Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернём деньги клиентам. Чтобы комиссия не списалась через месяц, достаточно просто закрыть карту Alfa-Miles в чате мобильного приложения или по звонку. Взамен можно открыть мильную Alfa Travel или другую бесплатную карту банка.