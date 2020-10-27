Водители должны тратить на защиту от COVID-19 примерно 7–8 тыс. рублей ежемесячно, а штраф за несоблюдение мер безопасности составляет 15 тыс. рублей.

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Профсоюз таксистов Москвы попросил у транспортного департамента мэрии обеспечить водителей таксомоторов масками, перчатками и антисептиками, пишет «Коммерсантъ». Водители должны тратить на защиту от COVID-19 примерно 7–8 тыс. рублей ежемесячно — это до 20% заработка таксиста, пояснили в профсоюзе.

В дептрансе Москвы заявили, что этим должны заняться сами компании: «Все таксопарки, как и другие перевозчики Москвы, решают вопросы со средствами индивидуальной защиты самостоятельно, и это очень правильная и нужная мера для обеспечения безопасности и водителей, и пассажиров»,— сказали в ведомстсве.

Крупные компании и агрегаторы, например, «Яндекс» и «Везет», бесплатно раздают маски и перчатки водителям еще с весны, но этого недостаточно, пояснил “Ъ” глава профсоюза Николай Колодов.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что выделили около 600 млн рублей на закупку масок, перчаток, средств для дезинфекции и поддержку заболевших водителей. У компании есть специальные «пункты дезинфекции», где водители могут получить средства индивидуальной защиты, а также обработать автомобиль. В Москве сейчас действуют 42 таких пункта, по России — 150.

В сервисе «Везет» заявили «Коммерсанту», что еще в сентябре закупили маски и антисептики и распределили их по 116 городам. Некоторые машины в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове компания обеспечила приборам для обеззараживания воздуха, в ноябре они появятся в Москве и еще 11 городах.

В «Ситимобиль» сообщили, что водители получают бесплатные средства индивидуальной защиты, однако проверять их наличие «это технически невозможно». Компания следит за появлением жалоб, проверок Роспотребнадзора и ГИБДД, заявили в «Ситимобиль».