Правительство России одобрило поправки о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах и спортзалах Материал редакции
Теперь чиновники должны разработать перечень услуг, на которые будет распространяться льгота.
Правительство России одобрило изменения в закон о физкультуре и спорте и налоговый кодекс, которые позволят россиянам получать налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах и спортзалах. Об этом сообщили в Минспорта.
Ведомство подготовило проект федерального закона, который закрепит понятие «физкультурно-оздоровительная услуга». Максимальный размер вычета (13% от суммы 120 тысяч рублей), подлежащего возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тысяч рублей в год, добавили в министерстве.
В Минспорта уточнили, что после принятия закона правительство должно будет утвердить перечень видов «физкультурно-оздоровительных услуг», на которые будет распространяться налоговый вычет.
Поправки к налоговому кодексу о вычете для граждан, занимающихся спортом, правительству в начале 2019 года представил Минфин, напоминает «Коммерсантъ». В 2020 году на фоне пандемии отраслевые союзы предлагали властям активизировать принятие поправок.
Издание отмечает, что подобные налоговые вычеты особенно помогут операторам фитнес-индустрии. В октябре Национальное фитнес-сообщество (объединяет 1700 клубов) предупредило о закрытии 70% участников рынка к февралю из-за действий региональных властей и штрафов.
По подсчётам ассоциации, с апреля из-за ограничений рынок уже потерял более 51 млрд рублей — это почти треть выручки за весь 2019 год.
По данным НФС, которые приводит «Ъ», в России спортом занимается около 7 млн человек. В целом по стране насчитывается 13 тысяч профильных объектов, включая 3,5 тысяч многофункциональных фитнес-клубов.
Чтобы получить вычет нужно будет оплатить только 1 января, картой МИР, находясь в Краснодарском крае=)
Есть такие люди, которым даже если на дом приедут модельные фитоняшки и привезут этот налоговый вычет налом, они всё равно останутся недовольны, что купюры чуть помяты, а не прямо из-под станка.
Вы специально преувеличиваете
Автор комента, на который я ответил, не преувеличивает? Что за чушь собачья про 1 января, карту Мир, и Краснодарский край?
Он явно шутит
Что за бред
Ну учитывая как сделали с внутренним туризмом этот вариант уже не кажется бредовым
Да хоть сотку, я назло Путину жирным буду
Ну смотри. Ты заработал за год 120000, заплатил из них 13%, то есть 15600 рублей налогов. Теперь ты имеешь право вернуть эти 15600, если заплатишь за фитнес столько или больше. Но если заплатишь меньше, то вернёшь только ту сумму которую заплатил, то есть если заплатил 7000 рублей за год, то даже с налогами на 15600, ты вернёшь 7000 рублей.
Но. Если ты заработаешь больше 120000 рублей за год и заплатишь больше налогов, то тебе все равно вернут 15600. Если заработаешь меньше, то вернёшь только ту сумму налога которую уплатил. Например заработал 100000 рублей за год, тогда вернёшь с фитнеса 13000 рублей.
Не надо городить ерунду - вычет идет с потраченной суммы на абонемент фитнеса, от этой суммы отнимаем 13%.
Если ты даже 2 ляма заработал, но на фитнес потратил 15к, вернут тебе 13% от этих 15к.
120к приведены как размер максимальных трат на фитнес, по которым можно получить соразмерный вычет.
И да, если ты купил абонемент на фитнес за 120к, но уплатил за год ндфл менее 15600 со своей зп, то получишь вычет равный твоему уплаченному ндфл.
"Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог."
В данном случае вычет 120000 рублей вычетается с ваших заработанных денег на которые вы должны уплатить 13%.
Т.е. максимально вы можете вернуть 15600.
А не 13% от стоимости абонемента.
Я сейчас купил абонемент за 14 900, а за год заработал 1 200 000.
Уплатил государству с 1,2 млн - 156 000 налога.
Государство такое - ОК, он имеет право уменьшит налогооблагаемые доход на 120 000. Получается они хотят с меня налогов не 156 000, а (1 200 000-120 000) *0,13 = 140400.
Вот и получается 15600 которые я фактически могу вернуть. Но верну только 14900 которые фактически потратил.
Но чтобы их получить именно 15600 я должен официально до уплаты НДФЛ получить 120000 руб в год, и фитнесс должен стоить минимум 15600.
В других случаях это все пропорционально уменьшается.
120К в год - это уже какой то тайский салон со "спортивно-оздоровительными процедурами")))
Ойй)) в Москве World Class есть за 200к в год, просто абонемент, без перс. тренировок.
