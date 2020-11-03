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Финансы
Таня Боброва
2209

Ozon подал заявку на проведение IPO на Nasdaq Материал редакции

И отчитался о росте оборота на 142% за девять месяцев — до 121,6 млрд рублей.

  • Российский онлайн-ритейлер Ozon подал заявку о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предполагаемом IPO на Nasdaq, а также и выбрал банки-организаторы — Morgan Stanley, Goldman Sachs и другие.
  • Количество акций, которые планируется разместить на бирже, и ценовой диапазон пока не определены. Источники WSJ в начале октября говорили, что Ozon может разместиться в конце 2020 или начале 2021 года при оценке в $3-5 млрд.
  • В проспекте к IPO раскрываются финансовые показатели маркетплейса за девять месяцев 2020 года: оборот от продаж товаров и услуг компании (без учета Ozon.Travel) составил 121,6 млрд рублей (+142% год к году). Количество заказов выросло на 130% (до 44,3 млн), а число активных продавцов — более чем в четыре раза (до 18,1 тысяч).
  • Маркетплейс официально подал документы для выхода на биржу в США в октябре. АФК «Система» и Baring Vostok сохраняют паритет в Ozon, у АФК около 43% ритейлера.

#новость #ozon

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Andrew Martynov

9

Лучшего времени размещения не придумать. Короновирус ускорил рост раза в 3, Alibaba на ноги не встал, как и Беру, только Вайлд в конкурентах, претензия на лидерство и лучший маркетплейс.

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Виктор Осокин

Andrew
1

Да-да, покупай на ожиданиях, продавай на фактах (факт роста выручки состоялся - можно и чуток в кэш выйти)

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Viacheslav Semenchuk

Andrew
0

+1

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Sam Beckett

Andrew
0

У озона претензия на лидерство, а у вайлдбериз фактическое лидерство. 

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Dmitry Ulitin

1

Озон так то молодец и хорошее ipo будет полезным для всего российского рынка.

Но вот я купил на озоне айфон на 4тр дешевле цены Apple и соответственно дешевле цен всех остальных магазинов. Интересно какой процент в 142 миллиардах таких продаж коммодити дешевле закупочной цены. Похоже что очень большой, т.к. выручку явно накручивали перед ipo.

Удачи озону

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Виктор Осокин

Dmitry
7

Как накручивали? Вы не в курсе, что на дворе пандемия и все кинулись в онлайн-покупки? А Озон уже давно маркетплейс и айфон вы там купили не у Озона, а только через него.

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Dmitry Ulitin

Виктор
0

Можно продать айфон который стоит у Apple 60тр за 55тр. У всех остальных цены начинаются от 59+. Это будет накрутка выручки. Можно продать 20000 таких айфонов и будет накрутка выручки на миллиард. А можно и 200000 запросто продать.

Я не знаю сколько тысяч они так продали но сомнительно что просто зайдя в Яндекс маркет я там выловил акцию которая шла полчаса. Ну и Такие продажи имеет смысл устраивать чтобы прям дофине накрутить.

И тем не менее сейчас обосновано и правильно что озон это делает.

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Arthur N

Dmitry
0

Сходи на горбушку, там ещё на тысяч 5 дешевле

Ответить

Dmitry Ulitin

Arthur
0

Ну ясен хуй что там ввезённые без пошлины айфоны из стран где они стоят дешевле. Но у озона то не может быть такого.

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Spiker Spunreal

Dmitry
2

На яндекс.маркете тоже всё белое. Никаких серых телефонов.

Ответить

Arthur N

Dmitry
0

Ага, и подделок там нет (есть)

Ответить

Aleksey Bobkov

1

оборот для лохов, где прибыль епт?

Ответить

Sergei Timofeyev

Aleksey
0

Инвестиции 

Ответить

Aleksey Bobkov

Sergei
0

в дивиденды?

Ответить

Sergei Timofeyev

Aleksey
0

Кто надо - получил из инвестиций. Следующий раунд

Ответить

Michael Petrov

Aleksey
–1

нет там прибыли, и не будет. живут за счет ежегодных инвесторских вливаний. IPO это похоже из-за того, что бабло кончается вливать. "продаем доллар за 80 центов, обороты ОГОГО"

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Радмир Фаизов

0

Только вчера хотел у Тинькофф акций Озона прикупить

Ответить

Тинькофф

Радмир
2

😏

Ответить

Sam Beckett

Радмир
0

Прикупил?

Ответить

Stanislav Proyaev

0

Цена: одна шаурма.

Ответить

Анатолий Булатов

0

Вот и сказочке конец :)

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Sergey Korotkov

0

На всю котлету! пока Мама не видит

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Алексей Патрин

0

Будет торговаться под тикером “DNO”.

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