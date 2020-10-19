«На кухне можем говорить всё»: Тиньков объяснил слова про «гавно-Яндекс» в письме к сотрудникам и извинился Материал редакции
Он отметил, что это было внутреннее письмо «семье».
Основатель группы компаний «Тинькофф» Олег Тиньков прокомментировал на своей странице в Instagram срыв сделки с «Яндексом» и извинился перед сотрудниками и клиентами интернет-компании за выражения в её адрес. Он отметил, что это была «внутренняя коммуникация» и обращение к сотрудникам «Тинькофф», которых он считает «семьёй».
Тиньков также пояснил, почему, по его мнению, сорвалась сделка с «Яндексом»: он — предприниматель, а договаривался с менеджерами и юристами, поэтому не смог найти с ними общий язык. Тиньков добавил, что «Тинькофф» не продаётся и не ведёт подобных переговоров с МТС.
Статья дополняется
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Александр Пересветов
Он такой один у нас, конечно)
Denis SibukaevАлександр
Тсс! 🤫 Не раскачивайте лодку, а то верующие что страной только один может править налетят ещё 😂
Vit PavlovАлександр
Конечно же он знал, что его письмо со словами про Яндекс утечет на публику. То, что он написал в письме якобы для "семьи", адресовалось именно Яндексу. Он именно им хотел сказать то, что сказал =)
Никита Козырев
Олежа — мужик! Мало кому нравится, но часто говорит по делу. А его банк — на самом деле топовый! И я очень переживал за эту «сделку». Хорошо, что она сорвалась 😉
Даниил Рыжков
Признаки выздоровления на лицо, возвращает хватку
Dmitry ShmemanДаниил
прочитал "возвращается в хату"
Кирилл Половинкин
"ЛУЧШЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ" страны экстрадируют в США по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Продолжай, Олег.
Алейченко СергейКирилл
Хер на них. Тиньков смог. Его сервис один из лучших. А в том же Яндексе постоянные траблы.
А если в общем посмотреть, то компаний с клиентоориентированностью, как Тинькова вообще в РФ единицы.
Штрафы заплатит и все забудут про это. А сервис будут всегда вспоминать. И сравнивать его с другими компаниями.
Кирилл ПоловинкинАлейченко
В чем? Что я могу сделать такого в Тиньков, чего я не смогу сделать в РСХБ, например?
Алейченко СергейКирилл
Рсхб это что?
Получи кредит онлайн на 2млн. Без походов в офис.
Создавай валютную карту и снимай по ней Деньги в другой стране без поездок. Привязать любой валютный счёт к одной карте.
Покупать доллар по биржевому курсу через Тиньков Инвестиции.
И ещё много чего😊
Кирилл ПоловинкинАлейченко
Ого? Правда? Но ведь я это все могу делать и в РСХБ, вот пример покупки валюты по биржевому курсу
Алейченко СергейКирилл
Ты конечно нашёл с чем Тиньков сравнивать. Россельхозбанк- это 20 век.
Тиньков 21 век.
По количеству новых пользователей посмотри и все поймёшь.
Аудитория ТБ - это прогрессивная аудитория. Кто привык к сервису и все решать сам за 5 минут. А не ташиться в офис и тд.
Maxim PetrukhinАлейчен…
Много общих и красивых пустых слов и ноль конкретики. Вам человек конкретный вопрос задаёт. Что там такого есть, чего нет у других?
Алейченко СергейMaxim
Сервис. Я решусь все свои вопросы с телефона. Это очень важно.
Maxim PetrukhinАлейчен…
В РСХБ это сделать нельзя?
КириллАлейчен…
В каких условиях мне необходимо тащиться в офис РСХБ?
Иван ГессеКирилл
зашёл посмотреть на их сайт — как-то дальше исследовать не очень захотелось
КириллИван
Это другое 😂
Иван ГессеКирилл
но справедливости ради
бонусная программа у них выглядит привлекательнее тинькоффской
(если конечно не врут)
Алейченко СергейКирилл
Поздравляю. Но я за экосистему.
Скинь ссылку на него. Как изучу, тогда буду понимать возможно каждого банка.
Я пользовался 4 банками. И потом попробовал Тиньков. Теперь он номер один в моем списке.
Решает все мои задачи. Правда, партнерка у них хромает. А так все отлично.
КириллАлейчен…
На кого? РСХБ — пятый банк в стране, странно его не знать 🤷♂️
Алейченко СергейКирилл
Просто пенсионеры привыкли ходить в банки. Я за то, чтобы все решалось с телефона и быстро.
5 банк в старее, не значит лучший. Просто это привычка людей. А привычки меняются😊
Алексей АлешинКирилл
Чарджбэк
Андрей ХоффманнКирилл
Потерять деньги на ровном месте? :)
Doco4kaАлейченко
Да его сервис лучший, ага. Особенно сайт. Заполняя любую заявку на что либо, и не завершив ее заполнение - позже вам звонят из банка и навязывают услуги, которые вы не оформляли. Так в крыску формы записывают в базу всю инфу с полей и потом банк запускает обзвон. Хорошо, что не с тысячи SIP-телефонов. И их несколько номеров успешно попадают в ЧС и более не беспокоят.
