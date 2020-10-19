Финансы
Татьяна Боброва
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«На кухне можем говорить всё»: Тиньков объяснил слова про «гавно-Яндекс» в письме к сотрудникам и извинился Материал редакции

Он отметил, что это было внутреннее письмо «семье».

Основатель группы компаний «Тинькофф» Олег Тиньков прокомментировал на своей странице в Instagram срыв сделки с «Яндексом» и извинился перед сотрудниками и клиентами интернет-компании за выражения в её адрес. Он отметил, что это была «внутренняя коммуникация» и обращение к сотрудникам «Тинькофф», которых он считает «семьёй».

Тиньков также пояснил, почему, по его мнению, сорвалась сделка с «Яндексом»: он — предприниматель, а договаривался с менеджерами и юристами, поэтому не смог найти с ними общий язык. Тиньков добавил, что «Тинькофф» не продаётся и не ведёт подобных переговоров с МТС.

Предприниматель — для меня это звучит также гордо и полезно для общества, как профессор медицины, учитель, пожарный, строитель или волонтёр. Именно предприниматели меняют мир и двигают его вперед, а не чиновники, юристы, менеджеры и прочие «наёмники». Они выполняют, скорее обратную функцию.

Почему развалилась «сделка» с «Яндексом»? Предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами — вот и весь ответ. Если бы был жив Илья [Сегалович], мы бы так или иначе договорились. Я, конечно, не горд, что назвал гавном «Яндекс», и это точно не относится к его десяткам тысяч сотрудников и клиентам, и прошу прощения за это выражение.

Но дорогие журналисты, кто опять будет из этого поста сейчас «лепить статьи», обратите, пожалуйста, внимание, что это была не публичная, а внутренняя коммуникация, я обращался к своим своей семье-сотрудникам (паршивая овца слила) после разрыва и написал искреннее письмо.

Разве «разговоры на кухне» потом обсуждаются в публичном поле? Мы вправе говорить на кухне всё, что думаем, так что это не было публичное заявление.

Ответ «наёмника» был явно уже публичным, и попытка уколоть одного из лучших (а может и лучшего) предпринимателя страны в том, что он «пытается давно продать бизнес», ещё раз говорит, что он менеджер, который никогда не строил и не построит с нуля миллиардную компанию.

Каждый предприниматель «пытается» продать свой бизнес дорого. То есть получить 30-50% премии к цене на рынке, а не просто слить за фантики, которые стоят дороже Amazon. Ну а если я получаю фантиков, да еще столько, что моя доля сопоставима с долей самого большого акционера, где мой контроль над этой компанией? Покупка через «завуалированное объединение»? Не развести, тут и в Гарвард не ходи.

«Тинькофф» — лучшая частная компания страны, с лучшей банковской командой на рынке, и не продаётся, думаю, мы в 2022 году будем стоить $10 млрд. Мы не ведём переговоров с МТС, я даже не знаком с Евтушенковым. Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кэша, считайте аналитики, сколько я получил через диви и АВВ. Дальше действовать будем мы!

Олег Тиньков

#новость #олегтиньков #яндекс #тинькофф

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Татьяна Боброва
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56 комментариев
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Александр Пересветов

25

Он такой один у нас, конечно)

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Denis Sibukaev

Александр
0

Тсс! 🤫 Не раскачивайте лодку, а то верующие что страной только один может править налетят ещё 😂

Ответить

Vit Pavlov

Александр
0

Конечно же он знал, что его письмо со словами про Яндекс утечет на публику. То, что он написал в письме якобы для "семьи", адресовалось именно Яндексу. Он именно им хотел сказать то, что сказал =)   

Ответить

Никита Козырев

15

Олежа — мужик! Мало кому нравится, но часто говорит по делу. А его банк — на самом деле топовый! И я очень переживал за эту «сделку». Хорошо, что она сорвалась 😉

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Даниил Рыжков

13

Признаки выздоровления на лицо, возвращает хватку

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Dmitry Shmeman

Даниил
1

прочитал "возвращается в хату"

Ответить

Кирилл Половинкин

–13

"ЛУЧШЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ" страны экстрадируют в США по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Продолжай, Олег.

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Алейченко Сергей

Кирилл
8

Хер на них. Тиньков смог. Его сервис один из лучших. А в том же Яндексе постоянные траблы.

А если в общем посмотреть, то компаний с клиентоориентированностью, как Тинькова вообще в РФ единицы.

Штрафы заплатит и все забудут про это. А сервис будут всегда вспоминать. И сравнивать его с другими компаниями.

Ответить

Кирилл Половинкин

Алейченко
0

В чем? Что я могу сделать такого в Тиньков, чего я не смогу сделать в РСХБ, например? 

