Tesla отчиталась о пятом прибыльном квартале подряд и рекордной выручке — $8,77 млрд Материал редакции
Илон Маск назвал квартал лучшим в истории компании.
- Tesla отчиталась о чистой прибыли пятый квартал подряд: компания получила $331 млн за июль-сентябрь 2020 года. Прибыль на акцию составила 76 центов против прогноза аналитиков Refinitiv в 57 центов на акцию, пишет CNBC.
- Выручка компании выросла на 39% год к году и составила рекордные $8,77 млрд, прогноз аналитиков — $8,36 млрд. Глава компании Илон Маск назвал квартал «лучшим в истории Tesla», отмечает The Wall Street Journal.
- Tesla также подтвердила планы поставить не менее 500 тысяч машин, что на 36% больше, чем годом ранее. В октябре компания уже сообщала о рекордных поставках в третьем квартале — более 139 тысяч машин.
- После закрытия торгов акции Tesla выросли более чем на 3%, до $438 за штуку, указывает WSJ. За год акции производителя электромобилей выросли в цене на 400%, пишет CNN. В августе совет директоров одобрил дробление акций 5 к 1, чтобы сделать их более доступными для сотрудников и инвесторов.
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla"], "comments": 10, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 169495, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Oct 2020 12:52:52 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Вот это поворот, или оставайтесь на линии, мы вам не перезвоним
В Австралии построят суперкомпьютер с 200 000 ядер и 750 графическими процессорами
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Сервис коротких видео Quibi с…
Apple должна заменить Lightning…
iPhone 12: первые впечатления
Госдума приняла закон о…
Что показали на Adobe MAX 2020…
«Яндекс» подготовил…
OneTwoTrip не возвращает деньги…
PayPal разрешит клиентам из США…
У нас украли iPhone через…
«Яндекс» подготовил…
«Яндекс» подготовил…
Розарио Агро
Так, переобуваемся друзья, переобуваемся 😂
Anton ChigaevРозарио
То есть шарлатан уже не шарлатан?
Bobo Momo
Мы видим еще один грандиозный успех Илона Маска.
СпейсИкс и Тесла это примеры невероятного успеха, революций в традиционных отраслях, создание уникального продукта и коренных изменений в отрасли.
Маск стал символом нового тысячелетия, герой американской молодёжи, самый известный человек на планете, его примеру последуют миллионы ам5риканцев и жителей других стран, которые выведут величие Америки на новый уровень в 21 веке.
Вася Пражкин
У Теслы так же есть интересный roadmap по улучшению аккумуляторов:
Пробег: +54%
Стоимость на кВт*ч: -56%
Ivan
🚀
Yury Kotov
Сольют сегодня
Gennadiy Khatuntsev
Экспоненциальный рост рыночной капитализации требует такого же роста чистой прибыли.
Bobo MomoGennadiy
35% рост годовых продаж, это экспоненциальный рост?
Gennadiy KhatuntsevBobo
Ты считать не умеешь?
Valentin Dombrovsky
Даёшь очередные $1000 за акцию! :)