Да под эти спорт услуги можно даже аренду загородного дома с бассейном и сауной подогнать при желании я думаю. типа как аренду "спортивно-оздоровительного центра")))
Не нравится. Нужно просто немного уменьшить налог для всех и всё. Без вычетов и прочего.
Немного уменьшить - это никто не почувствует, а тут важен психологический и экономический эффект. Народ, который сомневался, записываться ли в качалочку или в басик, получает дополнительный аргумент, а бизнес - новых клиентов. Плюс то, что люди вернут, они потом все равно на радостях на что-то потратят, вариант беспроигрышный для системы.
Меня как физическое лицо куда больше напрягает НДС, который с какого-то перепугу платит покупатель, а не продавец. Вообще не понимаю этот налог, реально налог на воздух.
Некоторых людей отпугнёт, что нужно будет заморачиваться со всякими декларациями, выписками, бумажками и тд
Это да, бумажки вообще лютое зло.
Я когда оформлял вычет за платные медицинские услуги, вот через что пришлось пройти:
1. Написать на почту во все клиники, с которых я хочу получить вычет
2. Далее клиники месяц готовят стопки бумаг
3. Далее ты едешь забирать эти бумаги
4. Далее ты заполняешь декларацию, сканируешь все эти бумаги
5. Далее тебе звонят налоговики и ты отвозишь оригиналы этих бумаг в налоговую, стоишь там в очереди
6. На всё это уходит месяцев 5 вроде
А ведь можно было через сайт налоговой подавать. Или вы рассказываете историю из 1998 года?
Я через сайт налоговой и подавал. Им нужны оригиналы
Жесть. Надеюсь, оно того стоило)
Special for you. Минфин запустил поправки в НК с упрощением процедуры. Без декларации. Думаю, к следующему году примут.
Вычеты специально должны вводится на полезные вещи( жилье, лечение, образование), а не на айфоны и прочее. Так что просто уменьшить будет глупо.
Можно снизить НДС на жильё, лечение и образование. Но да, тогда не получится снизить конкретно только для тех, кто платит налоги. Не знаю, может вы правы, может я, а может особой разницы нет, нужно смотреть цифры
найди мне ндс на эти товары и услуги. Давно не читал Статья 149 НК РФ. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)?
Окей, не НДС, а другие налоги, включенные в стоимость услуг, которые платят эти организации,
К сожалению, фактически НДС платит продавец.
Лучше бы его и включали в счёт покупателю, как налог на продажу, чтобы виднее было.
А уж кто налоговый агент — дело десятое, в лонгране все мертвы
Не понял, как это продавец? Вот допустим я бронирую отель на Букинге (нет, не за рубежом, а здесь в Москве). Цена отеля одна, но к ней приплюсовывается НДС. Или получаю счет в ресторане - там опять же "в т.ч. НДС". Я как бы и не оспариваю особо, понятно, что надо бюджет пополнять, но сам психологический эффект вот этой строчки для меня как для покупателя очень херовый - мало того, что я покупаю что-то, так я еще и налог на эту покупку оплачиваю...
Если ты заработал 120000, то вернуть можно до 15600. Если ты потратишь 15600 на фитнес, то вернешь ты 15600*0.13 около 2к. Иначе у всех был бы халявный фитнес
Так оно по факту и есть. Оформлял вычет на квартиру, было не просто но денежки получил.
Зачем постоянно придумывают все эти налоговые вычеты и прочие трюки? Не проще просто уменьшить налог? Меньше всяких бумажек и бухгалтеров нужно будет
Если «просто уменьшить налог», то предприниматели просто не опустят цены, потому что все хотят заработать)
Налоговый вычет это гарантия, что цены и цены останутся какие есть и люди смогут получить деньги.
Ну и раз это налоговый вычет, то претендовать на него могут только те кто работает в белую.
Справедливо, но на другой чаше весов:
1. Предпринимателей полно и кто-то да опустит цены
2. Если снизить общий налог, то больше людей будет работать в белую
3. Нужно будет меньше содержать налоговиков, которые проверяют эти декларации на вычеты
Почему же тогда в странах с высокими налогами уровень жизни, как правило, выше чем в странах с низкими?
