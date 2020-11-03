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Финансы
Евгения Евсеева
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Биржи Гонконга и Шанхая приостановили IPO финтех-компании Ant Group Джека Ма — оно должно было стать рекордным Материал редакции

Проблемы возникли из-за проекта новых правил ЦБ Китая, которые ужесточают онлайн-выдачу микрокредитов, и могут затронуть компанию.

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Первичное публичное размещение акций китайской финтех-компании Ant Group Джека Ма приостановлено на биржах в Шанхае и Гонконге. Об этом пишет CNBC.

2 ноября несколько китайских регуляторов вызвали для проведения беседы главного акционера Ant Group Джека Ма, председателя совета директоров компании Эрика Цзина и гендиректора Саймона Ху.

Шанхайская фондовая биржа сослалась на эту встречу как причину приостановки IPO, пишет CNBC.

Компания отчиталась о значительных проблемах, таких как изменение правил регулирования финансовых технологий, приводит издание комментарий биржи. Речь идет о проекте новых правил Центробанка Китая, которые ужесточают онлайн-выдачу микрокредитов. Эти проблемы могут помешать Ant Group «выполнить условия листинга».

После этого Ant Group заявила, что приостановит размещение акций и на Гонконгской бирже, а также принесла извинения инвесторам.

Представитель Alibaba заявил, что компания поддержит Ant Group. Акции Alibaba, которой принадлежит около 33% Ant Group, упали более чем на 5% на премаркете в США.

5 ноября Ant Group раскрыла параметры IPO: компания планировала привлечь $34,4 млрд — размещение могло стать рекордным. Компания собиралась разместиться на двух биржах — в Шанхае и в Гонконге.

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