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Татьяна Боброва
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Правительство России одобрило поправки о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах и спортзалах Материал редакции

Теперь чиновники должны разработать перечень услуг, на которые будет распространяться льгота.

96 комментариев
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Правительство России одобрило изменения в закон о физкультуре и спорте и налоговый кодекс, которые позволят россиянам получать налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах и спортзалах. Об этом сообщили в Минспорта.

Ведомство подготовило проект федерального закона, который закрепит понятие «физкультурно-оздоровительная услуга». Максимальный размер вычета (13% от суммы 120 тысяч рублей), подлежащего возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тысяч рублей в год, добавили в министерстве.

В Минспорта уточнили, что после принятия закона правительство должно будет утвердить перечень видов «физкультурно-оздоровительных услуг», на которые будет распространяться налоговый вычет.

Поправки к налоговому кодексу о вычете для граждан, занимающихся спортом, правительству в начале 2019 года представил Минфин, напоминает «Коммерсантъ». В 2020 году на фоне пандемии отраслевые союзы предлагали властям активизировать принятие поправок.

Издание отмечает, что подобные налоговые вычеты особенно помогут операторам фитнес-индустрии. В октябре Национальное фитнес-сообщество (объединяет 1700 клубов) предупредило о закрытии 70% участников рынка к февралю из-за действий региональных властей и штрафов.

По подсчётам ассоциации, с апреля из-за ограничений рынок уже потерял более 51 млрд рублей — это почти треть выручки за весь 2019 год.

По данным НФС, которые приводит «Ъ», в России спортом занимается около 7 млн человек. В целом по стране насчитывается 13 тысяч профильных объектов, включая 3,5 тысяч многофункциональных фитнес-клубов.

Налоговые вычеты: сколько денег можно забрать у…
Рассказываем, за что можно вернуть часть уплаченных налогов.
tjournal.ru

#новость #налоги #фитне

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96 комментариев
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Maxim Lialin

22

Чтобы получить вычет нужно будет оплатить только 1 января, картой МИР, находясь в Краснодарском крае=)

Ответить

Alexandr Leibowitz

Maxim
26

Есть такие люди, которым даже если на дом приедут модельные фитоняшки и привезут этот налоговый вычет налом, они всё равно останутся недовольны, что купюры чуть помяты, а не прямо из-под станка.

Ответить

Candy Blue

Alexandr
2

Вы специально преувеличиваете

Ответить

Alexandr Leibowitz

Candy
13

Автор комента, на который я ответил, не преувеличивает? Что за чушь собачья про 1 января, карту Мир, и Краснодарский край?

Ответить

Candy Blue

Alexandr
1

Он явно шутит

Ответить

Alexandr

Candy
10

Увы, вряд ли. Знание публики на VC позволяет с высокой долей вероятности утверждать, что это едкий сарказм. Совершенно неуместный. 

Ответить

semen matrasov

Alexandr
0

Неуместно шутить о родине доблестных казаков-кубаноидов

Ответить

Юрий Белоножкин

Maxim
10

Что за бред 

Ответить

Denis Sibukaev

Юрий
5

Ну учитывая как сделали с внутренним туризмом этот вариант уже не кажется бредовым

Ответить

Mikhail Bezverkhy

Denis
1

Но ведь логичнее это сравнивать с любыми другими вычетами)))

Ответить

Alena Dzhukich

Maxim
1

Будет как с остальными вычетами, через nalog.ru

Ответить

Аркадий Алексеевич

10

Да хоть сотку, я назло Путину жирным буду

Ответить

Sergey Mokeev

Аркадий
51

Бодипозитивно

Ответить

Теплый череп

3

А можно тоже само человеческим языком?
Что за канцелярщина ((

Ответить

Евгений Вовас

Теплый
0

Ну смотри. Ты заработал за год 120000, заплатил из них 13%, то есть 15600 рублей налогов. Теперь ты имеешь право вернуть эти 15600, если заплатишь за фитнес столько или больше. Но если заплатишь меньше, то вернёшь только ту сумму которую заплатил, то есть если заплатил 7000 рублей за год, то даже с налогами на 15600, ты вернёшь 7000 рублей.

