Компания основателя Alibaba Group Джека Ма разместится сразу в Шанхае и Гонконге.

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Китайская финтех-компания Ant Group Джека Ма, основателя Alibaba Group, представила параметры первичного размещения акций на Шанхайской и Гонконгской биржах, пишет The Wall Street Journal.

Группа планирует привлечь по $17,2 млрд на каждой бирже при цене размещения 68,8 юаня и 80 гонконгских долларов за акцию соответственно (около $10,3 в обоих случаях). В результате размер IPO составит $34,4 млрд — это больше размещения Alibaba Group и нефтяной компании Saudi Aramco.

WSJ

Издание уточняет, что если инвестбанки-андеррайтеры исполнят опцион на допразмещение до 15% акций, размер IPO компании может вырасти на $5,2 млрд. Ant Group может получить рыночную капитализацию примерно в $313 млрд без учёта опциона.

Для сравнения, капитализация Mastercard составила по итогам пятничных торгов $330 млрд. В 2018 году инвесторы оценивали компанию в $150 млрд, говорили источники Reuters.

По словам Джека Ма, которые приводит WSJ, впервые такое крупное IPO пройдёт за пределами Нью-Йорка. Старт торгов в Гонконге намечен на 5 ноября, пишет CNBC со ссылкой на документы компании.