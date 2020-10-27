Московские таксисты попросили мэрию обеспечить их средствами защиты от коронавируса — они обходятся им в 20% заработка Материал редакции
Водители должны тратить на защиту от COVID-19 примерно 7–8 тыс. рублей ежемесячно, а штраф за несоблюдение мер безопасности составляет 15 тыс. рублей.
Профсоюз таксистов Москвы попросил у транспортного департамента мэрии обеспечить водителей таксомоторов масками, перчатками и антисептиками, пишет «Коммерсантъ». Водители должны тратить на защиту от COVID-19 примерно 7–8 тыс. рублей ежемесячно — это до 20% заработка таксиста, пояснили в профсоюзе.
В дептрансе Москвы заявили, что этим должны заняться сами компании: «Все таксопарки, как и другие перевозчики Москвы, решают вопросы со средствами индивидуальной защиты самостоятельно, и это очень правильная и нужная мера для обеспечения безопасности и водителей, и пассажиров»,— сказали в ведомстсве.
Крупные компании и агрегаторы, например, «Яндекс» и «Везет», бесплатно раздают маски и перчатки водителям еще с весны, но этого недостаточно, пояснил “Ъ” глава профсоюза Николай Колодов.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что выделили около 600 млн рублей на закупку масок, перчаток, средств для дезинфекции и поддержку заболевших водителей. У компании есть специальные «пункты дезинфекции», где водители могут получить средства индивидуальной защиты, а также обработать автомобиль. В Москве сейчас действуют 42 таких пункта, по России — 150.
В сервисе «Везет» заявили «Коммерсанту», что еще в сентябре закупили маски и антисептики и распределили их по 116 городам. Некоторые машины в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове компания обеспечила приборам для обеззараживания воздуха, в ноябре они появятся в Москве и еще 11 городах.
В «Ситимобиль» сообщили, что водители получают бесплатные средства индивидуальной защиты, однако проверять их наличие «это технически невозможно». Компания следит за появлением жалоб, проверок Роспотребнадзора и ГИБДД, заявили в «Ситимобиль».
Штраф за несоблюдение мер безопасности составляет 15 тыс. рублей по статье 6.3 КоАП РФ, добавил Колодов. По информации дептранса Москвы 60% таксистов в городе не соблюдают меры профилактики коронавируса, пишет издание. Нарушения выявляются в ходе рейдов ГИБДД, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Роспотребнадзора.
Маска по ценам метрополитена стоит 5 рублей. Если по правилам менять ее каждые 4 часа на 12-ти часовой рабочий день - это 15 рублей у день. За 22 дня таксист истратит 330 рублей на маски.
В расчёте точно не принимали участие депутаты?
Интересно подробнее узнать про подход Яндекса. Особенно про поддержку заболевших таксистов. Будет, круто, если она действительно существенная. Тогда этот агрегатор станет для меня безусловным лидером.
Ну а как Яндекс должен поддерживать таксистов, и почему? Это же не работодатель, а агрегатор.
Таксист в Яндексе, как ИП в России. Платишь мзду и выходишь на рынок за заказами, остальное обеспечиваешь самостоятельно.
В такси маска работает так же как в метро, никак.
Пространство замкнутое, заразный в любом случае передаст заразу воздушно-капельным путём.
Маска дает защиту,не большую но все же.
Это как сказать - каска не дает защиты от пули 7,62 выпущенной со 100 метров. Да ,не дает.
Но дает защиту от осколков.
Также и тут - конечно шанс заразиться есть, но если в маске оба - и пассажир и водитель ,то шансов заразиться существенно меньше.
В целом да, но вы не посчитали перчатки и санитайзеры.
В первую волну видел как таксисты обрабатывали салон после высадки клиентов.
Все таксопарки, как и другие перевозчики Москвы, решают вопросы со средствами индивидуальной защиты самостоятельно, и это очень правильная и нужная мера для обеспечения безопасности и водителей, и пассажиров
Перевожу с чиновничьего на русский: идите нахуй
Нет, все верно. Если они обеспечат таксистов, то почему бы не обеспечить рестораны? Парикмахерские? Аптеки? Продуктовые? Вабще всех.
Какие-то профсоюзы не правильные, и вообще ручные. Они что на таксопарки (капиталиста) что ли пашут ? Или я не так понял ?
Конечно
Полгода назад:
1. Вируса нет
2. Барановирус
2.1 Он как грипп
2.2 От гриппа больше умирает
3. Я свободный человек
4. Покажите постановление!
Сейчас:
1. Я переболел, 10% поражения легких. Было фигово жутко
2. Ношу маску в такси постоянно,ведь я слышал иммунитет не вечный можно второй раз заболеть,а смотри пункт 1.
3. Выдайте мне маски!!!!
4. В больнице лежал в коридоре, мест нет обратно не хочу.
5 В больнице лежал,лекарств нет , обратно не хочу.
Звучит то неплохо, но проецируя на Российские реалии догадываюсь, что толку от этого будет мало. И деньги уйдут даже не в карман таксистам, а таксопаркам...
Я пользуюсь такси от силы раз в месяц, с чего вдруг за мой счёт таксисты должны получать маски?
Похоже на попытку решить свои проблемы за чужие деньги. Может тогда донатить ещё и ТЦ, БЦ, в которых нужно носить маски?
Ага пункты дезинфекции. У Лядова в видео прекрасно показано как дезинфицируют. Смотреть с 22.45
С момента старта второй волны во время любой поездки на такси (их не менее десятка) в маске был только я. И это был комфорт+
То есть таксисты зарабатывают по 35-40 тыс в месяц... Ну-ну. Реклама, зазываюшая таксистов обещает другое.
Кто-то здесь пи... дит.
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