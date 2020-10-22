В приоритете остаются образование, телемедицина, информационная безопасность, медиа и другие отрасли.

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С сентября 2020 года Фонд развития интернет-инициатив расширил возможности инвестирования. Кроме российских, фонд готов вкладывать средства в стартапы с иностранным юрлицом — но компания должна принадлежать основателям с российским гражданством, сообщили vc.ru в фонде.

Объём инвестиций будет зависеть от стадии развития стартапа.

До 65 млн рублей фонд планирует инвестировать в стартапы, у которых есть первые продажи и спрос на мировом рынке. При этом не менее 50% компании должны принадлежать основателям или конечным бенефициарам с российским гражданством.

В команды со стабильной выручкой на международном рынке, подтвержденными каналам продаж и пониманием кратного масштабирования ФРИИ готов вкладывать до 200 млн рублей. Условие — не менее 25% компании должно принадлежать российским основателям.

По словам пресс-службы, в год ФРИИ планирует проинвестировать до 20 стартапов. Фонд уже нашёл первые стартапы по новой программе, и анонсирует их в ближайшее время.

Эксперты фонда будут помогать командам развивать бизнес на рынках США, Великобритании, Индии, стран Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба. Они также помогут привлечь партнеров, разработать и реализовать стратегию выхода на зарубежный рынок.