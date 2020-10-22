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Евгения Евсеева
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ФРИИ начал инвестировать в иностранные юрлица стартапов — компании могут получить до 200 млн рублей Материал редакции

В приоритете остаются образование, телемедицина, информационная безопасность, медиа и другие отрасли.

5 комментариев
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С сентября 2020 года Фонд развития интернет-инициатив расширил возможности инвестирования. Кроме российских, фонд готов вкладывать средства в стартапы с иностранным юрлицом — но компания должна принадлежать основателям с российским гражданством, сообщили vc.ru в фонде.

Объём инвестиций будет зависеть от стадии развития стартапа.

  • До 65 млн рублей фонд планирует инвестировать в стартапы, у которых есть первые продажи и спрос на мировом рынке. При этом не менее 50% компании должны принадлежать основателям или конечным бенефициарам с российским гражданством.
  • В команды со стабильной выручкой на международном рынке, подтвержденными каналам продаж и пониманием кратного масштабирования ФРИИ готов вкладывать до 200 млн рублей. Условие — не менее 25% компании должно принадлежать российским основателям.

По словам пресс-службы, в год ФРИИ планирует проинвестировать до 20 стартапов. Фонд уже нашёл первые стартапы по новой программе, и анонсирует их в ближайшее время.

Эксперты фонда будут помогать командам развивать бизнес на рынках США, Великобритании, Индии, стран Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба. Они также помогут привлечь партнеров, разработать и реализовать стратегию выхода на зарубежный рынок.

ФРИИ снова начал принимать заявки на инвестиции в стартапы в марте 2020 года. Приоритетными областями для инвестиций остаются образование, телемедицина, информационная безопасность, медиа, корпоративное и платформенное ПО, телеком, большие данные и машинное обучение, «интернет вещей» и другие.

#новость #фрии #стартапы

Евгения Евсеева
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5 комментариев
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Andrew Artishchev

1

Отличная инициатива.

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Максим Морозов

0

Одно из 3-х или:
1. история с телеграмм , TikTok, Стокгольмским арбитражём, Олимпиадами где давно пора разыгрывать 2 комплекта наград - 1 для американцев, а другой для победителей и т.д. и .т.п 
2. Валютный контроль и налоговая действительно стали эффективны и достали всех и деньги теперь решили без всяких криминальных схем легально напрямую выводить заграницу, и пилить их там.
3. Там действительно сидять специалисты уровня Секвоя Капитал и Тиля (правда фамилии чтото не наслуху) и скоро ФРИИ откроет новое технологии и основатели их не кинут (потому что в  России: Гулаг, не  свободы и угнетают геев) и Конгресс США не введёт новые санкции, и эти компании не засудят и не оштрафуют по решению Грузинского/Эстонского арбитража (Польский арбитраж уже выписал терпилам из Газпрома очередной  штраф на 8 млрд $)

Очень умиляет "Эксперты фонда ... и реализовать стратегию выхода на зарубежный рынок." Любопытно как "эксперты фонда" будут помогать компании из КНР или Сингапура  будут помогать выходишь на рынок США , КНР, или ЕС.

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Jack Fat

0

Эксперты фонда будут помогать командам развивать бизнес на рынках США, Великобритании, Индии, стран Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба.

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Serge Sokolov

0

 "...инвестировать в стартапы, у которых есть первые продажи и спрос на мировом рынке." Перевожу на Русский. Мы хорошо сидим но Государственных деньгах,и если вы предложите Нам что-нибудь получше, ну тогда

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Anton Oz

0

Ждём по весне посадки

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