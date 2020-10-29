Компания Аяза Шабутдинова развивает образовательные центры и продаёт курсы по развитию бизнеса.

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В конце 2019 года сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин купил 10,5% ООО «Лайк Бизнес» — управляющей компании «Like Центр» Аяза Шабутдинова, рассказал vc.ru представитель предпринимателя. Солонин получил долю через один из своих фондов, сумма сделки не раскрывается.

После сделки в «Like Центр» появился совет директоров, который возглавил основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев, рассказал представитель Солонина. Совет занялся стратегией компании, определением основных направлений её развития.

Я не раз говорил о том, что зачастую инвестирую в проекты для того, чтобы изучить саму технологию. Образовательный проект Аяза, стал для меня одним из таких проектов, мне хотелось разобраться «как можно научить предпринимательству» и может ли это быть самостоятельным успешным и финансово результативным бизнесом. Сергей Солонин об инвестициях в «Like Центр»

По словам представителя предпринимателя, Солонин хотел разобраться в бизнесе и процессах компании перед тем как афишировать инвестиции.

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Аяз Шабутдинов в разговоре с Forbes уточнил, что сделка проходила в два раунда: первый состоялся в сентябре 2019 года — тогда Солонин купил 5%. В феврале 2020 года предприниматель реализовал опцион на покупку ещё 5,5%.

По данным «Контур.Фокуса», 81,75% ООО «Лайк Бизнес» принадлежит Шабутдинову, 10,5% — Константину Гордону. Предствитель Солонина сообщил vc.ru, что Гордон представляет интересы предпринимателя.

Серийный предприниматель Шабутдинов создал «Like Центр» в 2015 году. Согласно «Контур.Фокусу», выручка компании в 2019 году составила 144,4 млн рублей, убыток — 40 млн рублей. Сама компания заявляет о 932 млн рублей выручки в 2019 году.