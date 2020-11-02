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Таня Боброва
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Биржевой курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года Материал редакции

Доллар стоит больше 80 рублей.

  • Утром 2 ноября курс евро на Мосбирже превысил 94 рубля — это произошло впервые с 2014 года. Курс доллара поднялся выше 80 рублей.
  • Российская валюта падает вслед за снижением цен на нефть: нефть Brent на бирже ICE подешевела на 3,24% и стоит $36,72 за баррель.
  • Financial Times отмечает, что стоимость нефти падает на фоне новых ограничений в Европе, из-за которых аналитики ухудшили свои прогнозы по экономическому росту. Ещё одна неопределённость для рынка — президентские выборы в США, указывает издание, и последствия, которые они могут иметь для нефти.
  • Опрошенные «Интерфаксом» аналитики также считают, что рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов и падающей нефти после новостей о росте заболеваемости коронавирусом и приближения президентских выборов в США.

#новость #евро #курсывалют

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62 комментария
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Denis Kiselev

25

Ждём новый рубеж: евро по 100 на бирже! Слава стабильности.

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Sergey Bespalov

Denis
7

Было уже. Вот доллар по 100 это что то новое

Ответить

Сергей Сергеев

Sergey
2

считать удобнее будет!

Ответить

Jack Fat

Sergey
0

Новое?! 😂🤣 Посто напомню, что один сегдняшний рубль это на самом-то деле 1000 руб. образца 1993 и 1995 гг.

Ответить

Инокентий Смирнов

Denis
1

Евро по 120, доллар по 100.

Ответить

Карл

Инокентий
9

зато удобно считать. Еще удобно тем, что считать и не надо, так как считать, в общем-то, нечего.

Ответить

Vladislav Stan

Denis
0

Слава великому хану и его друзьям, которые не смогли нормально карантин ввести и экономику поддержать.

Ответить

Denis Kiselev

Vladislav
2

Скорее - Слава ценам на нефть и ожиданию санкций, но и указанного вами никто не отменял

Ответить

Kelerius

Denis
1

Денис, дак вы представьте - мы на евро продаем товаров,а получаем 150 в бюджет! 

Ответить

Denis Kiselev

Kelerius
1

Ну так потому это и допускают! С бизнеса сейчас остричь особо нечего - не загнулся бы. Даже вот поддержку кое какую пытаются организовать! Откуда деньги то брать? Печатать? Инфляция. Лучше импорт удорожить, да экспорт сделать более рентабельным. Типа - куча плюсов бюджету. Люди - как обычно, переживут.

Ответить

Артур Гаврончук

–11

Хз, я вот себе 3 телека взял 72 дюймовых и продам их через месяц. Мне даже на руку.

Ответить

Валентин Стекольников

Артур
36

О, а вот и секта инвесторов в телевизоры подтянулась. Как там у вас в 2014? 

Ответить

Kelerius

Валентин
5

Так это он с 14-го года распродает.

Ответить

Denis Arslanbekov

Валентин
1

продали по 30, чтобы купить по 60

Ответить

Настоящий Петя

Артур
7

Ебать ты бизнесмен! )))

Ответить

Suntori

Артур
1

Разве подорожание всего остального не съедает всю разницу, полученную на разнице стоимостей телевизоров? В чём профит?

Ответить

K. A.

Suntori
0

Во-первых, не все дорожает в равной степени и с равной скоростью. Во-вторых, некоторые расходы фиксированы в рублях — например, кредиты (ипотека).

Ответить

Алексей Кравцов

10

На прошедшем, недавно, инвестфоруме «Россия зовет!» президент Путин сказал: «На мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать».

Всё хорошо!

Ответить

Vladislav Stan

Алексей
0

Важен не курс страны, важно стабильное скатывание в небытие. 

Ответить

Евгений Алферов

5

Что-то мой план активно попутешествовать по Европе кажется мне все менее реалистичным...

Ответить

Yuri Istomin

Евгений
0

Ну там нефть опять фортели выделывает.
Плюс закрытие позиций нерезами перед выборами в США.

Ответить

Евгений Алферов

Yuri
4

Вспоминается уже наболевшая шутка - есть ли хоть какое-то событие в мире, после которого доллар и евро не растут?)))

Ответить

Mikhail Tatsky

Евгений
0

 Релокация по работе в Европу и вперед после ковида.

Ответить

Zypar Akhmat

4

ЕВРО ПОДОРОЖАЛО:

— Впервые превысил рубеж в 94 рубля с 2014 года...
@

ЕВРО ПОТЕРЯЛО 0.0005 КОПЕЕК:

— Хук справа по курсу Евро. Уххх!

