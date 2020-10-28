Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Финансы
Татьяна Боброва
1542

«Яндекс» отчитался за квартал: сегмент «Такси» принёс почти треть выручки, выручка от рекламы снова растёт Материал редакции

Компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2020 года.

Консолидированная выручка «Яндекса» в третьем квартале 2020 года выросла на 30% год к году и составила 58,3 млрд рублей, говорится в финансовой отчётности компании. Скорректированная чистая прибыль — 7,6 млрд рублей (+11% год к году).

Доля нерекламной выручки впервые составила 43% от всей выручки «Яндекса», отчиталась компания (во втором квартале 2020 года — 40%). Реклама продолжает приносить компании большую часть выручки: в третьем квартале она снова начала расти — на 6% год к году, до 33,2 млрд рублей.

  • Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку», «Яндекс.Драйв») впервые принёс 31% от всей выручки.
  • Квартальная выручка сегмента выросла на 58% — 18,55 млрд рублей. Выручка «Драйва» выросла на 28% до 2,7 млрд рублей. Каршеринг впервые показал прибыль по скорректированному показателю EBITDA — 71 млн рублей, отметили в компании.
  • Медиасервисы («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», продюсерский центр «Яндекс.Студия» и единая подписка на сервисы «Яндекс.Плюс»): выручка выросла на 92% и составила 1,77 млрд рублей.
  • Рост выручки сегмента связан в основном с увеличением продаж единой подписки, отметили в компании. Количество подписчиков медиасервисов на конец сентября — 5,6 млн пользователей. Рост убытков по EBITDA в «Яндексе» объяснили инвестициями в создание контента и маркетинг.
  • Выручка прочих направлений и экспериментов (разработка беспилотников, «Дзен», геосервисы, «Едадил», «Яндекс.Инвестиции», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Образование») выросла на 50% — до 3 млрд рублей.
  • Дневная аудитория «Дзена» в сентябре 2020 года выросла до 18,2 млн пользователей (+45% год к году).
  • Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа»): выручка выросла на 16% и составила 1,58 млрд рублей.

#новость #яндекс

Статья дополняется
Татьяна Боброва
+48 137
4
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 171298, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Oct 2020 13:03:42 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Антон

3

А экономе уже невозможно ездить. Одно быдло приезжает.

Ответить

Саша Королев

Антон
7

А что значит быдло. У меня за все поездки вообще никаких претензий к таксистами не было.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Саша
2

Без научной степени ж йопт

Ответить

Пластиковое Окно

Антон
3

В некоторых регионах еще и на грантах/приорах. Ещё и цены конские стали. Пример: в другой город уехать на блабла за 200км стоит 200-300 рублей. В городе с населением меньше 500к проехать 5км на такси стоит 150 рублей в экономе. Просто ахуенные цены. При высоком спросе те же 5 км уже 200-250 рублей. При этом в той же Казани цены намного меньше. Возможно, из-за конкурентов.

Ответить

Дмитрий Малахов

Пластиковое
1

Блабла все таки некорректно сравнивать совсем.
1р/км это ниже стоимости бензина.  Желать таких цен нонсенс...

А "гранты" - мне, к примеру, вообще все равно на какой машине такси ехать. Важен живой салон и исправность.
Вот своя машина - это другое, а платить больше за другую машину в такси не готов. Совсем.

Ответить

Пластиковое Окно

Дмитрий
0

 Желать таких цен нонсенс...

Эм, где я про это писал? 

 А "гранты" - мне, к примеру, вообще все равно на какой машине такси ехать.

Щас бы оправдывать конские цены за ущербный сервис...

 платить больше за другую машину в такси не готов

В других городах цены на такси меньше и тазов в таких вообще нет.

Ответить

Александр Белов

Пластиковое
0

В ПГТ населением 7 700 проехать 2 км на такси - 100 рублей. 
Конкурентов штуки три фирмы/телефона.
И все на жигулях моделей прошлого века. 

Ответить

Билл Скирнир

Антон
0

Всегда было одно и то же. Люди как люди. 

Ответить

Павел Искорцев

Антон
0

У меня 5* как у водителя в Яндекс такси. Езжу только в экономе.

Ответить

Сергей Малашенко

2

Олег, бери пока тёпленькое

Ответить

Билл Скирнир

0

Рекламо-таксишная компания, выходит. 

Это как Sony, которая делает смартфоны, но зарабатывает исключительно на PlayStation. 

Ответить

Eugene Smirnov

0

Так в конечном счёте Яндекс такси все таки прибыльна хоть как-то? Или всё равно в убытке?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
Самые обсуждаемые фудмаркеты Москвы в соцсетях в сентябре
Продолжаем рассказывать о самых популярных и креативных гастро-заведениях Москвы.
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
К-образное восстановление — это как? Почему аналитики склоняются к этому сценарию
Вопросы восстановления экономики составили большую часть первых президентских дебатов 2020 года между президентом Донал…
0
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Android-разработчикам: как сократить время реализации тёмной темы с пары месяцев до недели
Привет, меня зовут Влад Шипугин, я Android-разработчик в Redmadrobot. В этой статье я хочу поделиться опытом реализации…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Dennis Gerasimov
за день
Мы думали, что достигли дна. Но снизу постучал чижик
X5 Retail Group объявила о запуске сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик»
Anastasia Light
за неделю
Никто не пришел на фан-встречу
Аккаунт «умной» колонки «Капсула» от Mail.ru Group в Twitter объявил конкурс мемов — за неделю никто не отозвался

Комментарии

Yuriy Palchuk

Microsoft отчиталась о росте…

Анон Плиз

X5 Retail Group объявила о…

Yulia Vetchinkina

QR-коды в малом бизнесе: кому…

hakhagmon

«Мегафон» купит 33,8…

Spiker Spunreal

Запрыгнуть на волну: как мы…

Дмитрий Шепталин

Продолжение истории с…

Igor Chimbur

Российский блогер сжёг Mercedes…

Иван Вдовица

Приятно познакомиться: как мы…

Антон Штадлер

X5 Retail Group объявила о…

hakhagmon

«Мегафон» купит 33,8…

Yulia Vetchinkina

QR-коды в малом бизнесе: кому…

Roman Taranenko

Harley-Davidson показал свой…

Илья Смирнов

Приятно познакомиться: как мы…

Илья Смирнов

Приятно познакомиться: как мы…

Лучезарный Смех

Приятно познакомиться: как мы…

Илья Смирнов

Приятно познакомиться: как мы…

Ватная Корзиночка

QR-коды в малом бизнесе: кому…

DJ Dj

QR-коды в малом бизнесе: кому…

Месье Никита

Harley-Davidson показал свой…

Анон Плиз

X5 Retail Group объявила о…
null