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Кейс продажи медицинского оборудования: как матричный метод помог нам обойти проблемы пандемии и удержать CPA

Медицинское оборудование во время пандемии, аппараты ИВЛ, которые Яндекс не разрешает рекламировать, матричный подход…