Ответить

Володымыр Оныщук

0

Хохлы виноваты)

Ответить

Максим Козлов

Володымыр
8

И это твой единственный комментарий на vc

Ответить

Володымыр Оныщук

Максим
0

Сижу в Киеве , радуюсь

Ответить

Максим Козлов

Володымыр
–1

Хех

Ответить

Alexander Sorokin

Володымыр
0

Ух негодяи

Ответить

Александр Николаевич Кудин

3

От создателей - хлопок газа и прочее
Если падает на копейку, то пишут, что евро обвалилось)

Ответить

Карл

Александр
2

а если выросло на 6 рублей - "аналитики называют это незначительной коррекцией и повода для беспокойства нет"

Ответить

Василий Степанов

Карл
0

Это просто фундаментально обоснованный курс рубля превысил допустимую психологическую отметку.

Ответить

Kelerius

Василий
0

Психологический коридор был пробит

Ответить

Карл

Александр
0

на этих выходных свету была явлена новая формулировка - не взрыв, а выброс пламени, последовавший за небольшим хлопком.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

3

Не зря Apple в России курс за 100 держит

Ответить

Yuri Istomin

2

2008 + 6 = 2014
2014 + 6 = 2020

Ответить

Антон

2

Раз Путин говорит, что ему похер на доллар, то пусть его сделает по 6 рублей.

Ответить

Sergey Bespalov

1

Похоже мы скоро выйдем из "ловушки средних доходов".

Ловушка среднего дохода
Ловушка среднего дохода — ситуации в экономическом развитии, когда страна, которая достигает…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Ильнар Сафин

Sergey
2

Только у нас почти 50% налоговая нагрузка для сотрудника. Поэтому у нас затраты на труд высокие и соответственно себестоимость тоже.

Ответить

Denis Kiselev

Sergey
1

Ссылки на Википедию не нужно прикреплять в тексте. Используйте кнопку добавления ссылки. Ссылка не открывается иначе

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Denis Arslanbekov

Denis
0

Че эт не открывается - открывается, только сама ссылка как говно выглядит

Ответить

Denis Kiselev

Denis
0

С мобильного - не открывается

Ответить

Sergey Bespalov

Denis
0

Спасибо, исправил

Ответить

Igor Kachura

1

Какие бизнесы заработают на низком курсе нац. валюты? Кто выгодоприобретатель помимо нефтянки и других экспортеров ресурсов?

Ответить

Kelerius

Igor
2

Аутсорсеры... и фрилансеры на upwork

Ответить

Василий Степанов

Igor
0

Кто выгодоприобретатель

Главный выгодоприобретатель в этом случае - государство. Оно просто напечатает еще больше рублей под валютный доход.

Ответить

Denis Kiselev

Igor
0

Импортозамещение ещё. Машиностроение.

КАМАЗ сейчас сильно интереснее по цене, чем Scania

Ответить

Mikhail Tatsky

Igor
0

 IT стартапы, которые тут держат офис разработки, а продают зарубеж.
Но по факту их очень мало.

Ответить

Vladislav Stan

1

Это только начало, сейчас корона разгуляется и курс будет выше 100 к новому году. Но ничего страшного: холопам не нужны хорошие вещи из-за рубежа, они в лаптях могут ходить, иконки целовать, веря что поможет от вируса.

Ответить

Александр Якунин

Vladislav
2

В Европе кресты и перстни целуют.

Ответить

Regina Kozhoeva

0

Сейчас выгодно иметь доллары или рубли? Объясните 

Ответить

Пластиковое Окно

Regina
2

Всегда выгоднее иметь доллары

Ответить

Denis Kiselev

Пластиковое
0

И не выгодно, чтобы доллар имел тебя

Ответить

Антон

Пластиковое
0

Вроде евро 

Ответить

Боря Бро

Regina
0

Кто-то запустил свежерег в надежде на мегасрач ))

Ответить

Stas dyakonov

Regina
0

Всегда, абсолютно всегда и ещё раз всегда только в доллары.

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

–1

Какие же люди смешные и наивные все же. Читаю каменты и удивляюсь безграмотности, то царь виноват в курсе, то бизнесмены и т.д. Хоть бы кто-нибудь написал, для чего опускают курс? Кому это выгодно? Кто автор и т.д.

Ответить

Ильнар Сафин

ывпппвывпаыв
1

Хоть бы кто написал, для чего опускают курс? Кому это выгодно? Кто автор

Да, действительно, хоть бы кто написал)

Ответить

Михаил

ывпппвывпаыв
0

Объясни нам смешным, кому это выгодно и для чего его поднимают с 30 руб до 80 руб?

Ответить

Михаил

0

Это прорыв или отрицательный рост? Я запутался объясните?

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Zypar Akhmat

Михаил
0

Отрицательный рост 😁

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Папа Римский

0

Нам нужен прорыв.

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