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Московские таксисты попросили мэрию обеспечить их средствами защиты от коронавируса — они обходятся им в 20% заработка Материал редакции

Водители должны тратить на защиту от COVID-19 примерно 7–8 тыс. рублей ежемесячно, а штраф за несоблюдение мер безопасности составляет 15 тыс. рублей.

20 комментариев
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Профсоюз таксистов Москвы попросил у транспортного департамента мэрии обеспечить водителей таксомоторов масками, перчатками и антисептиками, пишет «Коммерсантъ». Водители должны тратить на защиту от COVID-19 примерно 7–8 тыс. рублей ежемесячно — это до 20% заработка таксиста, пояснили в профсоюзе.

В дептрансе Москвы заявили, что этим должны заняться сами компании: «Все таксопарки, как и другие перевозчики Москвы, решают вопросы со средствами индивидуальной защиты самостоятельно, и это очень правильная и нужная мера для обеспечения безопасности и водителей, и пассажиров»,— сказали в ведомстсве.

Крупные компании и агрегаторы, например, «Яндекс» и «Везет», бесплатно раздают маски и перчатки водителям еще с весны, но этого недостаточно, пояснил “Ъ” глава профсоюза Николай Колодов.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что выделили около 600 млн рублей на закупку масок, перчаток, средств для дезинфекции и поддержку заболевших водителей. У компании есть специальные «пункты дезинфекции», где водители могут получить средства индивидуальной защиты, а также обработать автомобиль. В Москве сейчас действуют 42 таких пункта, по России — 150.

В сервисе «Везет» заявили «Коммерсанту», что еще в сентябре закупили маски и антисептики и распределили их по 116 городам. Некоторые машины в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове компания обеспечила приборам для обеззараживания воздуха, в ноябре они появятся в Москве и еще 11 городах.

В «Ситимобиль» сообщили, что водители получают бесплатные средства индивидуальной защиты, однако проверять их наличие «это технически невозможно». Компания следит за появлением жалоб, проверок Роспотребнадзора и ГИБДД, заявили в «Ситимобиль».

Штраф за несоблюдение мер безопасности составляет 15 тыс. рублей по статье 6.3 КоАП РФ, добавил Колодов. По информации дептранса Москвы 60% таксистов в городе не соблюдают меры профилактики коронавируса, пишет издание. Нарушения выявляются в ходе рейдов ГИБДД, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Роспотребнадзора.

#новость #бизнеснакарантине #такси

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20 комментариев
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Антон

9

Да пошли они нахуй. Можем им ещё обеды и бумагу туалетную выдавать.

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Igor Igor

8

Маска по ценам метрополитена стоит 5 рублей. Если по правилам менять ее каждые 4 часа на 12-ти часовой рабочий день - это 15 рублей у день. За 22 дня таксист истратит 330 рублей на маски.

В расчёте точно не принимали участие депутаты?

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Igor Ilich

Igor
1

Интересно подробнее узнать про подход Яндекса. Особенно про поддержку заболевших таксистов. Будет, круто, если она действительно существенная. Тогда этот агрегатор станет для меня безусловным лидером.

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A.A. Rayskiy

Igor
1

Ну а как Яндекс должен поддерживать таксистов, и почему? Это же не работодатель, а агрегатор.
Таксист в Яндексе, как ИП в России. Платишь мзду и выходишь на рынок за заказами, остальное обеспечиваешь самостоятельно.

В такси маска работает так же как в метро, никак. 
Пространство замкнутое, заразный в любом случае передаст заразу воздушно-капельным путём.

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Kelerius

A.A.
1

Маска дает защиту,не большую но все же.
Это как сказать - каска не дает защиты от пули 7,62 выпущенной со 100 метров. Да ,не дает.
Но дает защиту от осколков.

Также и тут - конечно шанс заразиться есть, но если в маске оба - и пассажир и водитель ,то шансов заразиться существенно меньше.

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Arthur Niazyan

Igor
0

В целом да, но вы не посчитали перчатки и санитайзеры.

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Igor Igor

Arthur
1

Ну перчатки - 1 упаковка 100 штук - 200 рублей. Про санитайзеры - извините, не разу не видел таксистов, которые пользуются санитайзерами ) но думаю в 100 рублей в месяц можно уложиться в любом случае

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Arthur Niazyan

Igor
1

В первую волну видел как таксисты обрабатывали салон после высадки  клиентов.

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Elijah Garrison

6

Все таксопарки, как и другие перевозчики Москвы, решают вопросы со средствами индивидуальной защиты самостоятельно, и это очень правильная и нужная мера для обеспечения безопасности и водителей, и пассажиров

Перевожу с чиновничьего на русский: идите нахуй

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Red Boy

Elijah
0

И в конце ещë подлизали вышестоящему руководству.

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Александр Кучеряев

Elijah
0

Нет, все верно. Если они обеспечат таксистов, то почему бы не обеспечить рестораны? Парикмахерские? Аптеки? Продуктовые? Вабще всех.

Ответить

3216q114

1

Какие-то профсоюзы не правильные, и вообще ручные. Они что на таксопарки (капиталиста) что ли пашут ? Или я не так понял ?

Ответить

Dimitry Who

3216q114
0

Конечно

Ответить

Kelerius

Dimitry
4

Полгода назад:

1. Вируса нет
2. Барановирус
2.1 Он как грипп
2.2 От гриппа больше умирает
3. Я свободный человек
4. Покажите постановление!

Сейчас:
1. Я переболел, 10% поражения легких. Было фигово жутко
2. Ношу маску в такси постоянно,ведь я слышал иммунитет не вечный можно второй раз заболеть,а смотри пункт 1.
3. Выдайте мне маски!!!!
4. В больнице лежал в коридоре, мест нет обратно не хочу.
5 В больнице лежал,лекарств нет , обратно не хочу.

Ответить

Igor Ilich

0

Звучит то неплохо, но проецируя на Российские реалии догадываюсь, что толку от этого будет мало. И деньги уйдут даже не в карман таксистам, а таксопаркам...

Ответить

Hidok

0

8 тыщ на маски ахаха)))юмористы..

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Андрей Деревянко

0

Я пользуюсь такси от силы раз в месяц, с чего вдруг за мой счёт таксисты должны получать маски?
Похоже на попытку решить свои проблемы за чужие деньги. Может тогда донатить ещё и ТЦ, БЦ, в которых нужно носить маски?

Ответить

Alexander Mitryashkin

0

Ага пункты дезинфекции. У Лядова в видео прекрасно показано как дезинфицируют. Смотреть с 22.45

https://youtu.be/L5TPxuMeJHs

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Alexander Agafonov

0

С момента старта второй волны во время любой поездки на такси (их не менее десятка) в маске был только я. И это был комфорт+

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Pasha Kislova

0

То есть таксисты зарабатывают по 35-40 тыс в месяц... Ну-ну. Реклама, зазываюшая таксистов обещает другое.
Кто-то здесь пи... дит. 

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