Компания позволит пользователям совершить операции с биткоином и с криптовалютами Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

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PayPal разрешит пользователям из США покупать, продавать и хранить криптовалюту в своих кошельках, сообщила компания. С начала 2021 года клиенты PayPal смогут использовать криптовалюту для совершения покупок у 26 млн партнёров площадки.

Клиентам компании будут доступны операции с биткоином, а также с криптовалютами Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Пользователи смогут бесплатно хранить криптовалюту, а до 31 декабря также покупать и продавать её без комиссии.

PayPal получила лицензию на криптовалюту от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. В октябре-ноябре 2020 года пользователи США смогут получить доступ к криптовалютным операциям.

У жителей ряда других стран эта возможность появится в первой половине 2021 года. Список стран в компании не уточняют. Тогда же криптовалюта станет доступна в сервисе мобильных платежей Venmo, принадлежащем PayPal.

Глава PayPal Дэн Шульман надеется, что этот шаг стимулирует глобальное использование криптовалюты. Он считает, что так компания подготовится к использованию в будущем цифровым валют от центральных банков стран.

«Мы работаем с центральными банками и думаем обо всех формах цифровых валют и о том, какую роль может сыграть PayPal», — сказал он. В октябре 2020 года о планах выпустить цифровой рубль сообщил Центробанк России.