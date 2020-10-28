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Татьяна Боброва
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Сервис для мониторинга мобильных приложений AppFollow с основателями из России привлёк $5 млн Материал редакции

AppFollow помогает разработчикам отслеживать показатели приложений, продвигать их в магазинах и работать с отзывами.

  • AppFollow привлёк $5 млн в раунде А от фонда Nauta Capital при участии Vendep Capital и RTP Global, пишет TechCrunch. Условия сделки и оценка стартапа не раскрываются. Компания планирует потратить деньги на усиление присутствия в США и Европе, найма топ-менеджеров и диверсификации платформы.
  • Стартап с 2015 года развивает инструменты для мониторинга мобильных приложений, с помощью которых разработчики могут отслеживать их показатели, работать с отзывами и продвигать приложения в Google Play и App Store.
  • По собственным данным, у компании свыше 60 тысяч клиентов, среди которых Airbnb, HeadHunter, Joom и другие крупные компании. Сервис зарабатывает на подписке, стоимость которой зависит от количества приложений, запросов и других параметров.
  • AppFollow создали Анатолий Шарифулин, Евгений Круглов и Павел Власов. В команде стартапа 65 человек, уточняет TechCrunch, а его штаб-квартира находится в Хельсинки. Финансовые показатели компания не раскрывает. По данным Crunchbase, без учёта последнего раунда AppFollow привлёк $2,3 млн.

#новость #инвестиции #стартапы #appfollow

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