Яндекс купит взамен🤔?

Ответить

Mikhail Lazarev

Konstantin
1

Сами склепают и внедрят в Яндекс.Go!

Ответить

Denis1710

Konstantin
0

Рокетбанк

Ответить

EK

0

Яндекс на фоне этого летит в пропасть. А Тинькофф на месте)

Ответить

Anton Kuznetsov

EK
1

На текущий момент -2.5% внутри дня. Для волатильных emerging markets это почти в рамках погрешности, рост 23 сентября был +8% на московской бирже и +12% на NASDAQ 

Ответить

EK

EK
0

Хотя нет... двоем летят... эх

Ответить

Григорий Дунилов

EK
0

Да не так уж Яндекс и летит, по сравнению с взрывным ростом до этого — сейчас цветочки..

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Григорий
0

Так прошло всего полчаса

Ответить

Александр Панов

0

F

Ответить

Артур

0

Ну теперь его точно купит МТС 

Ответить

Alex Ston

0

Дошутились

Ответить

E B

0

Разве МТС не ещё хуже? 😃

Ответить

Дэвид Фокин

0

Противостояния экосистем не будет, можно расходиться

Ответить

Григорий Дунилов

0

Акции сразу просели рублёв на 100, главное чтобы вниз совсем не улетели...

Ответить

E B

0

разве МТС не ещё хуже ?

Ответить

Алексей Попков

0

Яндекс и TCS Group Holding PLC («Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке Яндексом 100% акционерного капитала «Тинькофф». К сожалению, Яндексу не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры.

Мы благодарим команду «Тинькофф» за продуктивную совместную работу в процессе переговоров.  

Ответить

Sergey L.

0

Могли бы и перевод предоставить 🤨

Ответить

Eugene Smirnov

0

«Вот это поворот».

Ответить

Милан Art

0

А чо так можно было?

Ответить

Andrey Lc

0

Неужели ради котировок весь этот швах?

Ответить

Евгений Алферов

0

Красиво попиарился! 👏

Ответить

Peter Gonin

0

Так же внезапно, как и новость о покупке)

*ушел шортить яндекс*

Ответить

Aleksey Bobkov

0

То они на острове! то они не на острове!

Ответить

Aleksey Bobkov

0

«Тинькофф» рассчитывает на партнёрство с «Яндексом» по текущим и будущим проектам.

по каким еще блять проектам

Ответить

Шизоидная обезьяна

Aleksey
0

Ну это такой дипломатический реверанс.

Ответить

Aleksey Bobkov

Шизоидная
0

на словах ты продаешься яндексу, а на деле партнерство по текущим и будущим проектам

Ответить

Шизоидная обезьяна

Aleksey
0

Насколько я знаю, "Сравни ру" имеет отношение к "Тинькофф", а этот сервис активно сотрудничает с Яндексом...

Ответить

Кирилл Половинкин

0

Да Яндекс просто наконец-то нанял аудиторов, которые немного были шокированы внутренними отчётами. Поэтому Олежка и вышел из сделки 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Кирилл
0

Да не, денег зажали, наверняка. Яндекс самый жадный из больших

Ответить

Кирилл Половинкин

Карфаген
0

Каких денег? Розничный банк, где 70% прибыли — разница процентных ставок наращивает свои доходы в условиях пандемии и у них:
А) не падает капитал
Б) не растет просрочка по портфелю
Самое время вмешаться ЦБ и ввести временную администрацию, чтобы посмотреть на реальные отчеты 

Ответить

BearStrikesBack

Кирилл
0

А) не падает купила

Чего? Но в целом, да - ТКС это про "на два процента и живем".

Ответить

Arthur N

BearStrikesBack
0

ТКС это про "на два процента и живем".

Так по все банки можно сказать

Ответить

BearStrikesBack

Arthur
0

В целом - да. Но у других банков есть сильные направления, связанные с бизнесом (некоторые банки так вообще являются своими для крупных нефтегазостальных корпораций) или госконтрактами. ТКС - это про агрессивную работу с физиками.

Ответить

Gre Li

BearStr…
0

Тинькофф для бизнеса тоже очень даже работает.

Ответить

Кирилл Половинкин

BearStrikesBack
0

Капитал, сорри, исправил

Ответить

Анатолий Щербина

0

Интересно, Греф тут как нибудь замешан?)

Ответить

Alexander Zinovkin

0

2020 не так уж плох

Ответить

kLo5MaN

0

Блин, 33 минуты назад. А уведомление только сейчас пришло на телефон. Что за фигня...

Ответить

Konstantin Valter

0
Ответить

Yuri Ahmedov

0

Сбербанк вошел в чат

Ответить

kLo5MaN

0

Если это действительно так, и Тинькофф не отойдет от этих заявлений (комментариев), будет самостоятельно развиваться и никому не продастся - то это круто. На практике же - всё может поменяться Х количество раз

Ответить

Pasha Kislova

0

Так подождите, сейчас будет вторая серия. Ведь типа идут переговоры с МТС. Про МТС кстати ничего не сказано.. 

Ответить

kLo5MaN

Pasha
0

Сказано что будет развиваться самостоятельно. Разве этого не достаточно для того чтобы исключить факт продажи МТС?

Ответить

Альфа Одесса Недвижимость

0

Мой ментор Олег Тиньков доказывает, что пока он жив, в “Тиньков Банк” играет кровь и есть энергия для захвата новых территорий и вывода новых продуктов. #тиньков восхищаюсь, как всегда🔥

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