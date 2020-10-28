«Яндекс» отчитался за квартал: сегмент «Такси» принёс почти треть выручки, выручка от рекламы снова растёт Материал редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2020 года.
Консолидированная выручка «Яндекса» в третьем квартале 2020 года выросла на 30% год к году и составила 58,3 млрд рублей, говорится в финансовой отчётности компании. Скорректированная чистая прибыль — 7,6 млрд рублей (+11% год к году).
Доля нерекламной выручки впервые составила 43% от всей выручки «Яндекса», отчиталась компания (во втором квартале 2020 года — 40%). Реклама продолжает приносить компании большую часть выручки: в третьем квартале она снова начала расти — на 6% год к году, до 33,2 млрд рублей.
- Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку», «Яндекс.Драйв») впервые принёс 31% от всей выручки.
- Квартальная выручка сегмента выросла на 58% — 18,55 млрд рублей. Выручка «Драйва» выросла на 28% до 2,7 млрд рублей. Каршеринг впервые показал прибыль по скорректированному показателю EBITDA — 71 млн рублей, отметили в компании.
- Медиасервисы («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», продюсерский центр «Яндекс.Студия» и единая подписка на сервисы «Яндекс.Плюс»): выручка выросла на 92% и составила 1,77 млрд рублей.
- Рост выручки сегмента связан в основном с увеличением продаж единой подписки, отметили в компании. Количество подписчиков медиасервисов на конец сентября — 5,6 млн пользователей. Рост убытков по EBITDA в «Яндексе» объяснили инвестициями в создание контента и маркетинг.
- Выручка прочих направлений и экспериментов (разработка беспилотников, «Дзен», геосервисы, «Едадил», «Яндекс.Инвестиции», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Образование») выросла на 50% — до 3 млрд рублей.
- Дневная аудитория «Дзена» в сентябре 2020 года выросла до 18,2 млн пользователей (+45% год к году).
- Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа»): выручка выросла на 16% и составила 1,58 млрд рублей.
Статья дополняется
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Антон
А экономе уже невозможно ездить. Одно быдло приезжает.
Саша КоролевАнтон
А что значит быдло. У меня за все поездки вообще никаких претензий к таксистами не было.
Я не скажу свое имя машинеСаша
Без научной степени ж йопт
Пластиковое ОкноАнтон
В некоторых регионах еще и на грантах/приорах. Ещё и цены конские стали. Пример: в другой город уехать на блабла за 200км стоит 200-300 рублей. В городе с населением меньше 500к проехать 5км на такси стоит 150 рублей в экономе. Просто ахуенные цены. При высоком спросе те же 5 км уже 200-250 рублей. При этом в той же Казани цены намного меньше. Возможно, из-за конкурентов.
Дмитрий МалаховПластиковое
Блабла все таки некорректно сравнивать совсем.
1р/км это ниже стоимости бензина. Желать таких цен нонсенс...
А "гранты" - мне, к примеру, вообще все равно на какой машине такси ехать. Важен живой салон и исправность.
Вот своя машина - это другое, а платить больше за другую машину в такси не готов. Совсем.
Пластиковое ОкноДмитрий
Желать таких цен нонсенс...
Эм, где я про это писал?
А "гранты" - мне, к примеру, вообще все равно на какой машине такси ехать.
Щас бы оправдывать конские цены за ущербный сервис...
платить больше за другую машину в такси не готов
В других городах цены на такси меньше и тазов в таких вообще нет.
Александр БеловПластиковое
В ПГТ населением 7 700 проехать 2 км на такси - 100 рублей.
Конкурентов штуки три фирмы/телефона.
И все на жигулях моделей прошлого века.
Билл СкирнирАнтон
Всегда было одно и то же. Люди как люди.
Павел ИскорцевАнтон
У меня 5* как у водителя в Яндекс такси. Езжу только в экономе.
Сергей Малашенко
Олег, бери пока тёпленькое
Билл Скирнир
Рекламо-таксишная компания, выходит.
Это как Sony, которая делает смартфоны, но зарабатывает исключительно на PlayStation.
Eugene Smirnov
Так в конечном счёте Яндекс такси все таки прибыльна хоть как-то? Или всё равно в убытке?