Но. Если ты заработаешь больше 120000 рублей за год и заплатишь больше налогов, то тебе все равно вернут 15600. Если заработаешь меньше, то вернёшь только ту сумму налога которую уплатил. Например заработал 100000 рублей за год, тогда вернёшь с фитнеса 13000 рублей.

Ответить

Григорий Догонин

Евгений
31

Не надо городить ерунду - вычет идет с потраченной суммы на абонемент фитнеса, от этой суммы отнимаем 13%.
Если ты даже 2 ляма заработал, но на фитнес потратил 15к, вернут тебе 13% от этих 15к.
120к приведены как размер максимальных трат на фитнес, по которым можно получить соразмерный вычет.
И да, если ты купил абонемент на фитнес за 120к, но уплатил за год ндфл менее 15600 со своей зп, то получишь вычет равный твоему уплаченному ндфл.

Ответить

Филипп Того

Григорий
4

"Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог."
В данном случае вычет 120000 рублей вычетается с ваших заработанных денег на которые вы должны уплатить 13%.
Т.е. максимально вы можете вернуть 15600.
А не 13% от стоимости абонемента.

Я сейчас купил абонемент за 14 900, а за год заработал 1 200 000.
Уплатил государству с 1,2 млн - 156 000 налога.

Государство такое - ОК, он имеет право уменьшит налогооблагаемые доход на 120 000. Получается они хотят с меня налогов не 156 000, а (1 200 000-120 000) *0,13 = 140400.
Вот и получается 15600 которые я фактически могу вернуть. Но верну только 14900 которые фактически потратил.

Но чтобы их получить именно 15600 я должен официально до уплаты НДФЛ получить 120000 руб в год,  и фитнесс должен стоить минимум 15600.

В других случаях это все пропорционально уменьшается. 

Ответить

Yuri Istomin

Григорий
1

120К в год - это уже какой то тайский салон со "спортивно-оздоровительными процедурами")))

Ответить

Григорий Догонин

Yuri
4

Ойй)) в Москве World Class есть за 200к в год, просто абонемент, без перс. тренировок.

Ответить

Yuri Istomin

Григорий
2

Да под эти спорт услуги можно даже аренду загородного дома с бассейном и сауной подогнать при желании я думаю. типа как аренду "спортивно-оздоровительного центра")))

Ответить

Darya

Yuri
2

120 это предельный размер базы для социального вычета.
В эту сумму входят разные виды услуг - оплата лечения, обучения, дмс и другие.
Так что для получения максимально возможного социального вычета вовсе не обязательно тратить именно на фитнес 120 тысяч в год.

Ответить

Сергей Исаков

Yuri
1

Для занятий с тренером даже в провинции 10к/месяц не супер много. 

Ответить

Candy Blue

Евгений
0

Не нравится. Нужно просто немного уменьшить налог для всех и всё. Без вычетов и прочего.

Ответить

Dmitry Kiselev

Candy
8

Немного уменьшить - это никто не почувствует, а тут важен психологический и экономический эффект. Народ, который сомневался, записываться ли в качалочку или в басик, получает дополнительный аргумент, а бизнес - новых клиентов. Плюс то, что люди вернут, они потом все равно на радостях на что-то потратят, вариант беспроигрышный для системы.

Меня как физическое лицо куда больше напрягает НДС, который с какого-то перепугу платит покупатель, а не продавец. Вообще не понимаю этот налог, реально налог на воздух.

Ответить

Candy Blue

Dmitry
2

Некоторых людей отпугнёт, что нужно будет заморачиваться со всякими декларациями, выписками, бумажками и тд

Ответить

Dmitry Kiselev

Candy
0

Это да, бумажки вообще лютое зло.

Ответить

Candy Blue

Dmitry
3

Я когда оформлял вычет за платные медицинские услуги, вот через что пришлось пройти:
1. Написать на почту во все клиники, с которых я хочу получить вычет
2. Далее клиники месяц готовят стопки бумаг
3. Далее ты едешь забирать эти бумаги
4. Далее ты заполняешь декларацию, сканируешь все эти бумаги
5. Далее тебе звонят налоговики и ты отвозишь оригиналы этих бумаг в налоговую, стоишь там в очереди
6. На всё это уходит месяцев 5 вроде

Ответить

Юрий Белоножкин

Candy
4

А ведь можно было через сайт налоговой подавать. Или вы рассказываете историю из 1998 года?

