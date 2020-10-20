Финансы
Евгения Евсеева
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Reuters: китайский такси-сервис Didi запланировал IPO с оценкой более $60 млрд в 2021 году в Гонконге Материал редакции

Компания выбрала Гонконг вместо биржи в Нью-Йорке на фоне ухудшения отношений между США и Китаем.

13 комментариев
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Китайская транспортная компания Didi Chuxing рассматривает Гонконг для первичного публичного размещения акций в 2021 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Didi при поддержке SoftBank, Alibaba и Tencent начала предварительные переговоры с инвестиционными банками об IPO, рассказали три собеседника агентства.

По данным Reuters, Didi нацелена на оценку более чем в $60 млрд к моменту IPO в первой половине 2021 года. Основанная в 2012 году, Didi начала приносить значительную прибыль со второго квартала 2020 года, и теперь инвесторы стремятся заработать на ней, отмечает агентство.

Didi также рассматривает проведение нового раунда инвестиций перед IPO, чтобы повысить свою оценку, рассказали источники Reuters. В самой Didi заявили агентству, что у компании нет какого-либо «окончательного» плана или графика IPO.

По словам источников Reuters, Didi в течение многих лет стремилась к IPO в США из-за престижа списка ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам в Нью-Йорке, наличия компаний-аналогов, таких как Uber и Lyft.

Didi решила обратить внимание на Гонконг на фоне ухудшения отношений между США и Китаем, отмечает издание. В США могут запретить TikTok и WeChat, а китайские компании сталкиваются с более строгой проверкой со стороны регуляторов.

  • Согласно данным Refinitiv, поставщика данных для финансовых рынков, в случае успешного IPO Didi еще больше укрепит статус Гонконга как центра мирового финансового рынка: в 2019 году там провели IPO и вторичные размещения на $28,8 млрд. Это помогло Гонконгу занять второе место в рейтинге мировых фондовых бирж после Nasdaq.
  • Didi развивает сервис такси, каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. В России такси-сервис компании работает с августа 2020 года.
  • По данным PitchBook, с момента основания Didi привлекла $23,2 млрд, последняя оценка компании — $57,6 млрд.

#новость #didi

Евгения Евсеева
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13 комментариев
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Антон Гранд

3

Пусть на МосБиржу залетают.

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Розарио Агро

0

«Didi решила обратить внимание на Гонконг на фоне ухудшения отношений между США и Китаем, отмечает издание.»

Ахаха, а с Гонконгом у материкового китая отличные отношения! Что ж, глядишь, будет сюрприз. 😂

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Michael Smith

Розарио
0

Так Гонконг это район Китая, какие там проблемы с биржей могут быть?

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Арсений Александров

Michael
1

Так там же протесты были громадные.из за того, что Китай начал слишком сильно вмешиваться в их дела. Да, они являются частью Китая, но они во многом автономны, в том числе по законодательству

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Michael Smith

Арсений
1

Там протесты от граждан, а администрация как раз лояльная и с Китаем не ссориться и подавляет протесты. У протестующих там столкновения с местной полицией, а не с китайской.

И Гонконг даже во времена когда был под Англией, всегда существовал за счет Китая, это был основной канал экспорта из Китая.
В самом Гонконге никаких производств нет, местные компании занимаются поставками из Китая или в Китай. И половина из них это ширма китайских компаний, у них там никогда не было проблем с бизнесом.

Даже сейчас, когда покупаешь с таобао или с али, то по трекингу видно что половина товаров через Гонконг отправляется или сразу со склада из Гонконга.

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ilia

0

Кто пользовался ими в России, поделитесь как оно

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Elijah Garrison

ilia
0

Мне таксист как-то рассказывал что они в Казани выжгли остальных конкурентов кошмарным демпингом, при том что у Яндекса некоторые поездки убыточные, ради качества сервиса. 

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Pavel Vladimiroff

Elijah
1

Живу в Казани, такси пользуюсь постоянно. Ощущения как раз обратные. По городу не так много машин, да и по словам таксистов они не торопятся регаться в didi.
Что касается "выжгли конкурентов", то такого ощущения нет. Машин не дождешься - поиск по 10+ минут при среднем поиске у других 2-5 минут, их скидки иногда не покрывают стоимость поездки через других. Например, грубо, для примера, у DiDi поездка 200 руб минус скидка 50 руб, а у конкурентов поездка 140-149 руб.
Акции проводят регулярно, например бесплатная поездка в день, вот ей-то и пользуюсь иногда, правда опять же машину не дождешься..
Пока ощущения спорные, почти не использую это такси, но приложение пока не удаляю.
У друзей\знакомых примерно такие же ощущения.
Все поюзали их купоны, бесплатные поездки при старте и опять вернулись на я.такси и ситимобил и других.

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Elijah Garrison

Pavel
0

Ну круто! А то меня таксист напугал :)

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Sipuli Ja

Elijah
0

Как же я их жду в Питере . От Яндекса тошнит уже. Ценник взлетает в 300% как только начинает накрапывать дождь. Интеграция с Росгидрометцентром не иначе.

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Антон Гранд

Elijah
0

Сейчас поездки в моем городе стоять около 69-89 рублей. Доставка по четырём адресам недавно вышла в 137 рублей. Видимо Яндекс одумался после цен в Сентябре в 300р за 5 минутную поезду.

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Mikhail Starov

0

Круто. Нужно вообще делать IPO на сетке бирж одновременно, исключая Nasdaq и LSE, потому что регуляторы этих рынков стали токсичными для неамериканских компаний. Вспомнить TikTok, Telegram и Хуавей. Даешь дорогу Euronext и альтернативным площадкам.

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Антон Гранд

Mikhail
0

Мосбиржа

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