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Финансы
Таня Боброва
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Исследование: расходы россиян на игры в первом полугодии выросли на рекордный 21% — до $1,15 млрд Материал редакции

Помогла «самоизоляция» из-за пандемии, считают эксперты.

  • По итогам первого полугодия 2020 года расходы россиян на игры выросли на 21%, до $1,15 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического агентства Superdata (принадлежит Nielsen) и издателя игр Wargaming. По оценке Superdata, в 2019 году российский рынок составил $1,83 млрд.
  • Наибольший прирост показали мобильные игры: выручка их производителей увеличилась на 37% год к году, составив $498 млн. Число игроков выросло на четверть, до 66 млн. Этот сегмент теперь составляет 43,5% от всего рынка гейминга в России, отмечает издание.
  • Выручка компьютерных игр, зарабатывающих на внутренних покупках пользователей, выросла на 7% — до $421 млн. В 2019 году это был крупнейший сегмент индустрии. Однако его месячная аудитория всё ещё опережает аудиторию мобильных игр — 76 млн человек (+4,1%).
  • Платные компьютерные игры занимают около 10% рынка. Выручка от них выросла на 20% и составила $112 млн за полгода. Остальную выручку обеспечивают консольные игры и компьютерные игры по подписке.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты связывают рост рынка с «карантином» на фоне пандемии: игры «всегда под рукой» и часто дешевле других развлечений. В Mail.ru Group летом прогнозировали рост рынка на 15% в 2020 году, а теперь ждут роста на 20%, до 140-145 млрд рублей, рассказали в My.Games (игровое подразделение группы).

#новость #исследования #игры

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А говорят о том, что у нас пиратство лидирует. Теперь пиратство отходит на второ план.

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Dmitrii K

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Так тащат в основном условно-бесплатные мобильные дрочильни с донатом - в них не попиратишь

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Jack Fat

0

Рынок хочет 3 шарика в ряд.
И какого хрена я этим не занимаюсь?
Уже плавал бы на яхте с топ-моделями.

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Dmitry Ievlev

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20 млн бедных и 1,15млдр на игры? Что здесь не так?

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