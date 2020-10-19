Предприниматель — для меня это звучит также гордо и полезно для общества, как профессор медицины, учитель, пожарный, строитель или волонтёр. Именно предприниматели меняют мир и двигают его вперед, а не чиновники, юристы, менеджеры и прочие «наёмники». Они выполняют, скорее обратную функцию.

Почему развалилась «сделка» с «Яндексом»? Предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами — вот и весь ответ. Если бы был жив Илья [Сегалович], мы бы так или иначе договорились. Я, конечно, не горд, что назвал гавном «Яндекс», и это точно не относится к его десяткам тысяч сотрудников и клиентам, и прошу прощения за это выражение.

Но дорогие журналисты, кто опять будет из этого поста сейчас «лепить статьи», обратите, пожалуйста, внимание, что это была не публичная, а внутренняя коммуникация, я обращался к своим своей семье-сотрудникам (паршивая овца слила) после разрыва и написал искреннее письмо.

Разве «разговоры на кухне» потом обсуждаются в публичном поле? Мы вправе говорить на кухне всё, что думаем, так что это не было публичное заявление.

Ответ «наёмника» был явно уже публичным, и попытка уколоть одного из лучших (а может и лучшего) предпринимателя страны в том, что он «пытается давно продать бизнес», ещё раз говорит, что он менеджер, который никогда не строил и не построит с нуля миллиардную компанию.

Каждый предприниматель «пытается» продать свой бизнес дорого. То есть получить 30-50% премии к цене на рынке, а не просто слить за фантики, которые стоят дороже Amazon. Ну а если я получаю фантиков, да еще столько, что моя доля сопоставима с долей самого большого акционера, где мой контроль над этой компанией? Покупка через «завуалированное объединение»? Не развести, тут и в Гарвард не ходи.

«Тинькофф» — лучшая частная компания страны, с лучшей банковской командой на рынке, и не продаётся, думаю, мы в 2022 году будем стоить $10 млрд. Мы не ведём переговоров с МТС, я даже не знаком с Евтушенковым. Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кэша, считайте аналитики, сколько я получил через диви и АВВ. Дальше действовать будем мы!