Ответить

Алейченко Сергей

Кирилл
3

Рсхб это что?

Получи кредит онлайн на 2млн. Без походов в офис.

Создавай валютную карту и снимай по ней Деньги в другой стране без поездок. Привязать любой валютный счёт к одной карте.

Покупать доллар по биржевому курсу через Тиньков Инвестиции.

И ещё много чего😊

Ответить

Кирилл Половинкин

Алейченко
2

Ого? Правда? Но ведь я это все могу делать и в РСХБ, вот пример покупки валюты по биржевому курсу  

Ответить

Алейченко Сергей

Кирилл
1

Ты конечно нашёл с чем Тиньков сравнивать. Россельхозбанк- это 20 век.

Тиньков 21 век.

По количеству новых пользователей посмотри и все поймёшь.
Аудитория ТБ - это прогрессивная аудитория. Кто привык к сервису и все решать сам за 5 минут. А не ташиться в офис и тд.

Ответить

Maxim Petrukhin

Алейчен…
3

Много общих и красивых пустых слов и ноль конкретики. Вам человек конкретный вопрос задаёт. Что там такого есть, чего нет у других? 

Ответить

Алейченко Сергей

Maxim
1

Сервис. Я решусь все свои вопросы с телефона. Это очень важно.

Ответить

Maxim Petrukhin

Алейчен…
0

В РСХБ это сделать нельзя? 

Ответить

Кирилл

Алейчен…
0

В каких условиях мне необходимо тащиться в офис РСХБ?

Ответить

Иван Гессе

Кирилл
0

зашёл посмотреть на их сайт — как-то дальше исследовать не очень захотелось

Ответить

Кирилл

Иван
0

Это другое 😂

Ответить

Иван Гессе

Кирилл
0

но справедливости ради 
бонусная программа у них выглядит привлекательнее тинькоффской
(если конечно не врут)

Ответить

Алейченко Сергей

Кирилл
1

Поздравляю. Но я за экосистему.

Скинь ссылку на него. Как изучу, тогда буду понимать возможно каждого банка.

Я пользовался 4 банками. И потом попробовал Тиньков. Теперь он номер один в моем списке.
Решает все мои задачи. Правда, партнерка у них хромает. А так все отлично.

Ответить

Кирилл

Алейчен…
0

На кого? РСХБ — пятый банк в стране, странно его не знать 🤷‍♂️

Ответить

Алейченко Сергей

Кирилл
0

Просто пенсионеры привыкли ходить в банки. Я за то, чтобы все решалось с телефона и быстро.

5 банк в старее, не значит лучший. Просто это привычка людей. А привычки меняются😊

Ответить

Алексей Алешин

Кирилл
0

Чарджбэк

Ответить

Андрей Хоффманн

Кирилл
0

Потерять деньги на ровном месте? :)

Ответить

Doco4ka

Алейченко
0

Да его сервис лучший, ага. Особенно сайт. Заполняя любую заявку на что либо, и не завершив ее заполнение - позже вам звонят из банка и навязывают услуги, которые вы не оформляли. Так в крыску формы записывают в базу всю инфу с полей и потом банк запускает обзвон. Хорошо, что не с тысячи SIP-телефонов. И их несколько номеров успешно попадают в ЧС и более не беспокоят.

Ответить

Даниил Рыжков

Кирилл
5

Его вроде в уклонении от уплаты налогов подозревали. У вас новые обвинения или решение суда уже есть?

Ответить

Кирилл Половинкин

Даниил
1

Если IRS докажет злой умысел при составлении налоговой декларации — это мошенничество, если ошибка при ее составлении — уклонение от уплаты налогов.

Ответить

Иван Гессе

Кирилл
0

Уклонение от уплаты налогов — незаконное умышленное избежание уплаты налогов физическими или юридическими лицами.

Ответить

Кирилл Половинкин

Иван
1

https://www.investopedia.com/terms/t/tax-fraud.asp

What Is Tax Fraud?
Tax fraud occurs when an individual or business entity willfully and intentionally falsifies…
www.investopedia.com
Ответить

Иван Гессе

Кирилл
0

ну так это не "просто мошенничество", а конкретное "мошенничество с налогами"
но посыл я понял

Ответить

Alexej Karpov

Кирилл
–2

Завистью пахнет твой комментарий. Что-бы критиковать Тинькова у тебя должен быть соответствующий беграунд. 

