Финансы
Татьяна Боброва
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Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs Материал редакции

Tinkoff Digital инвестировала в сервис в 2014 году при оценке проекта в $5 млн, говорили источники.

8 комментариев
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Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», выкупив долю Олега Тинькова, сообщили vc.ru в «Сравни.ру». Сумма сделки и доли акционеров не раскрываются.

«Сравни.ру» в 2009 году основал Альберт Попков. Проект привлёк инвестиции от Tinkoff Digital, среди владельцев которой — Тиньков и Goldman Sachs, в 2014 году.

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Тогда источники РБК на рынке, знакомые с деталями сделки, оценивали сервис в $5 млн. По словам одного из них, Tinkoff Digital получил контрольный пакет и опцион на увеличение доли в компании.

«Сравни.ру» помогает сравнивать предложения банков и страховых компаний — условия по кредиткам, ипотеке и другим финансовым продуктам. По собственным данным, сайт проекта посещают 8 млн пользователей в месяц.

Сервис зарабатывает на комиссиях от продаж страховых полисов и банковских продуктов. Также компания участвует в проекте маркетплейса Московской биржи и партнёрствах с другими компаниями.

По данным «Контур.Фокуса», 100% ООО «Сравни.ру» принадлежит кипрской «Сравни холдинг лимитед». Выручка компании выросла с 75,9 млн рублей в 2015 году до 1,15 млрд рублей в 2019 году. Чистая прибыль в 2019 году составила 6,9 млн рублей.

Управляющий директор инвесткомпании A Partners Алексей Соловьев отметил в разговоре с «Ведомостями», что между Tinkoff Digital и «Сравни.ру» вряд ли были «сильные синергетические эффекты», поэтому выход инвестора, вероятно, отрицательно не повлияет на бизнес.

#новость #сравниру

Татьяна Боброва
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8 комментариев
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Лев Щенин

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Скорее всего (это моё оценочное мнение), Олег Тиньков начал собирать деньги на выкуп Яндекса...
"Мужик сказал - мужик сделал !" (с)
Браво, Тиньков !

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Павел Кристалл

Лев
2

Если это сарказм - понимаю.
Если нет - не понимаю. Кто ему его продаст ?

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Владислав Владимиров

Павел
0

Да не, сейчас на миллион доллар от продажи доли в "Сравни" пойдет и, как в детском анекдоте, "купит все". Купит Яндекс, купит МТС ;)

Дело-то даже не в том, что ему продаст - откуда он деньги на это возьмет?

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Alex Kuz

2

Из этой статьи узнал о сравни ру

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IO

0

Слава б-гу, сложно найти большую парашу чем сравни ру

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Shlomo Goldenberg

0

а ведь именно альберт попков мог бы занять место дурова и стать русским цукерманом, сложись ситуация чуть иначе. но не занял. ок у него, по слухам, отжали за совсем какие то копейки. а то его бы сейчас цитировали как выглядеть моложе и почему лучше жить в россии, чем в этих ваших америках

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Владислав Владимиров

–1

Судя по всему, плохи дела у Олега - миллиардная сделка по продаже банка сорвалась, приходится сейчас спешно вытаскивать кэш из самых разных проектов поменьше...

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Дмитрий Маланин

Владислав
0

Нормально все будет у Тинькова :)

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