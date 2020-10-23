Zoom, Cloudflare и другие ИТ-компании, акции которых больше всего выросли в 2020 году Материал редакции
В лидерах облачные и игровые сервисы.
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Больше всего в 2020 году росли акции не крупных ИТ-корпораций, а нишевых компаний, которые больше всех получили выгоду от пандемии, подсчитало издание The Information.
Большую часть списка занимают разработчики облачных сервисов — к ним вырос интерес из-за масштабного перехода компаний на удалённую работу. Лидером стал Zoom — стоимость акций сервиса видеоконференций выросли на 689% с начала года, вслед за ним Fiverr — одна из крупнейших бирж услуг фрилансеров с ростом на 653%.
Другие компании из списка:
- Fastly — облачная платформа, предлагает услуги поставщика контента, оптимизации трафика и решение других сетевых инфраструктурных задач.
- Sea — сингапурская компания-владелец игровой платформы и издателя Garena.
- DraftKings — основной оператор Fantasy Sports в США (ежедневные ставки на матчи виртуальных команд спортсменов, это незапрещенный аналог тотализатора на реальные матчи).
- Cloudflare — одна из основных мировых платформ для защиты сайтов от DDoS атак, доставки и хранения контента.
- SolarEdge — производитель комплектующих и устройств в сфере солнечной энергетики, поставляет солнечные батареи как для розничного, так и для корпоративного рынка.
- Zscaler — облачный сервис по защите интернет-трафика.
- Twilio — облачная платформа, которая помогает бизнесу общаться с клиентами. Можно подключить телефонию, SMS, чат-ботов и другие сервисы для коммуникации.
- DocuSign — сервис электронного документооборота. Основной продукт — цифровая подпись, соответствующая законам США и Евросоюза.
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