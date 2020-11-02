Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Финансы
Рая Хачатрян
558

Основатели «Модульбанка» не смогли добиться от банка компенсации в 400 млн рублей из-за нарушений трудовых соглашений Материал редакции

Cуд первой инстанции назвал сумму компенсации завышенной, а расчеты истцов — неправильными.

2 комментария
В закладки

Основатели «Модульбанка» Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров не смогли добиться в суде более 400 млн рублей от банка, пишет РБК со ссылкой на картотеку судов. Они требовали компенсацию за расторжение трудовых договоров.

Суд посчитал, что сумма компенсации завышена: итоговая сумма составляет 168 месячных окладов или зарплату за 14 лет.

В решении Останкинского суда по иску Петрова, которое находится в открытом доступе, суд установил, что расчеты банкира о сумме компенсации неправильные. Они основаны на расчете чистой прибыли в размере, который не соответствует данным официальной годовой отчётности банка.

Формула расчета компенсации была прописана в соглашении топ-менеджеров и «Модульбанка», а для определения чистой прибыли в ней использовалась его квартальная финансовая отчетность.

В «Модульбанке» сообщили РБК, что считают решение суда справедливым. «Все решения судов будут оспорены в апелляции и кассации», — сказал изданию адвокат истцов Роман Францев.

Уход основателей «Модульбанка»

В 2014 году банкиры пришли в «Региональный кредит» Артема Аветисяна и создали на его базе онлайн-банк «Модульбанк». Все трое были акционерами банка с 2016 года — они получили по 7,5% ценных бумаг, каждый пакет оценивался в 230 млн рублей. Основатели не расплатились за акции и должны были рассчитаться с Аветисяном до осени 2021 года за счет дивидендов банка.

Петров, Новиков и Лагута решили уйти из банка в 2018 году на фоне разбирательства банка «Восточный» Аветисяна с Baring Vostok: они обязались вернуть акции и не создавать конкурента банка в России. Взамен банк должен был выплатить компенсацию топ-менеджерам, которая, по их утверждению, составляла более 400 млн рублей на троих.

Однако банкиры получили всего по 15 млн рублей от банка. В апреле 2020 года Петров, Лагута и Новиков подали иски к банку и посчитали сумму компенсации на основе отчетности, размещаемой на сайте Банка России, согласно которым за 2019 год «Модульбанк» заработал 873 млн рублей, пишет РБК.

Основатели банка также подали иски против Артема Аветисяна: истцы считают, что Аветисян необоснованно обогатился, получив от основателей 22,5% акций банка безвозмездно и без оценки их стоимости, а также требуют взыскать с него 660 млн. Иск против Аветисяна пока не рассмотрен.

#новость #модульбанк

Рая Хачатрян PLUS
+3828
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 172858, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Nov 2020 15:47:41 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как встроенная функциональность Appmetrica помогает в росте приложений
Всем привет! В этой статье мы расскажем, как с помощью встроенной функциональности AppMetrica мы смогли увеличить…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Николай Черных

1

Кто теперь пойдёт к Аветисяну...кинул всех

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Калви в тюрьму, а тут - нет? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bercut
Подписан
Отписаться
OTT-партнерство открывает новые перспективы перед бизнесом
OTT-сервисы (от англ. Over the Top, технология предоставления видеоуслуг через интернет) становятся все популярнее, и с…
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Как изменились привычки за время самоизоляции: три вопроса
Во время вынужденной самоизоляции многие заметили, что много всего покупают и выбрасывают. А как у вас? Изменилось ли о…
1
Checkaso
Подписан
Отписаться
Новые инструменты, отслеживающие эффективность привлечения органического трафика
Раздел Performance помогает оценить эффективность привлечения органического трафика в разных странах и держать все под…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Валентин Стекольников
за день
О, а вот и секта инвесторов в телевизоры подтянулась. Как там у вас в 2014? 
Биржевой курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Kirill Pyzhov

Реальные продажи через…

Игорь Соколовский

Клиенты «Альфа-банка…

Хорев Андрей

Опыт пользования картой…

anvar

Клиенты «Альфа-банка…

Slava Itprofi

McDonald’s введёт вход по…

Михаил Иванович

Как белорусские власти…

Тинькофф

Клиенты «Альфа-банка…

Месье Никита

Биржевой курс евро превысил 94…

Всвиторе

Apple запустит функцию ЭКГ на…

Alex Crown

McDonald’s введёт вход по…

Anton Reut

Илон Маск: «Марс — свободная…

Николай Шелопугин

Клиенты «Альфа-банка…

Alex Crown

McDonald’s введёт вход по…

Sergei Timofeyev

Основатели «Модульбанка» не…

Dmitriy Dorian

Биржевой курс евро превысил 94…

Vadim Zlygastev

Apple запустит функцию ЭКГ на…

Dmitriy Dorian

Биржевой курс евро превысил 94…

Роман Акинин

Как белорусские власти…

Dmitriy Dorian

Биржевой курс евро превысил 94…

kei gelfer

McDonald’s введёт вход по…
null