Ответить

Candy Blue

Юрий
4

Я через сайт налоговой и подавал. Им нужны оригиналы

Ответить

Юрий Белоножкин

Candy
0

Жесть и правда

Ответить

Darya

Candy
1

Глупости. Я вычет на оплату мед услуг получила подав документы (чеки, договор, заполненная декларация) и заявление ( указываете куда вам перевести деньги)- и все.
Дел на 2-3 часа

Ответить

Dmitry Kiselev

Candy
0

Жесть. Надеюсь, оно того стоило)

Ответить

Николай Демидов

Dmitry
0

13% скидки? Думаю, стоят.

Ответить

Maxim Petrukhin

Candy
0

Special for you. Минфин запустил поправки в НК с упрощением процедуры. Без декларации. Думаю, к следующему году примут. 

Ответить

Candy Blue

Maxim
0

Ну тогда заживем!

Ответить

danil nik

Candy
0

Через госуслуги в 3 кнопки делается, грубо говоря. Как оно там, в 2000х?

Ответить

Danila Romanov

Dmitry
0

Вычеты специально должны вводится на полезные вещи( жилье, лечение, образование), а не на айфоны и прочее. Так что просто уменьшить будет глупо.

Ответить

Candy Blue

Danila
2

Можно снизить НДС на жильё, лечение и образование. Но да, тогда не получится снизить конкретно только для тех, кто платит налоги. Не знаю, может вы правы, может я, а может особой разницы нет, нужно смотреть цифры

Ответить

Danila Romanov

Candy
0

найди мне ндс на эти товары и услуги. Давно не читал Статья 149 НК РФ. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)?

Ответить

Candy Blue

Danila
0

Окей, не НДС, а другие налоги, включенные в стоимость услуг, которые платят эти организации,

Ответить

Mikhail Bezverkhy

Dmitry
0

К сожалению, фактически НДС платит продавец.
Лучше бы его и включали в счёт покупателю, как налог на продажу, чтобы виднее было.

А уж кто налоговый агент — дело десятое, в лонгране все мертвы

Ответить

Dmitry Kiselev

Mikhail
0

Не понял, как это продавец? Вот допустим я бронирую отель на Букинге (нет, не за рубежом, а здесь в Москве). Цена отеля одна, но к ней приплюсовывается НДС. Или получаю счет в ресторане - там опять же "в т.ч. НДС". Я как бы и не оспариваю особо, понятно, что надо бюджет пополнять, но сам психологический эффект вот этой строчки для меня как для покупателя очень херовый - мало того, что я покупаю что-то, так я еще и налог на эту покупку оплачиваю... 

Ответить

Denis Krivonosov

Евгений
2

Если ты заработал 120000, то вернуть можно до 15600. Если ты потратишь 15600 на фитнес, то вернешь ты 15600*0.13 около 2к. Иначе у всех был бы халявный фитнес

Ответить

Филипп Того

Евгений
0

Так оно по факту и есть. Оформлял вычет на квартиру, было не просто но денежки получил.

Ответить

Candy Blue

–3

Зачем постоянно придумывают все эти налоговые вычеты и прочие трюки? Не проще просто уменьшить налог? Меньше всяких бумажек и бухгалтеров нужно будет 

Ответить

Maxim Lialin

Candy
12

Если «просто уменьшить налог», то предприниматели просто не опустят цены, потому что все хотят заработать)

Налоговый вычет это гарантия, что цены и цены останутся какие есть и люди смогут получить деньги.

Ну и раз это налоговый вычет, то претендовать на него могут только те кто работает в белую.

