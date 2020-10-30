Тигран Худавердян: «Яндекс.Еда» впервые показала положительную юнит-экономику благодаря пандемии Материал редакции
Выручка сервиса доставки еды за квартал выросла в 2,6 раза.
Сервис доставки еды «Яндекс.Еда» впервые показал положительную юнит-экономику на фоне пандемии, рассказал управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян на форуме «Россия зовёт!».
28 октября 2020 года «Яндекс» отчитался за третий квартал: выручка сегмента «Такси», в который входит в том числе «Еда», принёс 31% от всей выручки. Квартальная выручка сегмента выросла на 58% — до 18,55 млрд рублей. Выручку сервиса доставки еды компания не раскрывает, но отмечает, что она выросла в 2,6 раза за квартал.
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Roman Moskovskiy
Сейчас курьеры закончатся и перестанет :) А вообще здорово, успешно исопльзовали события под себя
Eugene DanilovRoman
с чего вдруг они должны закончиться
Denis Kiselev
Экономические расчёты - лукавая штука. Вот говорят о прибыльной юнит экономике. Видимо, некие затраты в отношении к одному заказу. Но молчат о том, какие затраты туда вкрутили.
Экономисты - такие экономисты! Идеальная почва для пиара, на любой фактуре можно работать))
Nikolay SafronovDenis
Что значит какие? Управленческая отчётность всё равно строится на основе МСФО.
Антон ШтадлерNikolay
Да что вы говорите?) Они даже ссылку дают на то, что это не МСФО и Гаап
Антон ШтадлерDenis
Особенно, когда у тебя единая отчётность на всю корпорацию. И ты легко заменяешь net income отдельных сегментов на non-gaap adjusted EBITDA
Роман Андрюшов
так эта новость выглядит в тинькофф инвестициях
Кирилл Васильченко
Интересно, на каком заказе пользователя сходится юнит экономика
Kirk Louson
"мы вам не покажем никаких осмысленных цифр, но можете быть уверенными, что есть одна формула, в которой справа - положительное число."
Slava Reznor
Внесу свои 5 копеек как предприниматель из индустрии: да, рост конечно был, на первых парах (первая половина года) - у населения еще была финансовая подушка и еще не успело сформироваться нехорошее экономические предчувствие.
А вот сейчас, по моему мнению, на том маленьком срезе данных, что знаю лично я, люди снижают потребление, и отказываются от многих необязательных расходов. И питание из ресторанов и доставок в эту категорию точно попадает.
Иван Глухов
Охренеть.. а ведь это даже не break-even point...
Вита
Это же логично? Учитывая нынешнюю ситуацию.
Nikolay Safronov
И какой средний чек должен быть для этого?)
ОксоNikolay
Тоже интересно
Murat Oshroev
Интересно, они учитывали доставку из магазинов в своих расчетах?