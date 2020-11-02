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Финансы
Рая Хачатрян
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Fort Ross Ventures анонсировала фонд на $200 млн для инвестиций в компании на поздних стадиях Материал редакции

В портфеле Fort Ross Late Stage Fund будут 20-30 компаний в области финтеха, облачных технологий, ИИ и так далее.

  • Управляющая компания Fort Ross Ventures объявила о создании фонда для инвестиций в стартапы на поздних стадиях Fort Ross Late Stage Fund, сообщили vc.ru в компании.
  • Объем фонда составит до $200 млн. Fort Ross будет вкладывать в американские, европейские и азиатские технологические компании, которые считаются лидерами в своих нишах, могут выйти на IPO или найти покупателя в ближайшие 2-3 года. Фонд рассмотрит и компании из России, которые дойдут до IPO в США.
  • Фонд инвестирует в 20-30 компаний из финтеха, области облачных технологий, автоматизации бизнес-процессов компаний, ИИ, машинного обучения, кибербезопасности, образования и другого.
  • В сентябре Fort Ross Ventures объявила о создании фонда Fort Ross Seed Fund для инвестиций в стартапы в раундах А и посевных раундах. Общий размер фонда составит 8 млрд рублей, из которых до 2 млрд рублей должен вложить «Сбербанк».
  • Fort Ross Ventures специализируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России. По данным самой компании, общий объем обязательств в фондах под управлением Fort Ross Ventures составляет $345 млн.

#новость #инвестиции

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