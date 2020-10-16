«Тинькофф» отказался от продажи бизнеса «Яндексу» Материал редакции
Группа будет развиваться самостоятельно.
«Тинькофф» прекратил переговоры о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу», говорится в сообщении группы на Лондонской бирже. «Яндекс» это подтвердил.
«Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно», — добавили в «Тинькофф» в разговоре с vc.ru. Источники The Bell говорили, что помимо «Яндекса» группа вела переговоры о продаже своего бизнеса оператору МТС.
22 сентября 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» подтвердили, что предварительно договорились о сделке, которая оценивалась в $5,48 млрд. Предполагалось, что «Яндекс» выкупит весь бизнес «Тинькофф» целиком.
Олег Тиньков позже заявил, что в случае сделки останется с компанией, которую он основал. Источники Forbes утверждают, что Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, что не понравилось «Яндексу», поэтому переговоры о сделке были остановлены.
Акции «Яндекса», которые выросли после сообщений о возможной покупке «Тинькофф», после новости об отмене переговоров упали более чем на 2% на Московской бирже.
Ну вот. Только бы не МТС (пальцы скрещенные).
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ «ТИНЬКОФФ ПО ПОВОДУ ПЕРЕГОВОРОВ С МТС: «МЫ НИ С КЕМ ПЕРЕГОВОРЫ НЕ ВЕДЕМ, ТИНЬКОФФ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО - THE BELL
Чего кричите?
Можно ссылку?
да, вот этот комментарий даже важнее.
поэтому я не люблю ммвб - одни манипуляции. После американских акций попадаешь в балаган, - такие ощущения
Слава Богу 😅
Сохранится нормальный сервис и Банк!
Тиньков все равно продадут. И Яндекс был не худшим вариантом.
вы знаете, вся эта история. и вообще, многие истории с ММВБ привлекли бы внимание инициативных инвесторов в стране с судами или аналогом SEC.
Под сбером или ВТБ? Или ВЭБ?))
А чем Яндекс или МТС были бы лучше? Все примерно одного сорта
Яндекс - сорт чуть получше, а так да
В каком месте? назовите хоть один их продукт или сервис, который не превратился в помойку
что за прикол? откуда? объясните?
Нашёл в Яндексе, к слову: https://memepedia.ru/directed-by-robert-b-weide/
Мы зря мемы про это делали?
Ага, кина не будет - комментаторы на vc всю сделку обкомментировали...
Нануйя акции взял, бл...
Многоходовочка инсайдеров, однако... Ну хоть у кого-то 2020 в плюс вышел
Хоть у кого-то? Серьезно? Весь год с марта рынок рос как не в себе, ахах :))
Ну, у кого-то может рынки и росли, а у нас вся нефтегазовая промышленность грохнулась в мировом масштабе (((
Вообще это манипуляция рынком. 1700->2100->1700 Кто-то хорошо заработал.
Где брал?
Надо было сливать, как только новость вышла о возможной продаже, а не покупать
Плохо что, Яндекс не дожал сделку. Это было бы успехом купить такой банк.
Я думаю это был сговор Я и Т, чтобы бабки заработать на гэпах! 🙃
немного не так. Им нужно были слить объемы. Без доп объемов на гэпах с крупными пакетами ничего не заработаешь. А так привлекли физиков и слились об них
Это был бы провал, потому что Яндекс не умеет в продукт. Все его интеграции, покупки готовых работающих бизнесом заканчивались трешем и уходом клиентом, именно здесь пользователи тинька подняли бучу и готовы были выводить средства. Вам мало Убера? Едадил, Авто.ру, Ростакси, кинопоикс и пр. Все превратилось в треш
С едадилом вообще чудно. Они дали денег на его разработку, он рос-рос, удобным был, потом Яндекс зачем-то решил выкупить его целиком и все. Где теперь едадил? А я раньше чуть не каждый день пользовался
Недавно зашел в приложение - печаль, беда. То ли рынок поменялся, то ли Яндекс его похерил в конец.
Почему вам всем едадил не нравится? Добавили карты магазинов в приложение, не нужно кошельком пользоваться, каталоги загружают, скидки есть, даже купоны всякие в БК
This is very bad news 📰
Почему? Это же офигенно
Хочется сбер приземлить, а то он ах#^}^} в край.
Вот 😉
"Отказ от продажи связан с позицией основателя банка Олега Тинькова, который хотел активно участвовать в бизнесе."
Это тот Тиньков, который пару месяцев назад кричал, что никакого отношения к работе банка он уже не имеет? Быстро переобулся.
Он не имеет отношения к работе банка, примерно как Волож к работе Яндекса. (Может, меньше в связи с болезнью.) В операционной деятельности не участвует. О каких-то новостях, как говорит, сам может узнать из СМИ. Тем не менее он может задавать какие-то направления работы компании, заниматься визионерством.
Жаль. Это было бы отличной сделкой.
Для Яндекса, может. Для клиентов Тинькова все стало бы хуже
Почему хуже? Какие для этого могли бы быть причины?
Ну потому что Яндекс - довольно дерьмовая контора. Они жадные донельзя, у них странные продуктовые решения, техподдержка никакая, в отличие от тинькова.
Яндекс торгует вообще всеми данными своих клиентов, даже кредитный рейтинг на основе посещенных сайтов с яндекс-метрикой.
Ну при всём этом, Тиньков вроде собирался остаться с прежним штатом. Не знаю конечно как сильно изменился бы Тиньков при слиянии с Яндексом
Штат оставили бы, и даже зарплаты сохранили. Просто индексировать бы перестали, ведь работать в Яндексе большая честь.
Они закрыли проект по определению кредитного рейтинга. Они не торгуют данными. Есть таргетинг, который использует данные пользователей для показа рекламы: пол, возраст, предпочтения (исходя из поисковых запросов) и т.д.
Тотальная бюрократизация процессов
Молодцы Тинькофф. Почитали адекватные комменты на VC и передумали. Надо будет удвоить свой счёт у них в знак благодарности.
Хахаха! Тинькофф лично проехал на Яндекс.Такси и все понял!
Ура!
Греф, Греф..
Греф говорил в интервью, что не будет покупать.
Комментарий удален
Тинькой не пользуюсь, и даже не могу, но почему-то рад за клиентов что не было слияния :D
Яндекс - это наш Yahoo, который зажал пару миллионов на покупку фейсбука.
Это я коммент написал, что б Олежка не продавал, мол, как мы без него. С кого пример брать — и он не стал. Задумался.
Умный.
Кого Яндекс купит взамен🤔?
Яндекс на фоне этого летит в пропасть. А Тинькофф на месте)
На текущий момент -2.5% внутри дня. Для волатильных emerging markets это почти в рамках погрешности, рост 23 сентября был +8% на московской бирже и +12% на NASDAQ
Да не так уж Яндекс и летит, по сравнению с взрывным ростом до этого — сейчас цветочки..
Акции сразу просели рублёв на 100, главное чтобы вниз совсем не улетели...
Яндекс и TCS Group Holding PLC («Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке Яндексом 100% акционерного капитала «Тинькофф». К сожалению, Яндексу не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры.
Мы благодарим команду «Тинькофф» за продуктивную совместную работу в процессе переговоров.
«Тинькофф» рассчитывает на партнёрство с «Яндексом» по текущим и будущим проектам.
по каким еще блять проектам
Ну это такой дипломатический реверанс.
на словах ты продаешься яндексу, а на деле партнерство по текущим и будущим проектам
Насколько я знаю, "Сравни ру" имеет отношение к "Тинькофф", а этот сервис активно сотрудничает с Яндексом...
Да Яндекс просто наконец-то нанял аудиторов, которые немного были шокированы внутренними отчётами. Поэтому Олежка и вышел из сделки
Да не, денег зажали, наверняка. Яндекс самый жадный из больших
Каких денег? Розничный банк, где 70% прибыли — разница процентных ставок наращивает свои доходы в условиях пандемии и у них:
А) не падает капитал
Б) не растет просрочка по портфелю
Самое время вмешаться ЦБ и ввести временную администрацию, чтобы посмотреть на реальные отчеты
А) не падает купила
Чего? Но в целом, да - ТКС это про "на два процента и живем".
ТКС это про "на два процента и живем".
Так по все банки можно сказать
В целом - да. Но у других банков есть сильные направления, связанные с бизнесом (некоторые банки так вообще являются своими для крупных нефтегазостальных корпораций) или госконтрактами. ТКС - это про агрессивную работу с физиками.
Блин, 33 минуты назад. А уведомление только сейчас пришло на телефон. Что за фигня...
Если это действительно так, и Тинькофф не отойдет от этих заявлений (комментариев), будет самостоятельно развиваться и никому не продастся - то это круто. На практике же - всё может поменяться Х количество раз
Так подождите, сейчас будет вторая серия. Ведь типа идут переговоры с МТС. Про МТС кстати ничего не сказано..
Мой ментор Олег Тиньков доказывает, что пока он жив, в “Тиньков Банк” играет кровь и есть энергия для захвата новых территорий и вывода новых продуктов. #тиньков восхищаюсь, как всегда🔥
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