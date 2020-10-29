Сооснователь Qiwi Сергей Солонин купил 10,5% компании-разработчика тренингов для предпринимателей «Like Центр» Материал редакции
Компания Аяза Шабутдинова развивает образовательные центры и продаёт курсы по развитию бизнеса.
В конце 2019 года сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин купил 10,5% ООО «Лайк Бизнес» — управляющей компании «Like Центр» Аяза Шабутдинова, рассказал vc.ru представитель предпринимателя. Солонин получил долю через один из своих фондов, сумма сделки не раскрывается.
После сделки в «Like Центр» появился совет директоров, который возглавил основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев, рассказал представитель Солонина. Совет занялся стратегией компании, определением основных направлений её развития.
По словам представителя предпринимателя, Солонин хотел разобраться в бизнесе и процессах компании перед тем как афишировать инвестиции.
Аяз Шабутдинов в разговоре с Forbes уточнил, что сделка проходила в два раунда: первый состоялся в сентябре 2019 года — тогда Солонин купил 5%. В феврале 2020 года предприниматель реализовал опцион на покупку ещё 5,5%.
По данным «Контур.Фокуса», 81,75% ООО «Лайк Бизнес» принадлежит Шабутдинову, 10,5% — Константину Гордону. Предствитель Солонина сообщил vc.ru, что Гордон представляет интересы предпринимателя.
Серийный предприниматель Шабутдинов создал «Like Центр» в 2015 году. Согласно «Контур.Фокусу», выручка компании в 2019 году составила 144,4 млн рублей, убыток — 40 млн рублей. Сама компания заявляет о 932 млн рублей выручки в 2019 году.
Шабутдинов пояснил Forbes, что суммы по юрлицу «Лайк Бизнес» — это роялти, которые компания получает от партнёров с продажи программ. «В 2019 году мы действительно впервые показали отрицательную динамику роста, это связано с нашими экспериментами по части продуктов. В 2020 году мы исправили свои ошибки», — заявил он.
"Сегодня, я с уверенностью могу сказать, что то, что делает Аяз Шабутдинов и его центр, лучшее, что я видел на рынке для предпринимателей"
Сергей, если вас держат в заложниках — моргните
На заметку стартаперам.
Можно как угодно относиться к понятиям "инфоцыгане", "развод для лохов" и т.д.
Но "опытны инвесторы" типа Солонина смотрят в первую очередь на цифры "выручка-прибыль".
Есть выручка?
Есть прибыль?
Получи деньги от инвестора!
Ну а модные ютуб-блогеры типа Движнова, Ютубной и Пограничника могут и дальше снимать свои видосики про инфоцыган.
Се ля ви...
К понятиям "инфоцыгане", "развод для лохов" можно относиться только однозначно, однозначно негативно. У говна нет второй стороны.
Все эти так называемые "инвесторы" в РФ не смотрят на цифры, не нужно врать. Они знают как отмыть. А отмыть можно только там где есть потоки денег. Прибыль никого не интересует.
А то, что вы из этой секты стало понятно после перечисления фамилий от которых подгорает у сектантов.
Очердное дно пробито, в такой кризис трясти последние деньги с лохов самое выгодное, видимо
Как можно в это разводилово какие то деньги ещё вкладывать?
У них там какой то тренинг - миллион с Аязом стоит 150000₽. Кто на это ведётся?
Да ладно, у нас десятки миллионов вкладывают в пенсионный фонд - это разводило похлеще будет.
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