Ответить

Candy Blue

Maxim
0

Справедливо, но на другой чаше весов:
1. Предпринимателей полно и кто-то да опустит цены
2. Если снизить общий налог, то больше людей будет работать в белую
3. Нужно будет меньше содержать налоговиков, которые проверяют эти декларации на вычеты

Ответить

Yuri Istomin

Candy
0

Почему же тогда в странах с высокими налогами уровень жизни, как правило, выше чем в странах с низкими?

Ответить

Candy Blue

Yuri
1

1. Я ничего про связь уровня жизни и налогов не говорил
2. Дайте ссылку на статистику, подтверждающую ваше устверждение

Моя позиция, что не нужно плодить бюрократию, где её можно не плодить

Ответить

Dmitry Kiselev

Candy
0

Ладно бы если бы с увеличением числа бюрократов гражданину приходилось меньше бумажек заполнять, а получается все наоборот. Ну до смешного вообще - с одной стороны все твои данные у кого надо и не надо уже и так есть, но при этом везде вечно нужно по новой все заполнять, хотя можно было бы сделать, чтобы все автоматом подгружалось из профиля тех же Госуслуг. Меньше бумажек - больше деревьев. Я уже дозаполнялся до того, что знаю наизусть все данные трех паспортов (старый паспорт РФ, новый паспорт РФ, загран), ИНН, четырех банковских карт, пенсионного и медицинского полиса.  

Ответить

Dmitry Kiselev

Candy
0

Налог нельзя уменьшить кому-то одному, только всем сразу.

Ответить

Candy Blue

Dmitry
0

Ну так пусть уменьшат налог для всех настолько, чтобы суммы с него = суммам с этими вычетами

Ответить

Артём Палённый

Candy
9

Да ты шутишь что ли. Сколько воспользуется людей этим вычетом в сравнении со всеми налогоплательщиками? По итогу уменьшат всем налог на 0.01%.. Тем более это сделано для мотивирования заниматься спортом, а не просто так.

Ответить

Candy Blue

Артём
1

Эти вычеты есть не только для спорта, а для всего подряд

Ответить

Николай Демидов

Candy
0

Только для общественно полезных штук - медицины, о разливания, жилья, ...

Ответить

Олег Волков

Candy
0

Смешно.

1. Покупай жилье;
2. Подлечи здоровье;
3. Обучай себя и ребенка;
4. Инвестируй на российской бирже;

Вот и все основные 🙂

Ответить

Candy Blue

Олег
0

Моя позиция, что лучше просто снизить НДС на недвижимость, частную медицину, частные школы и на биржу

Ответить

Stan Chetverikov

Candy
2

Видимо тут фишка в мотивации, возможно мы катастрофически мрем:/

Ответить

Месье Никита

Candy
1

Вычеты - это очень классная штука. Но есть проблема. Поскольку налоговым агентом в РФ является юр. лицо люди банально не знают про возможные вычеты, а к  бухам у нас обращаться по поводу личных финансов не принято. В результате люди, которые сами платят налоги (ИП), как я понимаю, под многие вычеты просто не попадают. 

Ответить

Maxim Petrukhin

Candy
0

Вы бы рассказали про это Европе и США. Как и многое другое, тема с вычетами успешно сдута с них. 

Ответить

Александр Якунин

Maxim
0

Австралия и Азия особнячком.
Ну что запрет писать, сдута с них.

Вот где воду пить придумали?

Ответить

Igor Filippov

Александр
0

В Африке!

Ответить

Candy Blue

Maxim
0

И что хорошего, что это сдуто с США? В США настолько непонятная налоговая система, что там все пользуются услугами компаний, чтобы сдавать декларацию

Ответить

Sergei Bakharev

1

Тема-то хорошая. Вот только теперь фитнес-центры будут вечно переполнены, тем более если город небольшой. Они бы этот налоговый вычет и для спорттовара тогда ввели, кто-то предпочитает заниматься спортом на свежем воздухе, например.

Ответить

Григорий Догонин

Sergei
11

С какой стати они будут переполнены?) вычет получаешь за прошедший год и ждешь еще полгода выплату. От 20к это 2600 руб.

