Несмотря на значительное ухудшение прогноза по ВВП России в 2020 году (до пандемии ожидалось, что он вырастет на 2%, теперь предполагается спад какминимум на 4%), мы ожидаем, что годовая выручка Mail.ru Group на сопоставимой основе вырастет на 17-19% и соответственно может достичь 103 млрд рублей: это поставит нас внутрь диапазона, который мы озвучили как прогноз по выручке в начале2020 года, до пандемии.

Как мы уже отмечали ранее, мы видим, что пандемия открывает новые возможности по многим направлениям онлайн-бизнеса. Поэтому до конца 2020 году мы продолжим инвестировать в развитие бизнеса, чтобы обеспечить дальнейший уверенный рост и расширить масштаб деятельности компании в ближайшие годы.