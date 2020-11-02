Cуд первой инстанции назвал сумму компенсации завышенной, а расчеты истцов — неправильными.

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Основатели «Модульбанка» Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров не смогли добиться в суде более 400 млн рублей от банка, пишет РБК со ссылкой на картотеку судов. Они требовали компенсацию за расторжение трудовых договоров.

Суд посчитал, что сумма компенсации завышена: итоговая сумма составляет 168 месячных окладов или зарплату за 14 лет.

В решении Останкинского суда по иску Петрова, которое находится в открытом доступе, суд установил, что расчеты банкира о сумме компенсации неправильные. Они основаны на расчете чистой прибыли в размере, который не соответствует данным официальной годовой отчётности банка.

Формула расчета компенсации была прописана в соглашении топ-менеджеров и «Модульбанка», а для определения чистой прибыли в ней использовалась его квартальная финансовая отчетность.

В «Модульбанке» сообщили РБК, что считают решение суда справедливым. «Все решения судов будут оспорены в апелляции и кассации», — сказал изданию адвокат истцов Роман Францев.

Уход основателей «Модульбанка»

В 2014 году банкиры пришли в «Региональный кредит» Артема Аветисяна и создали на его базе онлайн-банк «Модульбанк». Все трое были акционерами банка с 2016 года — они получили по 7,5% ценных бумаг, каждый пакет оценивался в 230 млн рублей. Основатели не расплатились за акции и должны были рассчитаться с Аветисяном до осени 2021 года за счет дивидендов банка.

Петров, Новиков и Лагута решили уйти из банка в 2018 году на фоне разбирательства банка «Восточный» Аветисяна с Baring Vostok: они обязались вернуть акции и не создавать конкурента банка в России. Взамен банк должен был выплатить компенсацию топ-менеджерам, которая, по их утверждению, составляла более 400 млн рублей на троих.

Однако банкиры получили всего по 15 млн рублей от банка. В апреле 2020 года Петров, Лагута и Новиков подали иски к банку и посчитали сумму компенсации на основе отчетности, размещаемой на сайте Банка России, согласно которым за 2019 год «Модульбанк» заработал 873 млн рублей, пишет РБК.