Финансы
Татьяна Боброва
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Tesla отчиталась о пятом прибыльном квартале подряд и рекордной выручке — $8,77 млрд Материал редакции

Илон Маск назвал квартал лучшим в истории компании.

  • Tesla отчиталась о чистой прибыли пятый квартал подряд: компания получила $331 млн за июль-сентябрь 2020 года. Прибыль на акцию составила 76 центов против прогноза аналитиков Refinitiv в 57 центов на акцию, пишет CNBC.
  • Выручка компании выросла на 39% год к году и составила рекордные $8,77 млрд, прогноз аналитиков — $8,36 млрд. Глава компании Илон Маск назвал квартал «лучшим в истории Tesla», отмечает The Wall Street Journal.
  • Tesla также подтвердила планы поставить не менее 500 тысяч машин, что на 36% больше, чем годом ранее. В октябре компания уже сообщала о рекордных поставках в третьем квартале — более 139 тысяч машин.
  • После закрытия торгов акции Tesla выросли более чем на 3%, до $438 за штуку, указывает WSJ. За год акции производителя электромобилей выросли в цене на 400%, пишет CNN. В августе совет директоров одобрил дробление акций 5 к 1, чтобы сделать их более доступными для сотрудников и инвесторов.
Динамика квартальных убытков и прибыли Tesla WSJ

#новость #tesla

Татьяна Боброва
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Розарио Агро

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Так, переобуваемся друзья, переобуваемся 😂

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Anton Chigaev

Розарио
0

То есть шарлатан уже не шарлатан?

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Bobo Momo

2

Мы видим еще один грандиозный успех Илона Маска.

СпейсИкс и Тесла это примеры невероятного успеха, революций в традиционных отраслях, создание уникального продукта и коренных изменений в отрасли.

Маск стал символом нового тысячелетия, герой американской молодёжи, самый известный человек на планете, его примеру последуют миллионы ам5риканцев и жителей других стран, которые выведут величие Америки на новый уровень в 21 веке.

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Вася Пражкин

1

У Теслы так же есть интересный roadmap по улучшению аккумуляторов:
Пробег: +54%
Стоимость на кВт*ч: -56%

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Ivan

0

🚀

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Yury Kotov

0

Сольют сегодня

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Gennadiy Khatuntsev

0

Экспоненциальный рост рыночной капитализации требует такого же роста чистой прибыли.

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Bobo Momo

Gennadiy
0

35% рост годовых продаж, это экспоненциальный рост?

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Gennadiy Khatuntsev

Bobo
0

Ты считать не умеешь?

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Valentin Dombrovsky

0

Даёшь очередные $1000 за акцию! :) 

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