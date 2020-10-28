Дочернее подразделение Alibaba хочет привлечь более $34 млрд с выходом сразу на две биржи. Это больше, чем у предыдущего рекордсмена Saudi Aramco с $29,4 млрд и самой Alibaba Group с $25 млрд.

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По материалу The Wall Street Journal.

Финансовая компания Ant Group Джека Ма — крупнейший оператор мобильных платежей в Китае. Она также занимается страхованием, кредитованием, инвестициями и онлайн-банкингом.

26 октября Ant Group представила параметры первичного размещения акций на Шанхайской и Гонконгской биржах. Компания хочет привлечь по $17,2 млрд на каждой, старт торгов намечен на 5 ноября.

Ant Group планирует использовать 30% доходов от IPO для расширения своей пользовательской базы и цифровых услуг, 40% потратить на инновации, исследования и разработки, а остальное — на развитие трансграничных платежей и корпоративные траты.

В 2018 году инвесторы оценивали Ant Group в $150 млрд, но в ходе IPO она может вырасти до $313 млрд. Это немногим меньше, чем Mastercard, капитализация которой составляет около $320 млрд.

Рыночная капитализация технологических и платежных компаний — сейчас и на момент IPO WSJ

Чем занимается Ant Group, которая начинала как подразделение Alibaba

Ant Group выросла из платежного сервиса Alipay. Его в 2004 году запустил основатель Alibaba Джек Ма — для обработки платежей на торговой площадке Taobao (китайский аналог eBay). В 2010 году после изменения китайского законодательства Alipay выделили в отдельную компанию и она лишилась иностранных инвестиций. В 2015 году её переименовали в Ant Financial Services Network, а в 2020 году — в Ant Group.

Ant Group остаётся под контролем Джека Ма, ему принадлежит чуть более 50% акций с правом голоса, 33% акций у Alibaba.

Группа контролирует различные финтех-сервисы, но её основным активом остаётся Alipay. Приложение стало «синонимом цифровых платежей» в Китае с 710 млн активных пользователей в месяц и 1 млрд пользователей в год.

Alipay обрабатывает больше транзакций, чем Mastercard и Visa — годовой объём платежей $17,6 трлн против $6,3 трлн и $11,3 трлн WSJ

Сервис охватывает практически всё, что касается финансовой жизни. Основные направления Ant Group — обработка платежей и денежные переводы, включая платежи по QR-коду, кредитование и инвестиционные продукты.

В сфере кредитования Alipay объединяет около 100 банков Китая с потребителями и малым бизнесом, которому нужны краткосрочные кредиты. Партнёры берут на себя долг и кредитный риск, но забирают проценты по кредитам, Ant Group — комиссию с транзакций.

Также Ant Group владеет кредитными организациями Huabei и Jiebei, которые выдают кредиты миллионам частных лиц, и банком MYbank, он кредитует малый бизнес.

В инвестиционном направлении Ant Group сотрудничает примерно со 170 менеджерами по управлению активами в Китае: паевыми инвестфондами, страховыми договорами, банковскими и ценными бумагами. Они создают инвестиционные продукты для пользователей Alipay.

В приложении Alipay около 6000 позиций — от паевых инвестфондов до банковских срочных вкладов. Фирменный продукт Ant Yu’e Bao предлагает клиентам положить свободные деньги в фонды денежного рынка. Один из них, Tianhong Yu'e Bao, принадлежавший группе, был крупнейшим в мире, пока не столкнулся с регуляторами.

Среди сервисов холдинга — робот-советник Ant, разработанный в партнёрстве с американской инвестиционной компанией Banguard Group. Он помогает инвесторам выбрать подходящие фонды за небольшую комиссию.

Подразделение Ant InsureTech продаёт страховые продукты, которые покрывают и задержку доставки товаров, и несчастные случаи.

Alipay также обеспечивает:

Управление банковскими счетами.



Покупку билетов на транспорт, заказ еды, аренду автомобилей.

Хранение цифровых документов.

Покупки на Taobao, Tmall, Alibaba.

Оплату коммунальных платежей.

Финансовые показатели Ant Group

В первой половине 2020 года операционная маржа компании составила 34%, то есть на каждый $1 выручки Ant Group получила 34 цента прибыли до уплаты налогов, пишет WSJ.

Прибыль компания получает с двух основных источников:

Комиссия с операций Alipay. Комиссия от банков и других финансовых организаций, продающих кредиты или инвестпродукты через Ant Group.

Распределение доходов Ant Group по годам WSJ

Несмотря на то что мобильные платежи — большая и растущая часть Ant Group, выручка от платформ цифрового финансирования растёт быстрее.