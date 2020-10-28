Компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2020 года.

Консолидированная выручка «Яндекса» в третьем квартале 2020 года выросла на 30% год к году и составила 58,3 млрд рублей, говорится в финансовой отчётности компании. Скорректированная чистая прибыль — 7,6 млрд рублей (+11% год к году).

Доля нерекламной выручки впервые составила 43% от всей выручки «Яндекса», отчиталась компания (во втором квартале 2020 года — 40%). Реклама продолжает приносить компании большую часть выручки: в третьем квартале она снова начала расти — на 6% год к году, до 33,2 млрд рублей.

Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку», «Яндекс.Драйв») впервые принёс 31% от всей выручки.

Квартальная выручка сегмента выросла на 58% — 18,55 млрд рублей. Выручка «Драйва» выросла на 28% до 2,7 млрд рублей. Каршеринг впервые показал прибыль по скорректированному показателю EBITDA — 71 млн рублей, отметили в компании.

Медиасервисы («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», продюсерский центр «Яндекс.Студия» и единая подписка на сервисы «Яндекс.Плюс»): выручка выросла на 92% и составила 1,77 млрд рублей.

Рост выручки сегмента связан в основном с увеличением продаж единой подписки, отметили в компании. Количество подписчиков медиасервисов на конец сентября — 5,6 млн пользователей. Рост убытков по EBITDA в «Яндексе» объяснили инвестициями в создание контента и маркетинг.

Выручка прочих направлений и экспериментов (разработка беспилотников, «Дзен», геосервисы, «Едадил», «Яндекс.Инвестиции», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Образование») выросла на 50% — до 3 млрд рублей.

Дневная аудитория «Дзена» в сентябре 2020 года выросла до 18,2 млн пользователей (+45% год к году).



Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа»): выручка выросла на 16% и составила 1,58 млрд рублей.

