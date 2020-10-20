Reuters: китайский такси-сервис Didi запланировал IPO с оценкой более $60 млрд в 2021 году в Гонконге Материал редакции
Компания выбрала Гонконг вместо биржи в Нью-Йорке на фоне ухудшения отношений между США и Китаем.
Китайская транспортная компания Didi Chuxing рассматривает Гонконг для первичного публичного размещения акций в 2021 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Didi при поддержке SoftBank, Alibaba и Tencent начала предварительные переговоры с инвестиционными банками об IPO, рассказали три собеседника агентства.
По данным Reuters, Didi нацелена на оценку более чем в $60 млрд к моменту IPO в первой половине 2021 года. Основанная в 2012 году, Didi начала приносить значительную прибыль со второго квартала 2020 года, и теперь инвесторы стремятся заработать на ней, отмечает агентство.
Didi также рассматривает проведение нового раунда инвестиций перед IPO, чтобы повысить свою оценку, рассказали источники Reuters. В самой Didi заявили агентству, что у компании нет какого-либо «окончательного» плана или графика IPO.
По словам источников Reuters, Didi в течение многих лет стремилась к IPO в США из-за престижа списка ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам в Нью-Йорке, наличия компаний-аналогов, таких как Uber и Lyft.
Didi решила обратить внимание на Гонконг на фоне ухудшения отношений между США и Китаем, отмечает издание. В США могут запретить TikTok и WeChat, а китайские компании сталкиваются с более строгой проверкой со стороны регуляторов.
- Согласно данным Refinitiv, поставщика данных для финансовых рынков, в случае успешного IPO Didi еще больше укрепит статус Гонконга как центра мирового финансового рынка: в 2019 году там провели IPO и вторичные размещения на $28,8 млрд. Это помогло Гонконгу занять второе место в рейтинге мировых фондовых бирж после Nasdaq.
«Didi решила обратить внимание на Гонконг на фоне ухудшения отношений между США и Китаем, отмечает издание.»
Ахаха, а с Гонконгом у материкового китая отличные отношения! Что ж, глядишь, будет сюрприз. 😂
Так Гонконг это район Китая, какие там проблемы с биржей могут быть?
Так там же протесты были громадные.из за того, что Китай начал слишком сильно вмешиваться в их дела. Да, они являются частью Китая, но они во многом автономны, в том числе по законодательству
Там протесты от граждан, а администрация как раз лояльная и с Китаем не ссориться и подавляет протесты. У протестующих там столкновения с местной полицией, а не с китайской.
И Гонконг даже во времена когда был под Англией, всегда существовал за счет Китая, это был основной канал экспорта из Китая.
В самом Гонконге никаких производств нет, местные компании занимаются поставками из Китая или в Китай. И половина из них это ширма китайских компаний, у них там никогда не было проблем с бизнесом.
Даже сейчас, когда покупаешь с таобао или с али, то по трекингу видно что половина товаров через Гонконг отправляется или сразу со склада из Гонконга.
Кто пользовался ими в России, поделитесь как оно
Мне таксист как-то рассказывал что они в Казани выжгли остальных конкурентов кошмарным демпингом, при том что у Яндекса некоторые поездки убыточные, ради качества сервиса.
Живу в Казани, такси пользуюсь постоянно. Ощущения как раз обратные. По городу не так много машин, да и по словам таксистов они не торопятся регаться в didi.
Что касается "выжгли конкурентов", то такого ощущения нет. Машин не дождешься - поиск по 10+ минут при среднем поиске у других 2-5 минут, их скидки иногда не покрывают стоимость поездки через других. Например, грубо, для примера, у DiDi поездка 200 руб минус скидка 50 руб, а у конкурентов поездка 140-149 руб.
Акции проводят регулярно, например бесплатная поездка в день, вот ей-то и пользуюсь иногда, правда опять же машину не дождешься..
Пока ощущения спорные, почти не использую это такси, но приложение пока не удаляю.
У друзей\знакомых примерно такие же ощущения.
Все поюзали их купоны, бесплатные поездки при старте и опять вернулись на я.такси и ситимобил и других.
Сейчас поездки в моем городе стоять около 69-89 рублей. Доставка по четырём адресам недавно вышла в 137 рублей. Видимо Яндекс одумался после цен в Сентябре в 300р за 5 минутную поезду.
Круто. Нужно вообще делать IPO на сетке бирж одновременно, исключая Nasdaq и LSE, потому что регуляторы этих рынков стали токсичными для неамериканских компаний. Вспомнить TikTok, Telegram и Хуавей. Даешь дорогу Euronext и альтернативным площадкам.
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