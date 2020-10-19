Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs Материал редакции
Tinkoff Digital инвестировала в сервис в 2014 году при оценке проекта в $5 млн, говорили источники.
Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», выкупив долю Олега Тинькова, сообщили vc.ru в «Сравни.ру». Сумма сделки и доли акционеров не раскрываются.
«Сравни.ру» в 2009 году основал Альберт Попков. Проект привлёк инвестиции от Tinkoff Digital, среди владельцев которой — Тиньков и Goldman Sachs, в 2014 году.
Тогда источники РБК на рынке, знакомые с деталями сделки, оценивали сервис в $5 млн. По словам одного из них, Tinkoff Digital получил контрольный пакет и опцион на увеличение доли в компании.
«Сравни.ру» помогает сравнивать предложения банков и страховых компаний — условия по кредиткам, ипотеке и другим финансовым продуктам. По собственным данным, сайт проекта посещают 8 млн пользователей в месяц.
Сервис зарабатывает на комиссиях от продаж страховых полисов и банковских продуктов. Также компания участвует в проекте маркетплейса Московской биржи и партнёрствах с другими компаниями.
По данным «Контур.Фокуса», 100% ООО «Сравни.ру» принадлежит кипрской «Сравни холдинг лимитед». Выручка компании выросла с 75,9 млн рублей в 2015 году до 1,15 млрд рублей в 2019 году. Чистая прибыль в 2019 году составила 6,9 млн рублей.
Управляющий директор инвесткомпании A Partners Алексей Соловьев отметил в разговоре с «Ведомостями», что между Tinkoff Digital и «Сравни.ру» вряд ли были «сильные синергетические эффекты», поэтому выход инвестора, вероятно, отрицательно не повлияет на бизнес.
Скорее всего (это моё оценочное мнение), Олег Тиньков начал собирать деньги на выкуп Яндекса...
"Мужик сказал - мужик сделал !" (с)
Браво, Тиньков !
Если это сарказм - понимаю.
Если нет - не понимаю. Кто ему его продаст ?
Да не, сейчас на миллион доллар от продажи доли в "Сравни" пойдет и, как в детском анекдоте, "купит все". Купит Яндекс, купит МТС ;)
Дело-то даже не в том, что ему продаст - откуда он деньги на это возьмет?
а ведь именно альберт попков мог бы занять место дурова и стать русским цукерманом, сложись ситуация чуть иначе. но не занял. ок у него, по слухам, отжали за совсем какие то копейки. а то его бы сейчас цитировали как выглядеть моложе и почему лучше жить в россии, чем в этих ваших америках
Судя по всему, плохи дела у Олега - миллиардная сделка по продаже банка сорвалась, приходится сейчас спешно вытаскивать кэш из самых разных проектов поменьше...
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