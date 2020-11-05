Игрок собирает виртуальный портфель из акций реальных компаний, «запускает» его и получает призы за достижения.

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Фонд развития интернет-инициатив, фонд YellowRockets и 9 бизнес-ангелов суммарно вложили $470 тысяч в приложение Fantasy Invest — игру-симулятор фондового рынка, сообщили vc.ru в ФРИИ.

Fantasy Invest в игровой форме объясняет базовые правила работы фондового рынка. Игрок собирает виртуальный портфель из акций реальных компаний и получает призы за достижения.

Пользователю нужно выбрать компании, чьи акции будут, по его мнению, расти. После этого он «запускает» портфель из акций — если в реальном мире акции вырастут, выбор был сделан верно. Решения влияют на рейтинг в приложении: правильные ставки повышают рейтинг, и игрок может получить внутриигровую валюту; падение акций ведет к снижению рейтинга и количеству монет.

Игровую валюту пользователь может обменять на призы из магазины в приложении — подписку на популярные сервисы, наушники и другое.

Приложение монетизируется за счет игровой валюты, которую игрок может купить и с помощью неё открыть себе доступ к компаниям. Также Fantasy Invest рассматривает в качестве источника доходов организацию турниров в партнерстве с публичными компаниями, которые представлены в симуляторе.

По словам основателя компании Михаила Гаврилова, приложение помогает понять основы работы фондового рынка. При этом пользователям не нужно рисковать своим капиталом, а обучающий элемент поможет им разобраться, как правильно инвестировать.

Детали сделки и оценку компании стороны не раскрывают. Привлеченные средства компания направит на развитие на рынках США и Индии. ФРИИ планирует вложить ещё до $2,5 млн на условиях соинвестирования при достижении компанией целевых показателей.