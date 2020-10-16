Основатель китайской бюджетной сети магазинов стал миллиардером после IPO на фоне роста спроса на дешевые товары Материал редакции
Холдинг получил $680 млрд в ходе первичного публичного размещения.
Китайский предприниматель Е Гофу, основатель сети магазинов Miniso, которая торгует современными бытовыми товарами от бюджетных брендов, стал миллиардером после IPO, пишет Bloomberg.
Холдинг получил $680 млрд в ходе первичного публичного размещения акций 15 октября на Нью-Йоркской фондовой бирже. По данным Bloomberg Billionaires Index, стоимость доли гендиректора Е Гофу составила более $4 млрд. Это 65% акций, принадлежащих жене предпринимателя.
По словам представителя Miniso, сеть магазинов торгует всем, начиная от ламп и заканчивая тапочками для ванной. Больше 95% продуктов продается по цене ниже 50 юаней (579 рублей). Низкими ценами компания привлекла охотников за скидками, пишет издание.
Успех Е Гофу связан с тем, что мировой кризис, вызванный пандемией, подтолкнул людей больше покупать дешевые товары и делать покупки в интернете, считает Bloomberg.
По данным исследовательской компании Euromonitor International, благодаря своим ярко освещенным магазинам и современным, но дешевым товарам Miniso обеспечила себе почти 60%-ную долю рынка среди непродовольственных магазинов с бытовыми товарами.
Е Гофу начал с работы на заводе по производству стальных труб, пишет Bloomberg. Когда спрос на потребительские товары в Китае резко вырос, Е занялся торговым бизнесом. После деловой поездки в Японию в 2013 году он вдохновился местными дешевыми магазинами и привез концепцию в Китай. На сегодня сеть Miniso состоит из 4200 магазинов — 60% размещено в Китае, остальные находятся в 80 странах мира.
В течение следующих десяти лет компания планирует открывать сотни магазинов в год, говорит Е Гофу.
Всегда считал, что весь китайский бизнес построен благодаря спросу на дешевые товары
Всегда думал, что дешевле китайских товаров ничего не может быть но, оказывается, это могут быть дешевые китайские товары, которые дешевле дешевых китайских товаров.
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