Wise предлагает банковские счета компаниям, чтобы они могли предложить финансовые сервисы своим клиентам.

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Американский финтех-стартап Wise привлёк $12 млн в раунде А от e.ventures, Grishin Robotics Дмитрия Гришина, а также Base10 Partners и Techstars, сообщила компания. Для Grishin Robotics это первая сделка в финтехе, рассказал Гришин на своей странице в Facebook.

Wise предлагает банковские счета компаниям, чтобы они могли предложить финансовые сервисы своим клиентам. Компаниям не нужно разрабатывать банковский сервис с нуля, вместо этого они могут перенаправлять пользователей в Wise.

Например, сервис RemoteTeam, который помогает организовать работу удалённых команд, использует технологии стартапа для выплаты зарплат.

Предыдущие инвестиции основанный в 2018 году Wise привлёк в апреле 2020 года — $5,7 млн. На тот момент у стартапа было около 1000 компаний-клиентов.

В августе 2020 года венчурный фонд Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина привлёк $100 млн в свой новый фонд Grishin Robotics Fund II.