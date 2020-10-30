В целом пандемия в некотором смысле помогла индустрии: за счёт быстрого роста (сервисов доставки) наконец получилось начать конвертировать количество в качество. Одна из фундаментальных проблем среди сервисов доставки еды, продуктов и других во всём мире — очень тяжелая ситуация с юнит-экономикой. По пальцем одной руки можно было пересчитать компании, у которых была положительная экономика.

Пандемия помогла оптимизировать процессы: когда нужно обеспечить взрывной рост, единственное, чем нужно заниматься, — эффективность, чтобы не увеличивать убытки. К слову, «Яндекс.Еда» впервые показала положительную юнит-экономику, и это огромный прорыв.

