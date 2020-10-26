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Финансы
Татьяна Боброва
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Отчёт Mail.ru Group за квартал: выручка от рекламы снова в плюсе, учебные сервисы и игры растут и после «карантина» Материал редакции

Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2020 года.

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За июль-сентябрь 2020 года Mail.ru Group получила 26,37 млрд рублей совокупной выручки (включая Deus Craft), что на 19,9% больше год к году; чистая прибыль группы снизилась на 19,5% (до 2,84 млрд рублей). Об этом vc.ru рассказали в компании.

Выручка от рекламы в третьем квартале выросла на 5% и составила 9,51 млрд рублей. Во втором квартале на фоне пандемии рекламная выручка была в минусе: за апрель-июнь она упала на 5,2% в годовом выражении, до 7,98 млрд рублей.

Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы увеличилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Она составила 4,23 млрд рублей.

Игровое направление группы My.Games почти догнало сегмент «Соцсети и коммуникационные сервисы» по доле выручки — 40% и 48% всей выручки соответственно. Одна из причин — консолидация игровой студии Deus Craft.

В третьем квартале прочая выручка увеличилась на 63,7% — в основном за счёт образовательных онлайн-проектов (Skillbox, GeekBrains). Оба проекта выросли на 35% по сравнению со вторым кварталом, а их совокупная выручка превысила 1,6 млрд рублей. По итогам года группа рассчитывает получить 5 млрд рублей выручки от онлайн-образования.

Несмотря на значительное ухудшение прогноза по ВВП России в 2020 году (до пандемии ожидалось, что он вырастет на 2%, теперь предполагается спад какминимум на 4%), мы ожидаем, что годовая выручка Mail.ru Group на сопоставимой основе вырастет на 17-19% и соответственно может достичь 103 млрд рублей: это поставит нас внутрь диапазона, который мы озвучили как прогноз по выручке в начале2020 года, до пандемии.

Как мы уже отмечали ранее, мы видим, что пандемия открывает новые возможности по многим направлениям онлайн-бизнеса. Поэтому до конца 2020 году мы продолжим инвестировать в развитие бизнеса, чтобы обеспечить дальнейший уверенный рост и расширить масштаб деятельности компании в ближайшие годы.

Борис Добродеев
генеральный директор Mail.ru Group

Добродеев добавил, что компания сосредоточится на развитии сервиса «Клипы», My.Games, облачных сервисов, решений для бизнеса, единой учётной записи VK Connect, умной колонки «Капсула» c голосовым ассистентом «Маруся», сервиса единой подписки VK Combo, совместных предприятий и так далее.

Показатели по сервисам:

  • Выручка «ВКонтакте» выросла на 12,9%. Точную сумму в компании не раскрыли. В сентябре ежемесячная аудитория соцсети в России составила 72,9 млн человек, что на 4,2% больше год к году.
  • На маркетплейсе соцсети «Маркет» собрано 197 тысяч продавцов. «Клипы» ежедневно смотрят 6,7 млн человек, а в месяц это количество достигает 43 млн. Всего видео во «ВКонтакте» смотрят 80 млн уникальных пользователей в месяц.
  • Количество активных приложений на VK Mini Apps увеличилось на 2000, достигнув 22 600. Их месячная активная аудитория выросла на 68% за квартал — до 28 млн пользователей.
  • Количество поездок в такси-сервисе «Ситимобил» увеличилось в четыре раза за квартал — до 50 млн. Оборот вырос в три раза — до 13,4 млрд рублей, а среднее ежемесячное количество активных пользователей увеличилось в 3,1 раза и достигло в сентябре 5 млн человек.
  • Выручка My.Games за квартал выросла на 32,8% год к году и составила 10,67 млрд рублей. Рост в основном обеспечили собственные проекты и франшизы, отметили в группе. На мобильные игры пришлось 75% выручки игрового направления.
  • Выручка «Юлы» год к году выросла на 34,4%, составив 759 млн рублей. «По итогам года мы предполагаем достичь плановой выручки от данного сервиса (2,7-3 млрд рублей), при этом пропорциональный уровень убытков должен остаться на уровне прошлого года или сократиться», — добавили в компании.
  • Количество просмотров видео в «Одноклассниках» в третьем квартале выросло год к году на 20%. Одним из драйверов выручки соцсети остаются игры: число установок мобильных игр выросло на 17%, а время пользователей в играх — на 30%.

