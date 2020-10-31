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Финансы
Лера Михайлова
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Apple предупредила инвесторов о «существенных» финансовых рисках из-за возможного сокращения комиссий App Store Материал редакции

Против 30%-х комиссий App Store выступают разработчики.

  • В отчётности за четвертый квартал 2020 финансового года компания упомянула, что снижение комиссий в App Store может негативно повлиять на финансовое состояние компании и её операционные результаты.
  • Apple не назвала конкретную сумму, но Financial Times считает, что компания может потерять миллиарды долларов.
  • Осенью 2020 года разработчики создали «Коалицию за справедливость приложений». Она выступает против 30%-х комиссий App Store и антиконкурентных правил App Store. В неё входят Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder) и другие.
  • В октябре 2020 года демократы из Конгресса США назвали Apple монополистом на рынке программ для iOS-устройств. В своём расследовании они заявили, что Apple взимает с разработчиков приложений высокие сборы, вынуждающие повышать цены в App Store — так цены на сервисы Apple выглядят доступнее на фоне цен конкурентов.
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#новости #apple

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7 комментариев
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Alexander Mozhevitin

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Пытаюсь быть в стороне данного спора.

Но как же все таки хочется, чтобы если Эпик выиграют, то все те, кто их поддерживал - обосрались, потому что даже после победы цены на свои цифровые продукты никто не снизит. Вот забава будет :)

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Nikita Kharchenko

Alexander
1

Ой, сколько они воевали за то что «да мы с меньшей комиссией игры дешевле можем сделать, че вам стим этот сдался», а в итоге на западе ничего не поменялось, а у нас они стали пионерами 3500-4000 гейминга.

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Дмитрий Иванов

2
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Andrey Vasilev

1

В октябре 2020 года демократы из Конгресса США назвали Apple монополистом на рынке программ

Значит, надо голосовать за республиканца!!

* вмешиваюсь в американские выборы *

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Roman Moskovskiy

0

Вот бы у нас так кто умел осадить

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Nick Fomich

0

а бойцы в комментариях понимают, что даже если эппл уберет комиссию, то цены на сервисы не снизятся?

окей, если рассматривать тех, у кого в вебе прайс меньше, там другая ситуация, их я в рассчет не беру

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Денис Кравцов

0

Не обанкротятся 😎

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