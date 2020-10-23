В лидерах облачные и игровые сервисы.

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Больше всего в 2020 году росли акции не крупных ИТ-корпораций, а нишевых компаний, которые больше всех получили выгоду от пандемии, подсчитало издание The Information.

Большую часть списка занимают разработчики облачных сервисов — к ним вырос интерес из-за масштабного перехода компаний на удалённую работу. Лидером стал Zoom — стоимость акций сервиса видеоконференций выросли на 689% с начала года, вслед за ним Fiverr — одна из крупнейших бирж услуг фрилансеров с ростом на 653%.

На графике — рост стоимости акций компаний за последний год The Information

Другие компании из списка: