Биржевой курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года Материал редакции
Доллар стоит больше 80 рублей.
- Утром 2 ноября курс евро на Мосбирже превысил 94 рубля — это произошло впервые с 2014 года. Курс доллара поднялся выше 80 рублей.
- Российская валюта падает вслед за снижением цен на нефть: нефть Brent на бирже ICE подешевела на 3,24% и стоит $36,72 за баррель.
- Financial Times отмечает, что стоимость нефти падает на фоне новых ограничений в Европе, из-за которых аналитики ухудшили свои прогнозы по экономическому росту. Ещё одна неопределённость для рынка — президентские выборы в США, указывает издание, и последствия, которые они могут иметь для нефти.
- Опрошенные «Интерфаксом» аналитики также считают, что рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов и падающей нефти после новостей о росте заболеваемости коронавирусом и приближения президентских выборов в США.
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Denis Kiselev
Ждём новый рубеж: евро по 100 на бирже! Слава стабильности.
Sergey BespalovDenis
Было уже. Вот доллар по 100 это что то новое
Сергей СергеевSergey
считать удобнее будет!
Jack FatSergey
Новое?! 😂🤣 Посто напомню, что один сегдняшний рубль это на самом-то деле 1000 руб. образца 1993 и 1995 гг.
Инокентий СмирновDenis
Евро по 120, доллар по 100.
КарлИнокентий
зато удобно считать. Еще удобно тем, что считать и не надо, так как считать, в общем-то, нечего.
Vladislav StanDenis
Слава великому хану и его друзьям, которые не смогли нормально карантин ввести и экономику поддержать.
Denis KiselevVladislav
Скорее - Слава ценам на нефть и ожиданию санкций, но и указанного вами никто не отменял
KeleriusDenis
Денис, дак вы представьте - мы на евро продаем товаров,а получаем 150 в бюджет!
Denis KiselevKelerius
Ну так потому это и допускают! С бизнеса сейчас остричь особо нечего - не загнулся бы. Даже вот поддержку кое какую пытаются организовать! Откуда деньги то брать? Печатать? Инфляция. Лучше импорт удорожить, да экспорт сделать более рентабельным. Типа - куча плюсов бюджету. Люди - как обычно, переживут.
Артур Гаврончук
Хз, я вот себе 3 телека взял 72 дюймовых и продам их через месяц. Мне даже на руку.
Валентин СтекольниковАртур
О, а вот и секта инвесторов в телевизоры подтянулась. Как там у вас в 2014?
KeleriusВалентин
Так это он с 14-го года распродает.
Denis ArslanbekovВалентин
продали по 30, чтобы купить по 60
Настоящий Петя
Ебать ты бизнесмен! )))
SuntoriАртур
Разве подорожание всего остального не съедает всю разницу, полученную на разнице стоимостей телевизоров? В чём профит?
K. A.Suntori
Во-первых, не все дорожает в равной степени и с равной скоростью. Во-вторых, некоторые расходы фиксированы в рублях — например, кредиты (ипотека).
Алексей Кравцов
На прошедшем, недавно, инвестфоруме «Россия зовет!» президент Путин сказал: «На мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать».
Всё хорошо!
Vladislav StanАлексей
Важен не курс страны, важно стабильное скатывание в небытие.
Евгений Алферов
Что-то мой план активно попутешествовать по Европе кажется мне все менее реалистичным...
Yuri IstominЕвгений
Ну там нефть опять фортели выделывает.
Плюс закрытие позиций нерезами перед выборами в США.
Евгений АлферовYuri
Вспоминается уже наболевшая шутка - есть ли хоть какое-то событие в мире, после которого доллар и евро не растут?)))
Mikhail TatskyЕвгений
Релокация по работе в Европу и вперед после ковида.
Zypar Akhmat
ЕВРО ПОДОРОЖАЛО:
— Впервые превысил рубеж в 94 рубля с 2014 года...
@
ЕВРО ПОТЕРЯЛО 0.0005 КОПЕЕК:
— Хук справа по курсу Евро. Уххх!
Володымыр Оныщук
Хохлы виноваты)
Максим КозловВолодымыр
И это твой единственный комментарий на vc
Володымыр ОныщукМаксим
Сижу в Киеве , радуюсь
Максим КозловВолодымыр
Хех
Alexander SorokinВолодымыр
Ух негодяи
Александр Николаевич Кудин
От создателей - хлопок газа и прочее
Если падает на копейку, то пишут, что евро обвалилось)
КарлАлександр
а если выросло на 6 рублей - "аналитики называют это незначительной коррекцией и повода для беспокойства нет"
Василий СтепановКарл
Это просто фундаментально обоснованный курс рубля превысил допустимую психологическую отметку.
KeleriusВасилий
Психологический коридор был пробит
КарлАлександр
на этих выходных свету была явлена новая формулировка - не взрыв, а выброс пламени, последовавший за небольшим хлопком.
Stanislav Markovich Zhurakovskiy
Не зря Apple в России курс за 100 держит
Yuri Istomin
2008 + 6 = 2014
2014 + 6 = 2020
Антон
Раз Путин говорит, что ему похер на доллар, то пусть его сделает по 6 рублей.
Sergey Bespalov
Похоже мы скоро выйдем из "ловушки средних доходов".
Ильнар СафинSergey
Только у нас почти 50% налоговая нагрузка для сотрудника. Поэтому у нас затраты на труд высокие и соответственно себестоимость тоже.
Denis KiselevSergey
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Denis ArslanbekovDenis
Че эт не открывается - открывается, только сама ссылка как говно выглядит
Denis KiselevDenis
С мобильного - не открывается
Sergey BespalovDenis
Спасибо, исправил
Igor Kachura
Какие бизнесы заработают на низком курсе нац. валюты? Кто выгодоприобретатель помимо нефтянки и других экспортеров ресурсов?
KeleriusIgor
Аутсорсеры... и фрилансеры на upwork
Василий СтепановIgor
Кто выгодоприобретатель
Главный выгодоприобретатель в этом случае - государство. Оно просто напечатает еще больше рублей под валютный доход.
Denis KiselevIgor
Импортозамещение ещё. Машиностроение.
КАМАЗ сейчас сильно интереснее по цене, чем Scania
Mikhail TatskyIgor
IT стартапы, которые тут держат офис разработки, а продают зарубеж.
Но по факту их очень мало.
Vladislav Stan
Это только начало, сейчас корона разгуляется и курс будет выше 100 к новому году. Но ничего страшного: холопам не нужны хорошие вещи из-за рубежа, они в лаптях могут ходить, иконки целовать, веря что поможет от вируса.
Александр ЯкунинVladislav
В Европе кресты и перстни целуют.
Regina Kozhoeva
Сейчас выгодно иметь доллары или рубли? Объясните
Пластиковое ОкноRegina
Всегда выгоднее иметь доллары
Denis KiselevПластиковое
И не выгодно, чтобы доллар имел тебя
АнтонПластиковое
Вроде евро
Боря БроRegina
Кто-то запустил свежерег в надежде на мегасрач ))
Stas dyakonovRegina
Всегда, абсолютно всегда и ещё раз всегда только в доллары.
ывпппвывпаыв апваппап
Какие же люди смешные и наивные все же. Читаю каменты и удивляюсь безграмотности, то царь виноват в курсе, то бизнесмены и т.д. Хоть бы кто-нибудь написал, для чего опускают курс? Кому это выгодно? Кто автор и т.д.
Ильнар Сафинывпппвывпаыв
Хоть бы кто написал, для чего опускают курс? Кому это выгодно? Кто автор
Да, действительно, хоть бы кто написал)
Михаилывпппвывпаыв
Объясни нам смешным, кому это выгодно и для чего его поднимают с 30 руб до 80 руб?
Михаил
Это прорыв или отрицательный рост? Я запутался объясните?
Zypar AkhmatМихаил
Отрицательный рост 😁
Папа Римский
Нам нужен прорыв.