Отчёт Mail.ru Group за квартал: выручка от рекламы снова в плюсе, учебные сервисы и игры растут и после «карантина» Материал редакции
Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2020 года.
За июль-сентябрь 2020 года Mail.ru Group получила 26,37 млрд рублей совокупной выручки (включая Deus Craft), что на 19,9% больше год к году; чистая прибыль группы снизилась на 19,5% (до 2,84 млрд рублей). Об этом vc.ru рассказали в компании.
Выручка от рекламы в третьем квартале выросла на 5% и составила 9,51 млрд рублей. Во втором квартале на фоне пандемии рекламная выручка была в минусе: за апрель-июнь она упала на 5,2% в годовом выражении, до 7,98 млрд рублей.
Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы увеличилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Она составила 4,23 млрд рублей.
Игровое направление группы My.Games почти догнало сегмент «Соцсети и коммуникационные сервисы» по доле выручки — 40% и 48% всей выручки соответственно. Одна из причин — консолидация игровой студии Deus Craft.
В третьем квартале прочая выручка увеличилась на 63,7% — в основном за счёт образовательных онлайн-проектов (Skillbox, GeekBrains). Оба проекта выросли на 35% по сравнению со вторым кварталом, а их совокупная выручка превысила 1,6 млрд рублей. По итогам года группа рассчитывает получить 5 млрд рублей выручки от онлайн-образования.
Добродеев добавил, что компания сосредоточится на развитии сервиса «Клипы», My.Games, облачных сервисов, решений для бизнеса, единой учётной записи VK Connect, умной колонки «Капсула» c голосовым ассистентом «Маруся», сервиса единой подписки VK Combo, совместных предприятий и так далее.
Показатели по сервисам:
- Выручка «ВКонтакте» выросла на 12,9%. Точную сумму в компании не раскрыли. В сентябре ежемесячная аудитория соцсети в России составила 72,9 млн человек, что на 4,2% больше год к году.
- На маркетплейсе соцсети «Маркет» собрано 197 тысяч продавцов. «Клипы» ежедневно смотрят 6,7 млн человек, а в месяц это количество достигает 43 млн. Всего видео во «ВКонтакте» смотрят 80 млн уникальных пользователей в месяц.
- Количество активных приложений на VK Mini Apps увеличилось на 2000, достигнув 22 600. Их месячная активная аудитория выросла на 68% за квартал — до 28 млн пользователей.
- Количество поездок в такси-сервисе «Ситимобил» увеличилось в четыре раза за квартал — до 50 млн. Оборот вырос в три раза — до 13,4 млрд рублей, а среднее ежемесячное количество активных пользователей увеличилось в 3,1 раза и достигло в сентябре 5 млн человек.
- Выручка My.Games за квартал выросла на 32,8% год к году и составила 10,67 млрд рублей. Рост в основном обеспечили собственные проекты и франшизы, отметили в группе. На мобильные игры пришлось 75% выручки игрового направления.
- Выручка «Юлы» год к году выросла на 34,4%, составив 759 млн рублей. «По итогам года мы предполагаем достичь плановой выручки от данного сервиса (2,7-3 млрд рублей), при этом пропорциональный уровень убытков должен остаться на уровне прошлого года или сократиться», — добавили в компании.
- Количество просмотров видео в «Одноклассниках» в третьем квартале выросло год к году на 20%. Одним из драйверов выручки соцсети остаются игры: число установок мобильных игр выросло на 17%, а время пользователей в играх — на 30%.
Выручка Delivery Club по итогам третьего квартала выросла в 2,1 раза и достигла 2,6 млрд рублей. На платформе зарегистрировано более 30 тысяч ресторанов — в 2,5 раза больше год к году. Сервис работает в 265 городах.
- Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (входит в СП со «Сбербанком») доставил более 4,5 млн заказов — в 12 раз больше, чем годом ранее. Квартальная выручка сервиса составила 2 млрд рублей (в 20 раз больше). На товары под собственной торговой маркой приходится свыше 13% валовой выручки сервиса.
В сентябре «Сбербанк» и Mail.ru Group объявили о покупке контроля в сервисе доставки готовой еды «Кухня на районе». В отчётном периоде количество обработанных сервисом заказов составило 1,5 млн (рост в три раза год к году), а объём выручки достиг 0,7 млрд рублей (рост в 3,1 раза год к году).
По данным на 11:00 мск, бумаги Mail.ru Group на Московской бирже растут на 1,45% и стоят 2 274,60 рублей за штуку.
А что если производства вообще не будет, то реклама все равно будет прибыльным делом. Не знаю там скидки на карточки скидок будут рекламировать и продавать?
По чем тут производство вообще?
Челик про торговлю не слышал, только про производство.
Челику нужно рассказать, что в развитых странах доля услуг в структуре ввп достигает 80%
Интересно, в связи с чем рекламные доходы растут при падении ВВП? Должно ведь быть наоборот.
Очевидно в связи с тем, что мейловцы работают эффективнее, чем в прошлом периоде
Численность населения России в 2021 г. сократится примерно на 200 000 человек по сравнению с этим годом и составит 146,5 млн граждан, а бедность увеличится на 17.2% следует из «Прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Очень интересно за счет чего рост ?!
https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf
По совокупности факторов. Коронавирус, демографическая яма девяностых, и др
"В сентябре ежемесячная аудитория соцсети в России составила 72,9", но "Всего видео во «ВКонтакте» смотрят 80 млн уникальных пользователей в месяц." - слабоумный менеджмент пытается в подделку отчетности.
Видео во ВКонтакте можно и без регистрации смотреть
Слабоумный дениска понятия не имеет, с какой тщательностью готовится отчетность у публичной компании
годовая выручка Mail.ru Group на сопоставимой основе вырастет на 17-19% и соответственно может достичь 103 млрд рублей
с них там жир не течет? реками ))
Дак прибыль на 19,9 снизилась. Наоборот, в конечном итоге денег меньше осело :)
Забавно конечно. Читаю другую аналитику, в ней русским по белому написано, что блокировка рекламы в интернете бьет рекорд за рекордом и в % только по нашей стране перевалило за 55. У самого установлены блокировщики на всех пк, телефонах так, что нет ни единой рекламы не то что в майле, даже яндекс директ на яндексе убран начисто.
Однако выручка от рекламы растет)). Удивительный парадокс. Но, скорее всего, тут просто игра слов. Майл и яндекс просто запихивают ее во все что только можно для одних и тех же пользователей. Ну и работа ботов никуда не делась. Этот вывод можно сделать из вала негатива рекламщиков, которые кричат, что реклама в интернете становится менее эффективной.
по моему все логично, удобный портал, значит востребована реклама, а работать все равно с тырнетом надо, и что до карантина что после.
Блоги компаний
Показать еще