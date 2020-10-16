Аналитики оценивают текущее положение дел компаний и обсуждают, что будет дальше.

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24 дня прошло между объявлением группы «Тинькофф» и «Яндекса» о переговорах по объединению и совместным заявлением, что переговоры ни к чему не привели.

«Яндекс» был готов купить 100% TCS Group Holding, материнской компании «Тинькофф», за $5,48 млрд, или за $27,64 за каждую акцию. Но сделки не будет.

Почему компании не смогли договориться

Официально «Яндекс» не смог договориться об окончательных условиях покупки «Тинькофф», но что именно развалило сделку, компании не раскрыли. Источники Forbes рассказали, что владелец банка Олег Тиньков хотел участвовать в управлении бизнесом, но в «Яндексе» это не приветствовали.

В письмах сотрудникам, опубликованных The Bell, Олег Тиньков и управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объяснили отмену сделки поведением партнёров:

Олег Тиньков написал, что сам остановил сделку, потому что рассчитывал на партнёрство, выгодное для всех, а «Яндекс» «хотел просто купить "Тинькофф"».

Тигран Худавердян объяснил, что «Яндекс» был заинтересован в сделке и шёл навстречу в переговорах, но Тиньков постоянно выдвигал новые требования, пока вовсе не отказался от неё.

Желание «Яндекса» выкупить 100% TCS, цена покупки и участие Тинькова в бизнесе объединённой компании действительно могли стать основными причинами срыва сделки, хотя она открывала новые возможности для обеих компаний, считают опрошенные vc.ru аналитики.

Цену в $5,5 млрд, которую предложил «Яндекс», нельзя назвать щедрой. К тому же «Яндекс» хотел купить 100% компании, что, возможно, не нашло понимания у миноритарных акционеров, среди которых физлица и инвестиционные фонды.

Михаил Ганелин

старший аналитик «Атона»



Актив имеет очень большую ценность, но стержень бизнеса — это Олег Тиньков, и без него группа «Тинькофф» будет уже не такой успешной и привлекательной, уверен старший аналитик «Райффайзенбанка» Денис Порывай. Формально Тиньков отошёл от управления, но он визионер и, по мнению аналитика, до сих пор может привносить в бизнес что-то новое.

Рост — очень важная составляющая оценки бизнеса. Если Тиньков уйдёт, этого роста уже может не быть. Если кто-то купит банк и заберёт управление у Тинькова, то другие инвесторы сразу же проведут переоценку такого бизнеса. Я не говорю, что без него сразу всё рухнет и обесценится, но это будет уже история не растущего банка, а история более менее стабилизировавшего банка. На рынке мало у кого есть компетенции, чтобы подхватить бизнес, удержать его и дальше развивать.

Денис Порывай

старший аналитик «Райффайзенбанка»



«Яндекс» тоже можно понять, заключил Ганелин: «Компания не хочет платить бешеные деньги, лишь бы выйти в финтех любой ценой». Однако аналитик отметил, что в мире интернет-компании и банки обычно договариваются именно о партнёрстве, а практика полного поглощения не распространена. Например, Apple выпускает кредитные карты вместе с Goldman Sachs, хотя «у компании столько денег, что она может купить крупный банк».

«Тинькофф» может развиваться самостоятельно — тогда зачем пытаться продать бизнес?

«Мы ни с кем переговоры не ведём, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно», — сообщили в пресс-службе компании.

«Тинькофф» — прибыльный и устойчивый банк, который не испытывает проблем с капиталом, в том числе во время кризиса, напомнили аналитики, опрошенные vc.ru. «Продают не обязательно плохие активы, можно продавать и хорошие», — заметил Ганелин.

По итогам второго квартала 2020 года, «Тинькофф» заработал 10,2 млрд рублей прибыли при выручке 49,1 млрд рублей. Активы на балансе группы составили 669,2 млрд рублей. При этом доля выручки от некредитных продуктов с низким риском и высокой рентабельностью продолжает расти и уже составляет 37%, отметил инвестиционный директор Digital Horizon Денис Иванов.

Необходимость в поддержке со стороны определённо отсутствует, банк способен дальше развиваться как самостоятельный бизнес. Евгений Кипнис старший аналитик «Альфа-банка»

В июне 2019 года «Тинькофф» привлёк дополнительный капитал в размере $300 млн, разместив в ходе SPO глобальные депозитарные расписки (GDR), напомнил аналитик «Ренессанс капитала» Николай Теплов.

Однако с «Яндексом» банк мог бы расти быстрее: наращивать клиентскую базу, запускать новые сервисы и выходить в новые сегменты. «Без "Яндекса" компания будет жить, как жила раньше, продолжит расти органически», — рассуждает Ганелин. Он добавил, что для «Яндекса» партнёрство тоже могло стать выигрышным: «С покупкой "Тинькофф" "Яндекс" стал бы финтех-гигантом».

Безусловно, у TCS Holdings есть деньги и ресурсы для дальнейшего развития. Собственно, именно так с 2006 года банк и развивается. Другое дело, что финансовые ресурсы, скажем, «Сбера», на порядок больше. И потому противостоять ему и строить альтернативную экосистему было бы сподручнее с мощным партнёром. Алексей Павлов

главный аналитик «Открытие брокера» по российскому рынку

Олегу Тинькову могут понадобиться деньги для выплаты штрафа, который может наложить регулятор США по обвинению в сокрытии активов на $1 млрд. Но есть и другие способы их найти: например, заложить часть акций, а потом выплачивать долг из дивидендов. «На банк это никак не повлияет», — отметил Денис Порывай из «Райффайзенбанка».

Что ситуация значит для клиентов банка

Ничего. Бизнес «Тинькофф» не меняется, банк не нуждается в финансовой поддержке, едины во мнении опрошенные аналитики.

Даже если с банком случится что-то плохое, вклады клиентов на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы, их можно будет вернуть.

Что развал сделки значит для «Яндекса»

«Тинькофф» мог стать хорошим партнёром по развитию финансовых сервисов: летом 2020 года «Яндекс» продал «Сбербанку» оставшиеся долю в «Яндекс.Деньгах» и освободился от ограничений на развитие собственных финансовых сервисов.

«Что дальше? Мы будем развивать финтех, используя все доступные нам ресурсы и создавая новые партнёрства», — написал Тигран Худавердян в обращении к сотрудникам «Яндекса».