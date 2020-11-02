Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на списание 6000 рублей за обслуживание карт Alfa-Miles — банк обещал вернуть деньги Материал редакции
Чтобы комиссия не списалась в следующем месяце, карту всё равно придётся закрыть.
С 1 ноября некоторые клиенты «Альфа-банка» начали жаловаться, что банк без предупреждения списал по 6000 рублей за обслуживание по картам Alfa-Miles. До этого обслуживание карты стоило 599 рублей в год либо было бесплатным в рамках пакетов услуг.
«Альфа-банк» подтвердил списание средств. В компании пояснили, что клиентов предупреждали об изменении стоимости тарифов.
Пресс-служба «Альфа-банка» рассказала vc.ru, что комиссию за обслуживание Alfa-Miles изменили, поскольку карты сняты с продажи с мая 2018 года — вместо них банк предлагает карту Alfa Travel.
Также при обновлении страницы с условиями по обслуживанию карты Alfa-Miles появляется информация о годовом обслуживании от 6000 рублей, но пропадает при окончательной загрузке страницы.
Ну вы и сами уже знаете: просто ещё один день в жизни клиента Альфа банка
Благодаря vc.ru и комментариям в группе банка ВК уже можно сделать вывод, что Альфа - один из худших банков 🥴
У карты имеется срок действия. Почему банку не продолжить обслуживать уже выданные карты по старому тарифу до истечения срока? Не думаю, что это приведет к большим убыткам, но позволит избежать негатива.
От выходцев из рокетбанка научились
Рокет всех предупредил. Тем более условия у них не настолько резко ухудшились (а для зпшников и самозанятых условия все еще классные)
Только вчера решил карту оформить Альфы, часто у них такое?
за каждый чих - комиссия, хотя сейчас устами Урганта обещают что обслуживание карты бесплатное навсегда
Уебский банк. После подключения к альфе начали звонить мошенники якобы от Альфа банка
О, они продолжают не уведомлять клиентов об изменении условий. Летом было так же с картами Яндекс.Плюса.
Скажите, пожалуйста, являюсь клиентом Альфы, но думаю переехать в другой Банк. Какой банк за пределами РФ работает с Физиками? Буду благодарен за опыт, а не за ссылки на Гуголь.
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