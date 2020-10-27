Компания готова вкладывать до $20 млн в блокчейн, ИИ и другие технологии.

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Инвестбанк UBS планирует инвестировать $200 млн собственных средств в финтех-компании в среднесрочной перспективе, чтобы продолжить оцифровку своих услуг и найти новые способы взаимодействия с клиентами, сообщили в компании.

Банк заинтересован в прямых инвестициях в финтех-стартапы на ранней стадии и технологические компании, пишет Bloomberg. UBS в рамках проекта UBS Next начал стратегическое сотрудничество с венчурной фирмой Anthemis, которая поможет в заключении сделок.

Венчурный фонд компании готов вкладывать от $5 млн до $20 млн в разработку инструментов финансовых технологий — блокчейна или искусственного интеллекта, либо на покупку миноритарного пакета акций финтех-стартапов. Также банк оценивает и другие варианты инвестиций, сообщает издание.

UBS занялся финансовыми технологиями на фоне роста конкуренции и отрицательных процентных ставок, которые снижают прибыльность, считает издание. Кроме того, пандемия Covid-19 ускорила внедрение цифровых услуг.