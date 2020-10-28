Финтех от Джека Ма готовится к крупнейшему IPO в мире: чем занимается и на чём зарабатывает Ant Group Материал редакции
Дочернее подразделение Alibaba хочет привлечь более $34 млрд с выходом сразу на две биржи. Это больше, чем у предыдущего рекордсмена Saudi Aramco с $29,4 млрд и самой Alibaba Group с $25 млрд.
По материалу The Wall Street Journal.
Финансовая компания Ant Group Джека Ма — крупнейший оператор мобильных платежей в Китае. Она также занимается страхованием, кредитованием, инвестициями и онлайн-банкингом.
26 октября Ant Group представила параметры первичного размещения акций на Шанхайской и Гонконгской биржах. Компания хочет привлечь по $17,2 млрд на каждой, старт торгов намечен на 5 ноября.
Ant Group планирует использовать 30% доходов от IPO для расширения своей пользовательской базы и цифровых услуг, 40% потратить на инновации, исследования и разработки, а остальное — на развитие трансграничных платежей и корпоративные траты.
В 2018 году инвесторы оценивали Ant Group в $150 млрд, но в ходе IPO она может вырасти до $313 млрд. Это немногим меньше, чем Mastercard, капитализация которой составляет около $320 млрд.
Чем занимается Ant Group, которая начинала как подразделение Alibaba
Ant Group выросла из платежного сервиса Alipay. Его в 2004 году запустил основатель Alibaba Джек Ма — для обработки платежей на торговой площадке Taobao (китайский аналог eBay).
В 2010 году после изменения китайского законодательства Alipay выделили в отдельную компанию и она лишилась иностранных инвестиций. В 2015 году её переименовали в Ant Financial Services Network, а в 2020 году — в Ant Group.
Ant Group остаётся под контролем Джека Ма, ему принадлежит чуть более 50% акций с правом голоса, 33% акций у Alibaba.
Группа контролирует различные финтех-сервисы, но её основным активом остаётся Alipay. Приложение стало «синонимом цифровых платежей» в Китае с 710 млн активных пользователей в месяц и 1 млрд пользователей в год.
Сервис охватывает практически всё, что касается финансовой жизни. Основные направления Ant Group — обработка платежей и денежные переводы, включая платежи по QR-коду, кредитование и инвестиционные продукты.
В сфере кредитования Alipay объединяет около 100 банков Китая с потребителями и малым бизнесом, которому нужны краткосрочные кредиты. Партнёры берут на себя долг и кредитный риск, но забирают проценты по кредитам, Ant Group — комиссию с транзакций.
Также Ant Group владеет кредитными организациями Huabei и Jiebei, которые выдают кредиты миллионам частных лиц, и банком MYbank, он кредитует малый бизнес.
В инвестиционном направлении Ant Group сотрудничает примерно со 170 менеджерами по управлению активами в Китае: паевыми инвестфондами, страховыми договорами, банковскими и ценными бумагами. Они создают инвестиционные продукты для пользователей Alipay.
В приложении Alipay около 6000 позиций — от паевых инвестфондов до банковских срочных вкладов. Фирменный продукт Ant Yu’e Bao предлагает клиентам положить свободные деньги в фонды денежного рынка. Один из них, Tianhong Yu'e Bao, принадлежавший группе, был крупнейшим в мире, пока не столкнулся с регуляторами.
Среди сервисов холдинга — робот-советник Ant, разработанный в партнёрстве с американской инвестиционной компанией Banguard Group. Он помогает инвесторам выбрать подходящие фонды за небольшую комиссию.
Подразделение Ant InsureTech продаёт страховые продукты, которые покрывают и задержку доставки товаров, и несчастные случаи.
Alipay также обеспечивает:
- Управление банковскими счетами.
- Покупку билетов на транспорт, заказ еды, аренду автомобилей.
- Хранение цифровых документов.
- Покупки на Taobao, Tmall, Alibaba.
- Оплату коммунальных платежей.
Финансовые показатели Ant Group
В первой половине 2020 года операционная маржа компании составила 34%, то есть на каждый $1 выручки Ant Group получила 34 цента прибыли до уплаты налогов, пишет WSJ.
Прибыль компания получает с двух основных источников:
- Комиссия с операций Alipay.
- Комиссия от банков и других финансовых организаций, продающих кредиты или инвестпродукты через Ant Group.
Несмотря на то что мобильные платежи — большая и растущая часть Ant Group, выручка от платформ цифрового финансирования растёт быстрее.
95,6% выручки Ant Group получает из Китая. Несмотря на свои размеры в стране и покупку долей в зарубежных платёжных сервисах, глобальное присутствие Ant Group небольшое, в основном Alipay за границей пользуются китайские туристы.
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