Ответить

ilia

Sergei
3

Окститесь: чтобы получить вычет надо потратить бабки. свои. 13% от потраченного человеком. так что не будет никакого "переполнены", не будет даже существенного роста посетителей

Ответить

Denis Krivonosov

Sergei
1

И ты будешь со скакалки оформлять налоговой вычет? Или с гантели за 3к

Ответить

Михаил Синицын

3

Пояснительную бригаду уже вызвали ?

Ответить

Renat Badgiev

Михаил
1

Все бригады на выездах в МДК

Ответить

Al Sark

–2

Дурак платит один раз, скупой дважды, а зумеры платят вечно за все.

Ответить

Юрий Белоножкин

Al
7

Хейтеры будут хейтить, комментаторы комментить, а жулик воровать.

Ответить

Al Sark

Юрий
0

Миллиниалы не знают русский язык.

Ответить

Юрий Белоножкин

Al
1

Никто не знает кто стар, а кто молод

Ответить

Al Sark

Юрий
0

Зумер попытайся еще раз.

Ответить

Юрий Белоножкин

Al
0

Я же вроде миллениалом был.

Ответить

Al Sark

Юрий
3

Понижен в звании.

Ответить

Юрий Белоножкин

Al
0

Ясно, ну добро пожаловать в унитаз

Ответить

Al Sark

Юрий
0

Плыви..

Ответить

Dmitry Ryzhov

Al
0

по подписке!

Ответить

Al Sark

Dmitry
1

От колыбели до могилы.

Ответить

Igor Filippov

Al
0

Зумеры это которые в Zoom?

Ответить

Фагиз Мавлютов

2

Хорошо придумали. По сути государство поддерживает фитнес индустрию и голосуют рублем сами потребители, а не чиновники. 

Ответить

ilia

–2

"подобные налоговые вычеты особенно помогут операторам фитнес-индустрии" - ну точно, все же именно вычета ждали чтобы побежать в качалку...

Ответить

Георгий Хромченко

1

А ИП вычет не получат?

Ответить

Alexander Steblina

Георгий
0

Нет

Ответить

Nikolay Werner

–1

Любое вроде бы хорошее начинание в итоге приводи в такую бюрократическую стену, что любой адекватный человек посчитает среднюю цену своего рабочего часа, соотнесёт её с затратами на получение какой-то помощи от гос-ва и скажет: идите вы на (МПХ). Потому что просто работать и заработать себе на бассейн выгоднее чем выбивать подачки у глюченой государственной машины.

Ответить

Алексей Постнов

0

In

Ответить

Candy Blue

0

Всё, всем пока, спасибо! Надеюсь когда-нибудь эту процедуру полностью автоматизируют.

Ответить

Jack Fat

0

В новости нет вообще ни одной фамилии. Решения власти воспринимаются как стихийное бедствие. То есть не как что-то на что можно повлиять, а это как ураган или землятресение. И комментарии соответствующие. Как выдрессированные собачки. Никому даже в голову не придёт задаваться вопросом о какой-то научной базе под всем этим. Для борьбы с лишним весом фитнес бесполезен, а пенсионерам и сердечникам полезны пешие прогулки на свежем воздухе, а не тренажёрка. И это не снижение налогов, а наоборот их увеличение, т.к. вы будете просто кому-то оплачивать фитнес, а НДФЛ будет и дальше расти.

Ответить

Николай

0

Бегуны, турникмены, велосипедисты и все, кто занимается спортом индивидуально

Ответить

Daks AE

0

На 1xbet будет распространяться вычет? Тоже ж спорт 🤗🐁

Ответить

Кирилл Крайнов

0

Я после того, как ввели вычет за посещение спортзала:

Ответить

Александр Торцев

–1

Не для всех ИП распространяются вычеты, но идея очень правильная, особенно если ты на найме - уже очень давно задача стояла, это интересная фича. Спорт реально очень нужен

Ответить

Антонио Бандеросси

–1

Им нужны здоровые крестьяне

Ответить

Igor Filippov

Антонио
0

Удивительно, государству нужны здоровые налогоплательщики. Назло Путину буду жирным и больным!

Ответить

Василий Степанов

–5

1. Правительство одобрило налоговый вычет за фитнес.
2. Правительство закрыло фитнес-залы на карантин.

Ответить
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