1. Я ничего про связь уровня жизни и налогов не говорил
2. Дайте ссылку на статистику, подтверждающую ваше устверждение
Моя позиция, что не нужно плодить бюрократию, где её можно не плодить
Ладно бы если бы с увеличением числа бюрократов гражданину приходилось меньше бумажек заполнять, а получается все наоборот. Ну до смешного вообще - с одной стороны все твои данные у кого надо и не надо уже и так есть, но при этом везде вечно нужно по новой все заполнять, хотя можно было бы сделать, чтобы все автоматом подгружалось из профиля тех же Госуслуг. Меньше бумажек - больше деревьев. Я уже дозаполнялся до того, что знаю наизусть все данные трех паспортов (старый паспорт РФ, новый паспорт РФ, загран), ИНН, четырех банковских карт, пенсионного и медицинского полиса.
Налог нельзя уменьшить кому-то одному, только всем сразу.
Ну так пусть уменьшат налог для всех настолько, чтобы суммы с него = суммам с этими вычетами
Да ты шутишь что ли. Сколько воспользуется людей этим вычетом в сравнении со всеми налогоплательщиками? По итогу уменьшат всем налог на 0.01%.. Тем более это сделано для мотивирования заниматься спортом, а не просто так.
Эти вычеты есть не только для спорта, а для всего подряд
Только для общественно полезных штук - медицины, о разливания, жилья, ...
Смешно.
1. Покупай жилье;
2. Подлечи здоровье;
3. Обучай себя и ребенка;
4. Инвестируй на российской бирже;
Вот и все основные 🙂
Моя позиция, что лучше просто снизить НДС на недвижимость, частную медицину, частные школы и на биржу
Вычеты - это очень классная штука. Но есть проблема. Поскольку налоговым агентом в РФ является юр. лицо люди банально не знают про возможные вычеты, а к бухам у нас обращаться по поводу личных финансов не принято. В результате люди, которые сами платят налоги (ИП), как я понимаю, под многие вычеты просто не попадают.
Вы бы рассказали про это Европе и США. Как и многое другое, тема с вычетами успешно сдута с них.
Австралия и Азия особнячком.
Ну что запрет писать, сдута с них.
Вот где воду пить придумали?
И что хорошего, что это сдуто с США? В США настолько непонятная налоговая система, что там все пользуются услугами компаний, чтобы сдавать декларацию
Тема-то хорошая. Вот только теперь фитнес-центры будут вечно переполнены, тем более если город небольшой. Они бы этот налоговый вычет и для спорттовара тогда ввели, кто-то предпочитает заниматься спортом на свежем воздухе, например.
С какой стати они будут переполнены?) вычет получаешь за прошедший год и ждешь еще полгода выплату. От 20к это 2600 руб.
И ты будешь со скакалки оформлять налоговой вычет? Или с гантели за 3к
Пояснительную бригаду уже вызвали ?
Дурак платит один раз, скупой дважды, а зумеры платят вечно за все.
Хейтеры будут хейтить, комментаторы комментить, а жулик воровать.
Никто не знает кто стар, а кто молод
Я же вроде миллениалом был.
по подписке!
Хорошо придумали. По сути государство поддерживает фитнес индустрию и голосуют рублем сами потребители, а не чиновники.
"подобные налоговые вычеты особенно помогут операторам фитнес-индустрии" - ну точно, все же именно вычета ждали чтобы побежать в качалку...
А ИП вычет не получат?
Любое вроде бы хорошее начинание в итоге приводи в такую бюрократическую стену, что любой адекватный человек посчитает среднюю цену своего рабочего часа, соотнесёт её с затратами на получение какой-то помощи от гос-ва и скажет: идите вы на (МПХ). Потому что просто работать и заработать себе на бассейн выгоднее чем выбивать подачки у глюченой государственной машины.
Всё, всем пока, спасибо! Надеюсь когда-нибудь эту процедуру полностью автоматизируют.
В новости нет вообще ни одной фамилии. Решения власти воспринимаются как стихийное бедствие. То есть не как что-то на что можно повлиять, а это как ураган или землятресение. И комментарии соответствующие. Как выдрессированные собачки. Никому даже в голову не придёт задаваться вопросом о какой-то научной базе под всем этим. Для борьбы с лишним весом фитнес бесполезен, а пенсионерам и сердечникам полезны пешие прогулки на свежем воздухе, а не тренажёрка. И это не снижение налогов, а наоборот их увеличение, т.к. вы будете просто кому-то оплачивать фитнес, а НДФЛ будет и дальше расти.
Не для всех ИП распространяются вычеты, но идея очень правильная, особенно если ты на найме - уже очень давно задача стояла, это интересная фича. Спорт реально очень нужен
Им нужны здоровые крестьяне
Удивительно, государству нужны здоровые налогоплательщики. Назло Путину буду жирным и больным!
1. Правительство одобрило налоговый вычет за фитнес.
2. Правительство закрыло фитнес-залы на карантин.
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