Финансы
Евгения Евсеева
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Reuters: китайский такси-сервис Didi запланировал IPO с оценкой более $60 млрд в 2021 в Гонконге Материал редакции

Компания выбрала Гонконг вместо биржи в Нью-Йорке на фоне ухудшения отношений между США и Китаем.

3 комментария
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Китайская транспортная компания Didi Chuxing рассматривает Гонконг для первичного публичного размещения акций в 2021 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Didi при поддержке SoftBank, Alibaba и Tencent начала предварительные переговоры с инвестиционными банками об IPO, рассказали три собеседника агентства.

По данным Reuters, Didi нацелена на оценку более чем в $60 млрд к моменту IPO в первой половине 2021 года. Основанная в 2012 году, Didi начала приносить значительную прибыль со второго квартала 2020 года, и теперь инвесторы стремятся заработать на ней, отмечает агентство.

Didi также рассматривает проведение нового раунда инвестиций перед IPO, чтобы повысить свою оценку, рассказали источники Reuters. В самой Didi заявили агентству, что у компании нет какого-либо «окончательного» плана или графика IPO.

По словам источников Reuters, Didi в течение многих лет стремилась к IPO в США из-за престижа списка ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам в Нью-Йорке, наличия компаний-аналогов, таких как Uber и Lyft.

Didi решила обратить внимание на Гонконг на фоне ухудшения отношений между США и Китаем, отмечает издание. В США могут запретить TikTok и WeChat, а китайские компании сталкиваются с более строгой проверкой со стороны регуляторов.

  • Согласно данным Refinitiv, поставщика данных для финансовых рынков, в случае успешного IPO Didi еще больше укрепит статус Гонконга как центра мирового финансового рынка: в 2019 году там провели IPO и вторичные размещения на $28,8 млрд. Это помогло Гонконгу занять второе место в рейтинге мировых фондовых бирж после Nasdaq.
  • Didi развивает сервис такси, каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. В России такси-сервис компании работает с августа 2020 года.
  • По данным PitchBook, с момента основания Didi привлекла $23,2 млрд, последняя оценка компании — $57,6 млрд.

#новость #didi

Евгения Евсеева
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3 комментария
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ilia

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Кто пользовался ими в России, поделитесь как оно

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Антон Гранд

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Пусть на МосБиржу залетают.

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Розарио Агро

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«Didi решила обратить внимание на Гонконг на фоне ухудшения отношений между США и Китаем, отмечает издание.»

Ахаха, а с Гонконгом у материкового китая отличные отношения! Что ж, глядишь, будет сюрприз. 😂

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