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Сооснователь Qiwi Сергей Солонин купил 10,5% компании-разработчика тренингов для предпринимателей «Like Центр» Материал редакции

Компания Аяза Шабутдинова развивает образовательные центры и продаёт курсы по развитию бизнеса.

7 комментариев
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В конце 2019 года сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин купил 10,5% ООО «Лайк Бизнес» — управляющей компании «Like Центр» Аяза Шабутдинова, рассказал vc.ru представитель предпринимателя. Солонин получил долю через один из своих фондов, сумма сделки не раскрывается.

После сделки в «Like Центр» появился совет директоров, который возглавил основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев, рассказал представитель Солонина. Совет занялся стратегией компании, определением основных направлений её развития.

Я не раз говорил о том, что зачастую инвестирую в проекты для того, чтобы изучить саму технологию. Образовательный проект Аяза, стал для меня одним из таких проектов, мне хотелось разобраться «как можно научить предпринимательству» и может ли это быть самостоятельным успешным и финансово результативным бизнесом.

Сергей Солонин
об инвестициях в «Like Центр»

По словам представителя предпринимателя, Солонин хотел разобраться в бизнесе и процессах компании перед тем как афишировать инвестиции.

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Аяз Шабутдинов в разговоре с Forbes уточнил, что сделка проходила в два раунда: первый состоялся в сентябре 2019 года — тогда Солонин купил 5%. В феврале 2020 года предприниматель реализовал опцион на покупку ещё 5,5%.

По данным «Контур.Фокуса», 81,75% ООО «Лайк Бизнес» принадлежит Шабутдинову, 10,5% — Константину Гордону. Предствитель Солонина сообщил vc.ru, что Гордон представляет интересы предпринимателя.

Серийный предприниматель Шабутдинов создал «Like Центр» в 2015 году. Согласно «Контур.Фокусу», выручка компании в 2019 году составила 144,4 млн рублей, убыток — 40 млн рублей. Сама компания заявляет о 932 млн рублей выручки в 2019 году.

Шабутдинов пояснил Forbes, что суммы по юрлицу «Лайк Бизнес» — это роялти, которые компания получает от партнёров с продажи программ. «В 2019 году мы действительно впервые показали отрицательную динамику роста, это связано с нашими экспериментами по части продуктов. В 2020 году мы исправили свои ошибки», — заявил он.

#новость #сергейсолонин #инвестиции

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7 комментариев
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Кирилл Половинкин

7

"Сегодня, я с уверенностью могу сказать, что то, что делает Аяз Шабутдинов и его центр, лучшее, что я видел на рынке для предпринимателей"

Сергей, если вас держат в заложниках — моргните

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Лев Щенин

1

На заметку стартаперам.
Можно как угодно относиться к понятиям "инфоцыгане", "развод для лохов" и т.д.
Но "опытны инвесторы" типа Солонина смотрят в первую очередь на цифры "выручка-прибыль".
Есть выручка?
Есть прибыль?
Получи деньги от  инвестора!
Ну а модные ютуб-блогеры типа Движнова, Ютубной и Пограничника могут и дальше снимать свои видосики про инфоцыган.
Се ля ви...

Ответить

Сергей Ермилов

Лев
2

К понятиям "инфоцыгане", "развод для лохов" можно относиться только однозначно, однозначно негативно. У говна нет второй стороны.

Все эти так называемые "инвесторы" в РФ не смотрят на цифры, не нужно врать. Они знают как отмыть. А отмыть можно только там где есть потоки денег. Прибыль никого не интересует.

А то, что вы из этой секты стало понятно после перечисления фамилий от которых подгорает у сектантов.

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Serg Ka

Лев
0

Ща бы инфоцыганам верить на слово. То что они смогли заболтать инвестора им респект, но аудит я все таки бы сделал.

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Alex Cox

1

Очердное дно пробито, в такой кризис трясти последние деньги с лохов самое выгодное, видимо

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Сергей Леонов

0

Как можно в это разводилово какие то деньги ещё вкладывать?
У них там какой то тренинг - миллион с Аязом стоит 150000₽. Кто на это ведётся?

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Вася Пражкин

Сергей
1

Да ладно, у нас десятки миллионов вкладывают в пенсионный фонд - это разводило похлеще будет.

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