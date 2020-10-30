Снижение продаж в Китае и рост выручки от Mac и iPad: Apple отчиталась за квартал Материал редакции
Выручка от продажи iPhone упала из-за переноса релиза новых устройств на октябрь.
Apple представила результаты работы за четвертый квартал 2020 финансового года, который закончился 26 сентября. Акции компании упали более чем на 4% после закрытия биржи 29 октября.
- Выручка компании за четвертый квартал составила $64,7 млрд, а за финансовый год — $274 млрд. Прибыль на акцию составила $0,73.
- Выручка от продаж iPhone упали на 20,7% по сравнению с прошлым годом — до $26,44 млрд. Обычно Apple запускает продажу новых моделей iPhone до завершения финансового года, но в 2020 году пандемия нарушила цепочку поставок компании, и новые модели iPhone представили в октябре, поэтому их показатели не учитываются.
- Международные продажи составили 59% от квартальной выручки. Но в Китае, на одном из самых важных рынков для компании, продажи iPhone упали на 29% — до $7,9 млрд. Это самый низкий показатель с 2014 года, отмечает Bloomberg.
- Издание пишет, что Apple проигрывает местным производителям, Samsung, Huawei и Xiaomi, которые выпустили модели с 5G раньше американской компании. По данным агентства, семь из десяти самых продаваемых телефонов в Китае были с поддержкой 5G. Тем не менее, первое место занимал iPhone 11.
- Продажи Mac увеличились на 28% и достигли рекордного показателя — $9 млрд. На 46% подскочила выручка от iPad — $6,8 млрд.
- Продажи наушников, часов и других продуктов выросли на 20,9% до $7,88 млрд. Выручка от сервисов составила $14,55 млрд — на 16,3% больше, чем в 2019 году. В сентябре компания запустила единую подписку Apple One за $14,95, поэтому сегмент может вырасти в новом квартале, пишет Bloomberg.
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Yury Kotov
Зубную щетку от Apple хочу
Сергей МакаровYury
Уже как 2 года пользуюсь Colgate E1, сделанная в содружестве с Apple. Щетка огонь.
https://www.apple.com/us-hed/shop/product/HLR52ZM/A/colgate-smart-electronic-toothbrush-e1
ывпппвывпаыв апваппапСергей
это пиз..., вы серьезно? Зубная щетка через приложение от эпл?
Сергей Макаровывпппвывпаыв
Не хотите юзать приложение - не надо. Можете запускать оффлайн или вообще не чистить зубы.
Розарио Агроывпппвывпаыв
А что, очень удобно. Показывает прогресс, отслеживает места чистки, оценивает эффективность. Напоминает и мотивирует. 😂
НютаРозарио
Ну кстати, классная штука. Если только это не просто картинка, а реально помогает чем-то)
ывпппвывпаыв апваппап
Эпл надо переходить на сантехнику по подписке. Туалет с яблоком за 9999$ 99с. И подписка 10$ в месяц. Первые три месяца бесплатно. Так же с холодильником, душем и т.д.
По факту, продажи упали не из-за переноса, а потому что продукция дно. Остальные производители уже давно впереди. То что огрызок преподносит как магию, у других производителей уже по несколько лет.
Если раньше эпл могла хоть чем-то похвастаться, то сейчас:
Камера хуже
Зарядки вообще нет.
Памяти нет
За все надо платить
АОС превратилась в полное днище
И дальше до бесконечности.
По итогу, компания делает все, чтобы слить айфон в утиль.
Розарио Агроывпппвывпаыв
Перед выходом новой модели всегда спад продаж. Думаю с мини, у эппл, будет новый рекорд по прибыли, так как теперь наконец найдена замена se1. 🖖
BearStrikesBackРозарио
У мини батарея 2200Мамп. Какая это замена се1? Это шлак (сам себе думал купить мини, но охерел от того, какая там маленькая батарея). На ютубе есть тесты живучести, и в них 11 про (макс) живут дольше, чем 12. Это провал, просто провал. Зато почти 500 точек на дюйм.
Max KondratievРозарио
замена se1 это Pixel 4a очень кайфовый телефон
Герман Воронов
Все логично: сделали новый мак годным - продажи растут. Новый айфон не особо лучше прежнего? Обновляться смысла нет, продажи падают.
Александр РязановГерман
1 место - iphone 11
Герман ВороновАлександр
Ну какбы 1 место может быть и условно 100к продаж, и 80к (на 20% меньше), снижения продаж это не меняет 🙂
Александр РязановГерман
Это значит, что падение не только у эппла) у всех.
Герман ВороновАлександр
Опять же не обязательно, учитывая исходное превосходство в количестве продаж
Роман Кравец
А какая связь между падением выручки и переносом анонса новых утройств, если они никогда в сентябре выручку ещё не делали?
Александр РязановРоман
Предзаказы?
Nail AxyanovРоман
Мб предзаказы учитывались?
BearStrikesBack
Purchases of marketable securities (114,938) (39,630)
Пожалуй, самая важная строчка отчета.
Максим
Есть смысл каждые полгода или сколько, брать последнюю версию айфона, если имеющаяся итак вполне устраивает?