Компания выбрала Гонконг вместо биржи в Нью-Йорке на фоне ухудшения отношений между США и Китаем.

В закладки

Китайская транспортная компания Didi Chuxing рассматривает Гонконг для первичного публичного размещения акций в 2021 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Didi при поддержке SoftBank, Alibaba и Tencent начала предварительные переговоры с инвестиционными банками об IPO, рассказали три собеседника агентства.

По данным Reuters, Didi нацелена на оценку более чем в $60 млрд к моменту IPO в первой половине 2021 года. Основанная в 2012 году, Didi начала приносить значительную прибыль со второго квартала 2020 года, и теперь инвесторы стремятся заработать на ней, отмечает агентство.

Didi также рассматривает проведение нового раунда инвестиций перед IPO, чтобы повысить свою оценку, рассказали источники Reuters. В самой Didi заявили агентству, что у компании нет какого-либо «окончательного» плана или графика IPO.

По словам источников Reuters, Didi в течение многих лет стремилась к IPO в США из-за престижа списка ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам в Нью-Йорке, наличия компаний-аналогов, таких как Uber и Lyft.

Didi решила обратить внимание на Гонконг на фоне ухудшения отношений между США и Китаем, отмечает издание. В США могут запретить TikTok и WeChat, а китайские компании сталкиваются с более строгой проверкой со стороны регуляторов.

Согласно данным Refinitiv, поставщика данных для финансовых рынков, в случае успешного IPO Didi еще больше укрепит статус Гонконга как центра мирового финансового рынка: в 2019 году там провели IPO и вторичные размещения на $28,8 млрд. Это помогло Гонконгу занять второе место в рейтинге мировых фондовых бирж после Nasdaq.