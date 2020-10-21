PayPal разрешит клиентам из США покупать, продавать и хранить криптовалюту в их виртуальных кошельках Материал редакции
Компания позволит пользователям совершить операции с биткоином и с криптовалютами Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.
PayPal разрешит пользователям из США покупать, продавать и хранить криптовалюту в своих кошельках, сообщила компания. С начала 2021 года клиенты PayPal смогут использовать криптовалюту для совершения покупок у 26 млн партнёров площадки.
Клиентам компании будут доступны операции с биткоином, а также с криптовалютами Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Пользователи смогут бесплатно хранить криптовалюту, а до 31 декабря также покупать и продавать её без комиссии.
PayPal получила лицензию на криптовалюту от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. В октябре-ноябре 2020 года пользователи США смогут получить доступ к криптовалютным операциям.
У жителей ряда других стран эта возможность появится в первой половине 2021 года. Список стран в компании не уточняют. Тогда же криптовалюта станет доступна в сервисе мобильных платежей Venmo, принадлежащем PayPal.
Глава PayPal Дэн Шульман надеется, что этот шаг стимулирует глобальное использование криптовалюты. Он считает, что так компания подготовится к использованию в будущем цифровым валют от центральных банков стран.
«Мы работаем с центральными банками и думаем обо всех формах цифровых валют и о том, какую роль может сыграть PayPal», — сказал он. В октябре 2020 года о планах выпустить цифровой рубль сообщил Центробанк России.
Согласно Reuters, на 2020 год у PayPal 346 миллионов активных счетов по всему миру, а во втором квартале компания обработала платежи на сумму $222 млрд.
Последняя попытка PayPal остаться в обойме. Ибо сам сервис устарел совершенно, и живет только за счет тотальной отсталости финтеха в США
Чем он устарел ?))
Это все еще самый удобный сервис для платежек в онлайн магазинах
техподдержка там полный абзац, конские комиссии и конвертация валют по сверх невыгодному курсу
вообще то Тинькоф взял концепцию у американской CapitalOne. Но сейчас конечно рф уже обоганал. Я знаю что многие Revolut ждут в сша как незнаю что.
Транзакции будут "майниться" 30 дней и возвращаться покупателю по первому стуку. Блокчейн, который мы заслужили.
Перевод из кошелька Paypal на внешний кошелёк или другому пользователю будет не доступен.
Кмон, Пейпал, что за суррогат ты пытаешься впарить своим 26 мил пользователей?
Вы главное несите битки к ним, а они уже разберутся что с ними делать, а там и вывод запретят
видимо, будет покупка не самого биткоина, а токена, то же что у револют реализовано
Разрешит гражданам США.
А все остальные и так пользуются аналогами.
Мы кстати общаемся с PayPal на предмет возможности их пользователям купить у нас биткоин. Доступно будет как раз всем кроме граждан США, Китая, Японии.
Время брать биток. Он на этих новостях уже начал расти.
Кому кому, а PayPal я свои жалкие биткоины точно не доверю. Если они конечно фичу в РФ решать запустить...
Пришлось тут вернуть их как способ оплаты в магазин. Как же я НЕ скучал по их закидонам 😑
Очень круто-развитие идёт ! А у нас в «ЭРЭФ» запретили даже переводы между пользователями платежной системы 😁 объяснив это какими то расхождениями с законодательством «ЭРЭФ»
самое глупое что можно сделать с криптой это хранить ее на сторонних кошельках, биржах и тд.
а в пп скорее всего ты купишь не биткоин, а токен, поэтому и выводить нельзя
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