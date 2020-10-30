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Таня Боброва
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Тигран Худавердян: «Яндекс.Еда» впервые показала положительную юнит-экономику благодаря пандемии Материал редакции

Выручка сервиса доставки еды за квартал выросла в 2,6 раза.

Сервис доставки еды «Яндекс.Еда» впервые показал положительную юнит-экономику на фоне пандемии, рассказал управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян на форуме «Россия зовёт!».

В целом пандемия в некотором смысле помогла индустрии: за счёт быстрого роста (сервисов доставки) наконец получилось начать конвертировать количество в качество. Одна из фундаментальных проблем среди сервисов доставки еды, продуктов и других во всём мире — очень тяжелая ситуация с юнит-экономикой. По пальцем одной руки можно было пересчитать компании, у которых была положительная экономика.

Пандемия помогла оптимизировать процессы: когда нужно обеспечить взрывной рост, единственное, чем нужно заниматься, — эффективность, чтобы не увеличивать убытки. К слову, «Яндекс.Еда» впервые показала положительную юнит-экономику, и это огромный прорыв.

Тигран Худавердян
о росте сервисов доставки в пандемию

28 октября 2020 года «Яндекс» отчитался за третий квартал: выручка сегмента «Такси», в который входит в том числе «Еда», принёс 31% от всей выручки. Квартальная выручка сегмента выросла на 58% — до 18,55 млрд рублей. Выручку сервиса доставки еды компания не раскрывает, но отмечает, что она выросла в 2,6 раза за квартал.

#новость #яндекседа

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15 комментариев
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Roman Moskovskiy

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Сейчас курьеры закончатся и перестанет :) А вообще здорово, успешно исопльзовали события под себя

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Eugene Danilov

Roman
0

с чего вдруг они должны закончиться

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Denis Kiselev

1

Экономические расчёты - лукавая штука. Вот говорят о прибыльной юнит экономике. Видимо, некие затраты в отношении к одному заказу. Но молчат о том, какие затраты туда вкрутили.

Экономисты - такие экономисты! Идеальная почва для пиара, на любой фактуре можно работать))

Ответить

Nikolay Safronov

Denis
1

Что значит какие? Управленческая отчётность всё равно строится на основе МСФО.

Ответить

Антон Штадлер

Nikolay
0

Да что вы говорите?) Они даже ссылку дают на то, что это не МСФО и Гаап

Ответить

Антон Штадлер

Denis
0

Особенно, когда у тебя единая отчётность на всю корпорацию. И ты легко заменяешь net income отдельных сегментов на non-gaap adjusted EBITDA

Ответить

Роман Андрюшов

1

так эта новость выглядит в тинькофф инвестициях

Ответить

Кирилл Васильченко

1

Интересно, на каком заказе пользователя сходится юнит экономика

Ответить

Kirk Louson

1

"мы вам не покажем никаких осмысленных цифр, но можете быть уверенными, что есть одна формула, в которой справа - положительное число."

Ответить

Slava Reznor

1

Внесу свои 5 копеек как предприниматель из индустрии: да, рост конечно был, на первых парах (первая половина года) - у населения еще была финансовая подушка и еще не успело сформироваться нехорошее экономические предчувствие. 
А вот сейчас, по моему мнению, на том маленьком срезе данных, что знаю лично я,  люди снижают потребление, и отказываются от многих необязательных расходов. И питание из ресторанов и доставок в эту категорию точно попадает.

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Иван Глухов

0

Охренеть.. а ведь это даже не break-even point...

Ответить

Вита

0

Это же логично? Учитывая нынешнюю ситуацию.

Ответить

Nikolay Safronov

0

И какой средний чек должен быть для этого?)

Ответить

Оксо

Nikolay
0

Тоже интересно

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Murat Oshroev

0

Интересно, они учитывали доставку из магазинов в своих расчетах?

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