Холдинг получил $680 млрд в ходе первичного публичного размещения.

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Китайский предприниматель Е Гофу, основатель сети магазинов Miniso, которая торгует современными бытовыми товарами от бюджетных брендов, стал миллиардером после IPO, пишет Bloomberg.

Холдинг получил $680 млрд в ходе первичного публичного размещения акций 15 октября на Нью-Йоркской фондовой бирже. По данным Bloomberg Billionaires Index, стоимость доли гендиректора Е Гофу составила более $4 млрд. Это 65% акций, принадлежащих жене предпринимателя.

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По словам представителя Miniso, сеть магазинов торгует всем, начиная от ламп и заканчивая тапочками для ванной. Больше 95% продуктов продается по цене ниже 50 юаней (579 рублей). Низкими ценами компания привлекла охотников за скидками, пишет издание.

Успех Е Гофу связан с тем, что мировой кризис, вызванный пандемией, подтолкнул людей больше покупать дешевые товары и делать покупки в интернете, считает Bloomberg.

По данным исследовательской компании Euromonitor International, благодаря своим ярко освещенным магазинам и современным, но дешевым товарам Miniso обеспечила себе почти 60%-ную долю рынка среди непродовольственных магазинов с бытовыми товарами.

Пандемия вызывает падение покупательной способности во всем мире, потребители больше ориентируются на бюджетные бренды. Это отличная возможность для Miniso. Чем больше мы переживаем экономический спад, тем больше возможностей и лучше развивается бюджетный бренд. Е Гофу основатель сети магазинов Miniso

Е Гофу начал с работы на заводе по производству стальных труб, пишет Bloomberg. Когда спрос на потребительские товары в Китае резко вырос, Е занялся торговым бизнесом. После деловой поездки в Японию в 2013 году он вдохновился местными дешевыми магазинами и привез концепцию в Китай. На сегодня сеть Miniso состоит из 4200 магазинов — 60% размещено в Китае, остальные находятся в 80 странах мира.