Ответить

Кирилл Половинкин

Alexej
0

То есть, чтобы критиковать например МТС за плохое покрытие в определённой местности я должен сначала построить свою сотовую компанию? Ок

Ответить

Basil

9

Про манагеров - сильно :) в общем, вышел сухим из воды. Красавец

Ответить

Директор Интернетов

3

Ну до чего ж неприятный тип. Надеялся на продажу Яндексу, чтобы попользоваться банком без его осточертевшей фамилии и мерзких высказываний, но увы.

К минусам готов, дорогие поклонники "русского бизнеса" и хамства.

Ответить

Maxim Petrukhin

Директор
3

Ну реально позорище же. Ачотакова - раз. Вы не так понели - два. Вот был бы жив Илья, а не нынешние пидарасы - три. Полный набор. Глаза то раскройте, товарищи. Он скакал три дня и три ночи. 

Ответить

Applied Spaceman

5

На месте Воложа, я бы Олегу больше руки не подал

Ответить

Viktor Kutolkin

Applied
1

Здесь большой вопрос, насколько сам Волож был вовлечен в процесс. Будь это так, эмоций от Тинькова было бы меньше (предположение).

Ответить

Alex Kuz

5

Публичный человек "так или иначе" должен всегда допускать, что любое его слово могут вынести в общий доступ, а уж в письменном виде тем более.

Ответить

Alexey Naumenko

5

Называть людей "наёмниками" и "менеджерами" в уничижительном смысле не очень дальновидно с точки зрения обычной этики, т.к. показывает отношение О.Т. к своим собственным сотрудникам.

Ответить

Alex Konin

Alexey
0

Отчасти дальновидно - они акции раздают работникам и хантят с этим посылом. В штатах во многих компаниях желание стать «партнером» одна из главных мотиваций в работе.

Ответить

Гала Перидоловна

Alex
0

Каким партнером? Раздают возможность получить акции по определенной цене, например, в виде RSU. Эти акции не голосующие. Активы такого типа используются для удержания сотрудников, т.к. выдаются не сразу, а на какой-то продолжительный период времени(обычно 4 года). Какие-то плюшки с этого можно получить только через год, т.к. обычно вестинг выглядит как - 1 год: 1/4 суммы и дальше каждые 3 месяца 1/12 всей суммы. Мотивация сотрудников как раз в том, чтобы цена акций росла, а если ты вывел продукт на рынок, акции выросли на 20%, у тебя вестинг через месяц, а владелец всех говном поливает в результате чего акции падают на 20%, то мотивация быстро пропадает.

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Ruslan Umarkhanov

2

Все бизнесмены немного аферисты, кто-то больше кто-то меньше)

Ответить

Антитрейдер

1

Про слив конечно странно. Навряд ли все сотрудники приносили клятву верности Тинькову, глупо на это ссылаться)
Овцы паршивые..хех)
Ждем дальнейших действий)

Ответить

Александр Белов

Антитрейдер
1

А кто подписывал НДА?

Ответить

Антитрейдер

Александр
0

Видимо "овца" не подписывала)

Ответить

Дмитрий Петров

1

Столько шума о событии которое не случилось...

Ответить

Eugene Smirnov

0

Ебать.

Ответить

Alex Bach

0

Облил говном Оливера и всю команду, он же как раз наёмный менеджер, как и все работающие на ОТ. Но все сделают вид что не читали 😬

Ответить

Vladimir Filipev

Alex
2

Все они партнеры и мультимиллионеры (более сотни человек), владеющие более 6% акций на сумму 300 млн долларов. Пока 300 млн.долларов) 

Ответить

Mike Kosulin

0

Пожалуйста, поделите на абзацы

Ответить

Абубакар Сергеевич

0

Мощь, что еще сказать?

Ответить

Мотя Ягодин

0

Хорошая работа, Олег

Ответить

Георгий Пришкин

0

Представляю, приходит сотрудник из Яндекса в Тинькофф, работать у них хочет. Сидит перед Олегом и говорит, предыдущее мое место работы был Яндекс и Олег харкает ему под ноги и говорит, продолжайте свою историю, продолжайте.

Ответить

ilia

0

Так извиниться, что обосрать и чужого "наемника", и своего - уж Оливер, при котором и рос Тинькофф, а последние годы так и вообще без Олега-визионера, не заслужил...Это не считая вообще всех управленцев...

Ответить

Дмитрий Бунаков

0

Свет и любовь Олегу, процветания Тинькофф'у.

Ответить

tyler durden

0

если у тинькова будет подпика на  т.музыка,  т.диск. т.такси. т.кухня - я с радостью подпишусь.  от говно-яндекса давно отписался. будем называть вещи своими именами, как на кухне, без лицемерия (которое кстати навязывает западный мир, нет бы в глаза сказать как оно есть, нет ..лять, вечно втихую за спиной)

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