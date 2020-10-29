Теперь чиновники должны разработать перечень услуг, на которые будет распространяться льгота.

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Правительство России одобрило изменения в закон о физкультуре и спорте и налоговый кодекс, которые позволят россиянам получать налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах и спортзалах. Об этом сообщили в Минспорта.

Ведомство подготовило проект федерального закона, который закрепит понятие «физкультурно-оздоровительная услуга». Максимальный размер вычета (13% от суммы 120 тысяч рублей), подлежащего возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тысяч рублей в год, добавили в министерстве.

В Минспорта уточнили, что после принятия закона правительство должно будет утвердить перечень видов «физкультурно-оздоровительных услуг», на которые будет распространяться налоговый вычет.

Поправки к налоговому кодексу о вычете для граждан, занимающихся спортом, правительству в начале 2019 года представил Минфин, напоминает «Коммерсантъ». В 2020 году на фоне пандемии отраслевые союзы предлагали властям активизировать принятие поправок.

Издание отмечает, что подобные налоговые вычеты особенно помогут операторам фитнес-индустрии. В октябре Национальное фитнес-сообщество (объединяет 1700 клубов) предупредило о закрытии 70% участников рынка к февралю из-за действий региональных властей и штрафов.

По подсчётам ассоциации, с апреля из-за ограничений рынок уже потерял более 51 млрд рублей — это почти треть выручки за весь 2019 год.