  • Выручка Delivery Club по итогам третьего квартала выросла в 2,1 раза и достигла 2,6 млрд рублей. На платформе зарегистрировано более 30 тысяч ресторанов — в 2,5 раза больше год к году. Сервис работает в 265 городах.

  • Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (входит в СП со «Сбербанком») доставил более 4,5 млн заказов — в 12 раз больше, чем годом ранее. Квартальная выручка сервиса составила 2 млрд рублей (в 20 раз больше). На товары под собственной торговой маркой приходится свыше 13% валовой выручки сервиса.

  • В сентябре «Сбербанк» и Mail.ru Group объявили о покупке контроля в сервисе доставки готовой еды «Кухня на районе». В отчётном периоде количество обработанных сервисом заказов составило 1,5 млн (рост в три раза год к году), а объём выручки достиг 0,7 млрд рублей (рост в 3,1 раза год к году).

По данным на 11:00 мск, бумаги Mail.ru Group на Московской бирже растут на 1,45% и стоят 2 274,60 рублей за штуку.

#новость #mailrugroup #отчётность

Татьяна Боброва
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19 комментариев
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Vitold Sedyshev

–1

А что если производства вообще не будет, то реклама все равно будет прибыльным делом. Не знаю там скидки на карточки скидок будут рекламировать и продавать?

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Eugene Danilov

Vitold
2

По чем тут производство вообще?

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max smirnoff

Eugene
3

Челик про торговлю не слышал, только про производство.

Ответить

Eugene Danilov

max
1

Челику нужно рассказать, что в развитых странах доля услуг в структуре ввп достигает 80%

Ответить

Хозяин

Vitold
0

Скидки на сервисы подписок на подписки на игры. На всякие картиночки, стикеры, открыточки, рисуночки оружия.

Ответить

Fedor Ananin

1

Интересно, в связи с чем рекламные доходы растут при падении ВВП? Должно ведь быть наоборот.

Ответить

Eugene Danilov

Fedor
1

Очевидно в связи с тем, что мейловцы работают эффективнее, чем в прошлом периоде

Ответить

boj Ko

0

Численность населения России в 2021 г. сократится примерно на 200 000 человек по сравнению с этим годом и составит 146,5 млн граждан, а бедность увеличится на 17.2% следует из «Прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
Очень интересно за счет чего рост ?! 
https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf

Ответить

Eugene Danilov

boj
0

По совокупности факторов. Коронавирус, демографическая яма девяностых, и др

Ответить

Denis Viklov

–2

"В сентябре ежемесячная аудитория соцсети в России составила 72,9", но "Всего видео во «ВКонтакте» смотрят 80 млн уникальных пользователей в месяц." - слабоумный менеджмент пытается в подделку отчетности.

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Александр Лисов

Denis
1

Видео во ВКонтакте можно и без регистрации смотреть

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Mikhail Novichkov

Александр
1

Да, у меня так друг там видео смотрит)

Ответить

Eugene Danilov

Denis
0

Слабоумный дениска понятия не имеет, с какой тщательностью готовится отчетность у публичной компании

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Погодите народ!) статья дополняется😉

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max smirnoff

0

годовая выручка Mail.ru Group на сопоставимой основе вырастет на 17-19% и соответственно может достичь 103 млрд рублей

с них там жир не течет? реками ))

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Turbo Shmel

max
0

Дак прибыль на 19,9 снизилась. Наоборот, в конечном итоге денег меньше осело :)

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Eugene Danilov

Turbo
0

Смотря как считать. В виде зарплат и бонусов может и больше осело

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ывпппвывпаыв апваппап

0

Забавно конечно. Читаю другую аналитику, в ней русским по белому написано, что блокировка рекламы в интернете бьет рекорд за рекордом и в % только по нашей стране перевалило за 55. У самого установлены блокировщики на всех пк, телефонах так, что нет ни единой рекламы не то что в майле, даже яндекс директ на яндексе убран начисто. 
Однако выручка от рекламы растет)). Удивительный парадокс. Но, скорее всего, тут просто игра слов. Майл и яндекс просто запихивают ее во все что только можно для одних и тех же пользователей. Ну и работа ботов никуда не делась. Этот вывод можно сделать из вала негатива рекламщиков, которые кричат, что реклама в интернете становится менее эффективной.

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Константин Кривошеев

0

по моему все логично, удобный портал, значит востребована реклама, а работать все равно с тырнетом надо, и что до карантина что после. 

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