Tinkoff Digital инвестировала в сервис в 2014 году при оценке проекта в $5 млн, говорили источники.

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Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», выкупив долю Олега Тинькова, сообщили vc.ru в «Сравни.ру». Сумма сделки и доли акционеров не раскрываются.

«Сравни.ру» в 2009 году основал Альберт Попков. Проект привлёк инвестиции от Tinkoff Digital, среди владельцев которой — Тиньков и Goldman Sachs, в 2014 году.

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Тогда источники РБК на рынке, знакомые с деталями сделки, оценивали сервис в $5 млн. По словам одного из них, Tinkoff Digital получил контрольный пакет и опцион на увеличение доли в компании.

«Сравни.ру» помогает сравнивать предложения банков и страховых компаний — условия по кредиткам, ипотеке и другим финансовым продуктам. По собственным данным, сайт проекта посещают 8 млн пользователей в месяц.

Сервис зарабатывает на комиссиях от продаж страховых полисов и банковских продуктов. Также компания участвует в проекте маркетплейса Московской биржи и партнёрствах с другими компаниями.

По данным «Контур.Фокуса», 100% ООО «Сравни.ру» принадлежит кипрской «Сравни холдинг лимитед». Выручка компании выросла с 75,9 млн рублей в 2015 году до 1,15 млрд рублей в 2019 году. Чистая прибыль в 2019 году составила 6,9 млн рублей.