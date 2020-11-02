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Финансы
Евгения Евсеева
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Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на списание 6000 рублей за обслуживание карт Alfa-Miles — банк обещал вернуть деньги Материал редакции

Чтобы комиссия не списалась в следующем месяце, карту всё равно придётся закрыть.

19 комментариев
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С 1 ноября некоторые клиенты «Альфа-банка» начали жаловаться, что банк без предупреждения списал по 6000 рублей за обслуживание по картам Alfa-Miles. До этого обслуживание карты стоило 599 рублей в год либо было бесплатным в рамках пакетов услуг.

Alexandr_Bookin @Alexandr_Bookin
@alfabank Сегодня активных клиентов явно станет меньше. Списывать по 6000 руб. за обслуживание обычной дебетовой (не премиум, не платинум) карты, которой не пользуется клиент – это однозначно ТОП-100. Был с Альфа банком 10 лет, без нареканий. Но это просто фэил. Без комментариев.

«Альфа-банк» подтвердил списание средств. В компании пояснили, что клиентов предупреждали об изменении стоимости тарифов.

Альфа-Банк @alfabank
@Larenyanik Здравствуйте!
С 1-го ноября изменилась комиссия за дебетовые карты Alfa Miles.
Об изменении условий отправляли смс и push уведомления. Напишите нам в директ, ваши ФИО и дату рождения, все проверим.
Альфа-Банк @alfabank
@Alexandr_Bookin Изменилась комиссия за годовое обслуживание карты. Отправляли смс или пуш-уведомления о изменениях.
alex-rosh @Alex_rosh2
@alfabank Небыло никаких пушей.
Сербин @srblinguist
@alfabank от этого вы ворами быть не перестали.
ни пуша, ни смс я, разумеется, не получал.
иначе бы и разговора этого не было.

Пресс-служба «Альфа-банка» рассказала vc.ru, что комиссию за обслуживание Alfa-Miles изменили, поскольку карты сняты с продажи с мая 2018 года — вместо них банк предлагает карту Alfa Travel.

Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернём деньги клиентам. Чтобы комиссия не списалась через месяц, достаточно просто закрыть карту Alfa-Miles в чате мобильного приложения или по звонку. Взамен можно открыть мильную Alfa Travel или другую бесплатную карту банка.

пресс-служба «Альфа-банка»

Также при обновлении страницы с условиями по обслуживанию карты Alfa-Miles появляется информация о годовом обслуживании от 6000 рублей, но пропадает при окончательной загрузке страницы.

#новость #альфабанк

Евгения Евсеева
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19 комментариев
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Sasha Tsereteli

13

Ну вы и сами уже знаете: просто ещё один день в жизни клиента Альфа банка

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Клинический волк

5

Закрыл альфу спустя 10 лет пользования, очень доволен.

Ответить

Anastasia Light

4

Благодаря vc.ru и комментариям в группе банка ВК уже можно сделать вывод, что Альфа - один из худших банков 🥴

Ответить

Leech59

2

Альфа предлагает кучу годных продуктов, но сервис стремительно падает...

Ответить

Anton Fix

2

Все: а это что за "Прокатило - 6000р"
Альфа-Банк: не прокатило? вычёркиваем

Ответить

Sergei Olenev

1

У карты имеется срок действия. Почему банку не продолжить обслуживать уже выданные карты по старому тарифу до истечения срока? Не думаю, что это приведет к большим убыткам, но позволит избежать негатива.

Ответить

Дмитрий Теплов

0

От выходцев из рокетбанка научились

Ответить

Амбассадор Бреда

Дмитрий
0

Рокет всех предупредил. Тем более условия у них не настолько резко ухудшились (а для зпшников и самозанятых условия все еще классные)

Ответить

Дмитрий Теплов

Амбассадор
0

Я про многократное повышение комиссии.

Ответить

Roman Steblevsky

0

Только вчера решил карту оформить Альфы, часто у них такое?

Ответить

Олег Стаин

Roman
0

Да) полная лажа у них в обслуживании)

Ответить

Anatoly Ivanov

Roman
0

за каждый чих - комиссия, хотя сейчас устами Урганта обещают что обслуживание карты бесплатное навсегда  

Ответить

Arthur N

Roman
0

По мнению банка ты должен каждый день заходить на их сайт и проверять огромную пдфку на наличие изменений условий обслуживания.

Я не шучу.

Ответить

Peter Dmitrienko

Roman
0

За 10 лет ни разу не было, но некоторым везёт.

Ответить

alex twit

0

Альфачи опять обосратушки. Срамота

Ответить

Антон

0

Уебский банк. После подключения к альфе начали звонить мошенники якобы от Альфа банка

Ответить

Arthur N

0

О, они продолжают не уведомлять клиентов об изменении условий. Летом было так же с картами Яндекс.Плюса.

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Денис Семенов

0

@Тинькофф Банк ваш выход.

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Сергей Ермилов

0

Скажите, пожалуйста, являюсь клиентом Альфы, но думаю переехать в другой Банк. Какой банк за пределами РФ работает с Физиками? Буду благодарен за опыт, а не за ссылки на Гуголь.

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