Даниил РыжковКирилл
Его вроде в уклонении от уплаты налогов подозревали. У вас новые обвинения или решение суда уже есть?
Кирилл ПоловинкинДаниил
Если IRS докажет злой умысел при составлении налоговой декларации — это мошенничество, если ошибка при ее составлении — уклонение от уплаты налогов.
Иван ГессеКирилл
Уклонение от уплаты налогов — незаконное умышленное избежание уплаты налогов физическими или юридическими лицами.
Кирилл ПоловинкинИван
https://www.investopedia.com/terms/t/tax-fraud.asp
Иван ГессеКирилл
ну так это не "просто мошенничество", а конкретное "мошенничество с налогами"
но посыл я понял
Alexej KarpovКирилл
Завистью пахнет твой комментарий. Что-бы критиковать Тинькова у тебя должен быть соответствующий беграунд.
Кирилл ПоловинкинAlexej
То есть, чтобы критиковать например МТС за плохое покрытие в определённой местности я должен сначала построить свою сотовую компанию? Ок
Basil
Про манагеров - сильно :) в общем, вышел сухим из воды. Красавец
Директор Интернетов
Ну до чего ж неприятный тип. Надеялся на продажу Яндексу, чтобы попользоваться банком без его осточертевшей фамилии и мерзких высказываний, но увы.
К минусам готов, дорогие поклонники "русского бизнеса" и хамства.
Maxim PetrukhinДиректор
Ну реально позорище же. Ачотакова - раз. Вы не так понели - два. Вот был бы жив Илья, а не нынешние пидарасы - три. Полный набор. Глаза то раскройте, товарищи. Он скакал три дня и три ночи.
Applied Spaceman
На месте Воложа, я бы Олегу больше руки не подал
Viktor KutolkinApplied
Здесь большой вопрос, насколько сам Волож был вовлечен в процесс. Будь это так, эмоций от Тинькова было бы меньше (предположение).
Alex Kuz
Публичный человек "так или иначе" должен всегда допускать, что любое его слово могут вынести в общий доступ, а уж в письменном виде тем более.
Alexey Naumenko
Называть людей "наёмниками" и "менеджерами" в уничижительном смысле не очень дальновидно с точки зрения обычной этики, т.к. показывает отношение О.Т. к своим собственным сотрудникам.
Alex KoninAlexey
Отчасти дальновидно - они акции раздают работникам и хантят с этим посылом. В штатах во многих компаниях желание стать «партнером» одна из главных мотиваций в работе.
Гала ПеридоловнаAlex
Каким партнером? Раздают возможность получить акции по определенной цене, например, в виде RSU. Эти акции не голосующие. Активы такого типа используются для удержания сотрудников, т.к. выдаются не сразу, а на какой-то продолжительный период времени(обычно 4 года). Какие-то плюшки с этого можно получить только через год, т.к. обычно вестинг выглядит как - 1 год: 1/4 суммы и дальше каждые 3 месяца 1/12 всей суммы. Мотивация сотрудников как раз в том, чтобы цена акций росла, а если ты вывел продукт на рынок, акции выросли на 20%, у тебя вестинг через месяц, а владелец всех говном поливает в результате чего акции падают на 20%, то мотивация быстро пропадает.
Ruslan Umarkhanov
Все бизнесмены немного аферисты, кто-то больше кто-то меньше)
Антитрейдер
Про слив конечно странно. Навряд ли все сотрудники приносили клятву верности Тинькову, глупо на это ссылаться)
Овцы паршивые..хех)
Ждем дальнейших действий)
Александр БеловАнтитрейдер
А кто подписывал НДА?
АнтитрейдерАлександр
Видимо "овца" не подписывала)
Дмитрий Петров
Столько шума о событии которое не случилось...
Eugene Smirnov
Ебать.
Alex Bach
Облил говном Оливера и всю команду, он же как раз наёмный менеджер, как и все работающие на ОТ. Но все сделают вид что не читали 😬
Vladimir FilipevAlex
Все они партнеры и мультимиллионеры (более сотни человек), владеющие более 6% акций на сумму 300 млн долларов. Пока 300 млн.долларов)
Mike Kosulin
Пожалуйста, поделите на абзацы
Абубакар Сергеевич
Мощь, что еще сказать?
Мотя Ягодин
Хорошая работа, Олег
Георгий Пришкин
Представляю, приходит сотрудник из Яндекса в Тинькофф, работать у них хочет. Сидит перед Олегом и говорит, предыдущее мое место работы был Яндекс и Олег харкает ему под ноги и говорит, продолжайте свою историю, продолжайте.
ilia
Так извиниться, что обосрать и чужого "наемника", и своего - уж Оливер, при котором и рос Тинькофф, а последние годы так и вообще без Олега-визионера, не заслужил...Это не считая вообще всех управленцев...
Дмитрий Бунаков
Свет и любовь Олегу, процветания Тинькофф'у.
tyler durden
если у тинькова будет подпика на т.музыка, т.диск. т.такси. т.кухня - я с радостью подпишусь. от говно-яндекса давно отписался. будем называть вещи своими именами, как на кухне, без лицемерия (которое кстати навязывает западный мир, нет бы в глаза сказать как оно есть, нет ..лять, вечно втихую за спиной)