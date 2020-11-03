Ozon подал заявку на проведение IPO на Nasdaq Материал редакции
И отчитался о росте оборота на 142% за девять месяцев — до 121,6 млрд рублей.
- Российский онлайн-ритейлер Ozon подал заявку о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предполагаемом IPO на Nasdaq, а также и выбрал банки-организаторы — Morgan Stanley, Goldman Sachs и другие.
- Количество акций, которые планируется разместить на бирже, и ценовой диапазон пока не определены. Источники WSJ в начале октября говорили, что Ozon может разместиться в конце 2020 или начале 2021 года при оценке в $3-5 млрд.
- В проспекте к IPO раскрываются финансовые показатели маркетплейса за девять месяцев 2020 года: оборот от продаж товаров и услуг компании (без учета Ozon.Travel) составил 121,6 млрд рублей (+142% год к году). Количество заказов выросло на 130% (до 44,3 млн), а число активных продавцов — более чем в четыре раза (до 18,1 тысяч).
- Маркетплейс официально подал документы для выхода на биржу в США в октябре. АФК «Система» и Baring Vostok сохраняют паритет в Ozon, у АФК около 43% ритейлера.
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Andrew Martynov
Лучшего времени размещения не придумать. Короновирус ускорил рост раза в 3, Alibaba на ноги не встал, как и Беру, только Вайлд в конкурентах, претензия на лидерство и лучший маркетплейс.
Виктор ОсокинAndrew
Да-да, покупай на ожиданиях, продавай на фактах (факт роста выручки состоялся - можно и чуток в кэш выйти)
Viacheslav SemenchukAndrew
+1
Sam BeckettAndrew
У озона претензия на лидерство, а у вайлдбериз фактическое лидерство.
Dmitry Ulitin
Озон так то молодец и хорошее ipo будет полезным для всего российского рынка.
Но вот я купил на озоне айфон на 4тр дешевле цены Apple и соответственно дешевле цен всех остальных магазинов. Интересно какой процент в 142 миллиардах таких продаж коммодити дешевле закупочной цены. Похоже что очень большой, т.к. выручку явно накручивали перед ipo.
Удачи озону
Виктор ОсокинDmitry
Как накручивали? Вы не в курсе, что на дворе пандемия и все кинулись в онлайн-покупки? А Озон уже давно маркетплейс и айфон вы там купили не у Озона, а только через него.
Dmitry UlitinВиктор
Можно продать айфон который стоит у Apple 60тр за 55тр. У всех остальных цены начинаются от 59+. Это будет накрутка выручки. Можно продать 20000 таких айфонов и будет накрутка выручки на миллиард. А можно и 200000 запросто продать.
Я не знаю сколько тысяч они так продали но сомнительно что просто зайдя в Яндекс маркет я там выловил акцию которая шла полчаса. Ну и Такие продажи имеет смысл устраивать чтобы прям дофине накрутить.
И тем не менее сейчас обосновано и правильно что озон это делает.
Arthur NDmitry
Сходи на горбушку, там ещё на тысяч 5 дешевле
Dmitry UlitinArthur
Ну ясен хуй что там ввезённые без пошлины айфоны из стран где они стоят дешевле. Но у озона то не может быть такого.
Spiker SpunrealDmitry
На яндекс.маркете тоже всё белое. Никаких серых телефонов.
Arthur NDmitry
Ага, и подделок там нет (есть)
Aleksey Bobkov
оборот для лохов, где прибыль епт?
Sergei TimofeyevAleksey
Инвестиции
Aleksey BobkovSergei
в дивиденды?
Sergei TimofeyevAleksey
Кто надо - получил из инвестиций. Следующий раунд
Michael PetrovAleksey
нет там прибыли, и не будет. живут за счет ежегодных инвесторских вливаний. IPO это похоже из-за того, что бабло кончается вливать. "продаем доллар за 80 центов, обороты ОГОГО"
Радмир Фаизов
Только вчера хотел у Тинькофф акций Озона прикупить
ТинькоффРадмир
😏
Sam BeckettРадмир
Прикупил?
Stanislav Proyaev
Цена: одна шаурма.
Анатолий Булатов
Вот и сказочке конец :)
Sergey Korotkov
На всю котлету! пока Мама не видит
Алексей Патрин
Будет торговаться под тикером “DNO”.