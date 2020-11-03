Исследование: расходы россиян на игры в первом полугодии выросли на рекордный 21% — до $1,15 млрд Материал редакции
Помогла «самоизоляция» из-за пандемии, считают эксперты.
- По итогам первого полугодия 2020 года расходы россиян на игры выросли на 21%, до $1,15 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического агентства Superdata (принадлежит Nielsen) и издателя игр Wargaming. По оценке Superdata, в 2019 году российский рынок составил $1,83 млрд.
- Наибольший прирост показали мобильные игры: выручка их производителей увеличилась на 37% год к году, составив $498 млн. Число игроков выросло на четверть, до 66 млн. Этот сегмент теперь составляет 43,5% от всего рынка гейминга в России, отмечает издание.
- Выручка компьютерных игр, зарабатывающих на внутренних покупках пользователей, выросла на 7% — до $421 млн. В 2019 году это был крупнейший сегмент индустрии. Однако его месячная аудитория всё ещё опережает аудиторию мобильных игр — 76 млн человек (+4,1%).
- Платные компьютерные игры занимают около 10% рынка. Выручка от них выросла на 20% и составила $112 млн за полгода. Остальную выручку обеспечивают консольные игры и компьютерные игры по подписке.
- Опрошенные «Ъ» эксперты связывают рост рынка с «карантином» на фоне пандемии: игры «всегда под рукой» и часто дешевле других развлечений. В Mail.ru Group летом прогнозировали рост рынка на 15% в 2020 году, а теперь ждут роста на 20%, до 140-145 млрд рублей, рассказали в My.Games (игровое подразделение группы).
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А говорят о том, что у нас пиратство лидирует. Теперь пиратство отходит на второ план.
Dmitrii KПоддержка
Так тащат в основном условно-бесплатные мобильные дрочильни с донатом - в них не попиратишь
Jack Fat
Рынок хочет 3 шарика в ряд.
И какого хрена я этим не занимаюсь?
Уже плавал бы на яхте с топ-моделями.
Dmitry Ievlev
20 млн бедных и 1,15млдр на игры? Что здесь не так?