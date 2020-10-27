Инвестбанк UBS создаст венчурный фонд на $200 млн для инвестиций в финтех-стартапы Материал редакции
Компания готова вкладывать до $20 млн в блокчейн, ИИ и другие технологии.
Инвестбанк UBS планирует инвестировать $200 млн собственных средств в финтех-компании в среднесрочной перспективе, чтобы продолжить оцифровку своих услуг и найти новые способы взаимодействия с клиентами, сообщили в компании.
Банк заинтересован в прямых инвестициях в финтех-стартапы на ранней стадии и технологические компании, пишет Bloomberg. UBS в рамках проекта UBS Next начал стратегическое сотрудничество с венчурной фирмой Anthemis, которая поможет в заключении сделок.
Венчурный фонд компании готов вкладывать от $5 млн до $20 млн в разработку инструментов финансовых технологий — блокчейна или искусственного интеллекта, либо на покупку миноритарного пакета акций финтех-стартапов. Также банк оценивает и другие варианты инвестиций, сообщает издание.
UBS занялся финансовыми технологиями на фоне роста конкуренции и отрицательных процентных ставок, которые снижают прибыльность, считает издание. Кроме того, пандемия Covid-19 ускорила внедрение цифровых услуг.
UBS следует тенденции рынка приобретать или финансировать стартапы, которые могут изменить банковскую деятельность, считает Bloomberg. Например, в феврале 2020 года Morgan Stanley приобрел за $13 млрд онлайн-брокера E*Trade для расширения цифровых возможностей и привлечения розничных клиентов.
Так же у них появился sustainable портфель для миллениалов и молодёжи. Для прогрессивных 30-ти летних, т.к. минимальный вклад €500млн.
Блоги компаний
Показать еще