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Рая Хачатрян
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Снижение продаж в Китае и рост выручки от Mac и iPad: Apple отчиталась за квартал Материал редакции

Выручка от продажи iPhone упала из-за переноса релиза новых устройств на октябрь.

Apple представила результаты работы за четвертый квартал 2020 финансового года, который закончился 26 сентября. Акции компании упали более чем на 4% после закрытия биржи 29 октября.

  • Выручка компании за четвертый квартал составила $64,7 млрд, а за финансовый год — $274 млрд. Прибыль на акцию составила $0,73.
  • Выручка от продаж iPhone упали на 20,7% по сравнению с прошлым годом — до $26,44 млрд. Обычно Apple запускает продажу новых моделей iPhone до завершения финансового года, но в 2020 году пандемия нарушила цепочку поставок компании, и новые модели iPhone представили в октябре, поэтому их показатели не учитываются.
  • Международные продажи составили 59% от квартальной выручки. Но в Китае, на одном из самых важных рынков для компании, продажи iPhone упали на 29% — до $7,9 млрд. Это самый низкий показатель с 2014 года, отмечает Bloomberg.
  • Издание пишет, что Apple проигрывает местным производителям, Samsung, Huawei и Xiaomi, которые выпустили модели с 5G раньше американской компании. По данным агентства, семь из десяти самых продаваемых телефонов в Китае были с поддержкой 5G. Тем не менее, первое место занимал iPhone 11.
  • Продажи Mac увеличились на 28% и достигли рекордного показателя — $9 млрд. На 46% подскочила выручка от iPad — $6,8 млрд.
  • Продажи наушников, часов и других продуктов выросли на 20,9% до $7,88 млрд. Выручка от сервисов составила $14,55 млрд — на 16,3% больше, чем в 2019 году. В сентябре компания запустила единую подписку Apple One за $14,95, поэтому сегмент может вырасти в новом квартале, пишет Bloomberg.

#новость #apple #iphone

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Yury Kotov

2

Зубную щетку от Apple хочу

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Сергей Макаров

Yury
2

Уже как 2 года пользуюсь Colgate E1, сделанная в содружестве с Apple. Щетка огонь.
https://www.apple.com/us-hed/shop/product/HLR52ZM/A/colgate-smart-electronic-toothbrush-e1

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ывпппвывпаыв апваппап

Сергей
–2

это пиз..., вы серьезно? Зубная щетка через приложение от эпл? 

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Сергей Макаров

ывпппвывпаыв
0

Не хотите юзать приложение - не надо. Можете запускать оффлайн или вообще не чистить зубы.

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Розарио Агро

ывпппвывпаыв
0

А что, очень удобно. Показывает прогресс, отслеживает места чистки, оценивает эффективность. Напоминает и мотивирует. 😂

Ответить

Нюта

Розарио
0

Ну кстати, классная штука. Если только это не просто картинка, а реально помогает чем-то) 

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ывпппвывпаыв апваппап

–6

Эпл надо переходить на сантехнику по подписке. Туалет с яблоком за 9999$ 99с. И подписка 10$ в месяц. Первые три месяца бесплатно. Так же с холодильником, душем и т.д.

По факту, продажи упали не из-за переноса, а потому что продукция дно. Остальные производители уже давно впереди. То что огрызок преподносит как магию, у других производителей уже по несколько лет.

Если раньше эпл могла хоть чем-то похвастаться, то сейчас:
Камера хуже
Зарядки вообще нет.
Памяти нет
За все надо платить
АОС превратилась в полное днище
И дальше до бесконечности.
По итогу, компания делает все, чтобы слить айфон в утиль.

Ответить

Розарио Агро

ывпппвывпаыв
1

Перед выходом новой модели всегда спад продаж. Думаю с мини, у эппл, будет новый рекорд по прибыли, так как теперь наконец найдена замена se1. 🖖

Ответить

BearStrikesBack

Розарио
0

У мини батарея 2200Мамп. Какая это замена се1? Это шлак (сам себе думал купить мини, но охерел от того, какая там маленькая батарея). На ютубе есть тесты живучести, и в них 11 про (макс) живут дольше, чем 12. Это провал, просто провал. Зато почти 500 точек на дюйм.

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Max Kondratiev

Розарио
0

замена se1 это Pixel 4a очень кайфовый телефон

Ответить

Герман Воронов

–1

Все логично: сделали новый мак годным - продажи растут. Новый айфон не особо лучше прежнего? Обновляться смысла нет, продажи падают.

Ответить

Александр Рязанов

Герман
1

1 место - iphone 11

Ответить

Герман Воронов

Александр
–1

Ну какбы 1 место может быть и условно 100к продаж, и 80к (на 20% меньше), снижения продаж это не меняет 🙂

Ответить

Александр Рязанов

Герман
1

Это значит, что падение не только у эппла) у всех.

Ответить

Герман Воронов

Александр
0

Опять же не обязательно, учитывая исходное превосходство в количестве продаж

Ответить

Роман Кравец

0

А какая связь между падением выручки и переносом анонса новых утройств, если они никогда в сентябре выручку ещё не делали?

Ответить

Александр Рязанов

Роман
0

Предзаказы?

Ответить

Nail Axyanov

Роман
0

Мб предзаказы учитывались?

Ответить

BearStrikesBack

0

Purchases of marketable securities (114,938) (39,630)

Пожалуй, самая важная строчка отчета.

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Максим

0

Есть смысл каждые полгода или сколько, брать последнюю версию айфона, если имеющаяся итак вполне устраивает?

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