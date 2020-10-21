Финансы
Рая Хачатрян
750

PayPal разрешит клиентам из США покупать, продавать и хранить криптовалюту в их виртуальных кошельках Материал редакции

Компания позволит пользователям совершить операции с биткоином и с криптовалютами Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

18 комментариев
В закладки

PayPal разрешит пользователям из США покупать, продавать и хранить криптовалюту в своих кошельках, сообщила компания. С начала 2021 года клиенты PayPal смогут использовать криптовалюту для совершения покупок у 26 млн партнёров площадки.

Клиентам компании будут доступны операции с биткоином, а также с криптовалютами Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Пользователи смогут бесплатно хранить криптовалюту, а до 31 декабря также покупать и продавать её без комиссии.

PayPal получила лицензию на криптовалюту от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. В октябре-ноябре 2020 года пользователи США смогут получить доступ к криптовалютным операциям.

У жителей ряда других стран эта возможность появится в первой половине 2021 года. Список стран в компании не уточняют. Тогда же криптовалюта станет доступна в сервисе мобильных платежей Venmo, принадлежащем PayPal.

Глава PayPal Дэн Шульман надеется, что этот шаг стимулирует глобальное использование криптовалюты. Он считает, что так компания подготовится к использованию в будущем цифровым валют от центральных банков стран.

«Мы работаем с центральными банками и думаем обо всех формах цифровых валют и о том, какую роль может сыграть PayPal», — сказал он. В октябре 2020 года о планах выпустить цифровой рубль сообщил Центробанк России.

Согласно Reuters, на 2020 год у PayPal 346 миллионов активных счетов по всему миру, а во втором квартале компания обработала платежи на сумму $222 млрд.

#новость #криптовалюта #paypal

Рая Хачатрян
+2957
6
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430","paypal"], "comments": 18, "likes": 4, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 169268, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Oct 2020 17:57:23 +0300", "is_special": false }
Бизнес у Лебедева: ну умер и умер
Банкроты и нувориши пандемии: 17 реальных бизнесов и их история в ЖЖ Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anatoly Ivanov

4

Последняя попытка PayPal остаться в обойме. Ибо сам сервис устарел совершенно, и живет только за счет тотальной отсталости финтеха в США 

Ответить

юра кармазін

Anatoly
0

Чем он устарел ?))
Это все еще самый удобный сервис для платежек в онлайн магазинах

Ответить

Anatoly Ivanov

юра
4

техподдержка там полный абзац, конские комиссии и конвертация валют по сверх невыгодному курсу 

Ответить

Roman Nz

Anatoly
0

Да и вообще кусок геморроя. Один интерфейс чего стоит. 

Ответить

tyler durden

Anatoly
1

вообще то Тинькоф взял концепцию у американской CapitalOne. Но сейчас конечно рф уже обоганал. Я знаю что многие Revolut ждут в сша как незнаю что.

Ответить

Mike Raitsyn

3

Транзакции будут "майниться" 30 дней и возвращаться покупателю по первому стуку. Блокчейн, который мы заслужили. 

Ответить

Павел Бобровских

2

Перевод из кошелька Paypal на внешний кошелёк или другому пользователю будет не доступен.

Кмон, Пейпал, что за суррогат ты пытаешься впарить своим 26 мил пользователей?

Ответить

Anatoly Ivanov

Павел
1

Вы главное несите битки к ним, а они уже разберутся что с ними делать, а там и вывод запретят

Ответить

Shlomo Goldenberg

Павел
1

видимо, будет покупка не самого биткоина, а токена, то же что у револют реализовано

Ответить

Denis Manchenko

1

Разрешит гражданам США.
А все остальные и так пользуются аналогами.

Ответить

Igor Kachura

Denis
0

Мы кстати общаемся с PayPal на предмет возможности их пользователям купить у нас биткоин. Доступно будет как раз всем кроме граждан США, Китая, Японии.

Ответить

Andrew Alexeyev

0

Время брать биток. Он на этих новостях уже начал расти.

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrew
2

Хомяков пора загружать.

Ответить

ARTEM IGOREVITCH

Andrew
0

Разве ? Не заметил

Ответить

Denis Manchenko

Andrew
0

Или немного его поForex'ить.

Ответить

Mitya Vol

0

Кому кому, а PayPal я свои жалкие биткоины точно не доверю. Если они конечно фичу в РФ решать запустить...
Пришлось тут вернуть их как способ оплаты в магазин. Как же я НЕ скучал по их закидонам 😑

Ответить

ARTEM IGOREVITCH

0

Очень круто-развитие идёт ! А у нас в «ЭРЭФ» запретили даже переводы между пользователями платежной системы 😁 объяснив это какими то расхождениями с законодательством «ЭРЭФ»

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

самое глупое что можно сделать с криптой это хранить ее на сторонних кошельках, биржах и тд.
а в пп скорее всего ты купишь не биткоин, а токен, поэтому и выводить нельзя

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Graph Visual Communications
Подписан
Отписаться
Такой подход к HR работает и приносит деньги: как мы сотрудничаем со студентами
Если через 3-4 года вы хотите работать в здоровой профессиональной среде, комфортной для вас и ваших бизнес-отношений,…
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
6 ошибок мышления, из-за которых вы остаетесь на нелюбимой работе
Лишь малая часть из тех, кто планирует сменить место работы, в конечном итоге делает это. Оказывается, в большинстве сл…
6
Multiways
Подписан
Отписаться
Куда пойти за классными референсами анимационных роликов
Референсы — это способ вдохновиться, визуализировать свою идею и правильно донести до клиента. Рассказываем, где и как…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Горелик
за день
батенька, да у вас микрокредит
Две МФО потребовали 12,7 млн рублей у создателей «Батенька, да вы трансформер» — они брали кредиты на гонорары
Вел Колдин
за неделю
правильно! втопку аудиты, комменты в инсте рулят!
«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»: Олег Тиньков написал письмо об отмене сделки с «Яндексом»

Комментарии

Denis Smirnov

У нас украли iPhone через…

Александр Макаров

У нас украли iPhone через…

Maxim Petrukhin

Владимир Путин пообещал не…

Mika

Илон Маск объявил о запуске…

Вячеслав Андреев

«Партизанский» маркетинг и упор…

Michael Solar

Владимир Путин пообещал не…

Альберт Штерн

Apple должна заменить Lightning…

Георгий Пришкин

У нас украли iPhone через…

Raymond Akimov

Есть желание к сотрудничеству с…

Валентин…

Владимир Путин пообещал не…

Murat Oshroev

Владимир Путин пообещал не…

Сергей Смыков

Владимир Путин пообещал не…

Ivan Demidov

Илон Маск объявил о запуске…

Ольга Павленко

Дыра в безопасности, которая…

Mikhail Tatsky

Как я решил сделать игру…

Anton Reut

Apple должна заменить Lightning…

Maxim L.

General Motors раскрыла…

Виктор Петров

No Code: обзор восемь…

Mike Kosulin

У нас украли iPhone через…

Vitaly

Офис на море вместо офиса в…
null