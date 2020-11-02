Основатели «Модульбанка» не смогли добиться от банка компенсации в 400 млн рублей из-за нарушений трудовых соглашений Материал редакции
Cуд первой инстанции назвал сумму компенсации завышенной, а расчеты истцов — неправильными.
Основатели «Модульбанка» Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров не смогли добиться в суде более 400 млн рублей от банка, пишет РБК со ссылкой на картотеку судов. Они требовали компенсацию за расторжение трудовых договоров.
Суд посчитал, что сумма компенсации завышена: итоговая сумма составляет 168 месячных окладов или зарплату за 14 лет.
В решении Останкинского суда по иску Петрова, которое находится в открытом доступе, суд установил, что расчеты банкира о сумме компенсации неправильные. Они основаны на расчете чистой прибыли в размере, который не соответствует данным официальной годовой отчётности банка.
Формула расчета компенсации была прописана в соглашении топ-менеджеров и «Модульбанка», а для определения чистой прибыли в ней использовалась его квартальная финансовая отчетность.
В «Модульбанке» сообщили РБК, что считают решение суда справедливым. «Все решения судов будут оспорены в апелляции и кассации», — сказал изданию адвокат истцов Роман Францев.
Уход основателей «Модульбанка»
В 2014 году банкиры пришли в «Региональный кредит» Артема Аветисяна и создали на его базе онлайн-банк «Модульбанк». Все трое были акционерами банка с 2016 года — они получили по 7,5% ценных бумаг, каждый пакет оценивался в 230 млн рублей. Основатели не расплатились за акции и должны были рассчитаться с Аветисяном до осени 2021 года за счет дивидендов банка.
Петров, Новиков и Лагута решили уйти из банка в 2018 году на фоне разбирательства банка «Восточный» Аветисяна с Baring Vostok: они обязались вернуть акции и не создавать конкурента банка в России. Взамен банк должен был выплатить компенсацию топ-менеджерам, которая, по их утверждению, составляла более 400 млн рублей на троих.
Однако банкиры получили всего по 15 млн рублей от банка. В апреле 2020 года Петров, Лагута и Новиков подали иски к банку и посчитали сумму компенсации на основе отчетности, размещаемой на сайте Банка России, согласно которым за 2019 год «Модульбанк» заработал 873 млн рублей, пишет РБК.
Основатели банка также подали иски против Артема Аветисяна: истцы считают, что Аветисян необоснованно обогатился, получив от основателей 22,5% акций банка безвозмездно и без оценки их стоимости, а также требуют взыскать с него 660 млн. Иск против Аветисяна пока не рассмотрен.
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