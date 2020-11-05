Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Финансы
Евгения Евсеева
838

Игра-симулятор фондового рынка Fantasy Invest привлекла $470 тысяч от ФРИИ, YellowRockets и других Материал редакции

Игрок собирает виртуальный портфель из акций реальных компаний, «запускает» его и получает призы за достижения.

13 комментариев
В закладки

Фонд развития интернет-инициатив, фонд YellowRockets и 9 бизнес-ангелов суммарно вложили $470 тысяч в приложение Fantasy Invest — игру-симулятор фондового рынка, сообщили vc.ru в ФРИИ.

Fantasy Invest в игровой форме объясняет базовые правила работы фондового рынка. Игрок собирает виртуальный портфель из акций реальных компаний и получает призы за достижения.

Пользователю нужно выбрать компании, чьи акции будут, по его мнению, расти. После этого он «запускает» портфель из акций — если в реальном мире акции вырастут, выбор был сделан верно. Решения влияют на рейтинг в приложении: правильные ставки повышают рейтинг, и игрок может получить внутриигровую валюту; падение акций ведет к снижению рейтинга и количеству монет.

Игровую валюту пользователь может обменять на призы из магазины в приложении — подписку на популярные сервисы, наушники и другое.

Приложение монетизируется за счет игровой валюты, которую игрок может купить и с помощью неё открыть себе доступ к компаниям. Также Fantasy Invest рассматривает в качестве источника доходов организацию турниров в партнерстве с публичными компаниями, которые представлены в симуляторе.

По словам основателя компании Михаила Гаврилова, приложение помогает понять основы работы фондового рынка. При этом пользователям не нужно рисковать своим капиталом, а обучающий элемент поможет им разобраться, как правильно инвестировать.

Детали сделки и оценку компании стороны не раскрывают. Привлеченные средства компания направит на развитие на рынках США и Индии. ФРИИ планирует вложить ещё до $2,5 млн на условиях соинвестирования при достижении компанией целевых показателей.

Петербургскую компанию в 2019 году основал вице-президент банка «Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов. В июне 2020 года стартап привлёк €50 тысяч от венчурного сообщества Angels Band.

It's Fantasy, Bro - подкаст-реалити про запуск…
TL;DR: мы пилим стартап на американский рынок, а на днях запустили подкаст об этом проекте.
vc.ru

#новость #фрии #стартапы

Евгения Евсеева
+743
13
1
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0440\u0438\u0438","\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 173771, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Nov 2020 12:13:24 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Курс: Профессия интернет-маркетолог
Оплата после учёбы, международный диплом, личный наставник 24/7, трудоустройство
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Холден Колфилд

4

А зачем вообще сайты и vc когда есть друг таксист

Ответить

Eugene Smirnov

Холден
4
Ответить

Хозяин

Eugene
1

Какие же точные формулировки.

Сталкивался с одним чуваком: "Ну ты должен был знать мой Паджеро. У меня у самого первого в городе появился в 199Х-м, ни у кого другого не было."

Ответить

Οлег Κотов

1

Однако, вся эта торговля на биржах для нубов вроде меня (а таких 99%)
Это тупо те же ставки на спорт, которые щимят. Только с умным видом можно рассуждать о своих решениях.
Понравилась фраза - "Игра на бирже - это астрология для мужчин"

Ответить

Ilya Androsov

0

Смогут ли основатели зарабатывать реальные деньги на успешных игроках? 🤔

Ответить

Ivan Gribin

Ilya
1

А зачем?)
Брокерская комиссия работает при успехе и неуспехе😂

Ответить

Οлег Κотов

Ilya
0

рекламу продадут или сами кому-то продадутся если будет база игроков

Ответить

Илья Шишкунов

0

Как я понимаю, это приложение на смартфоны, плюс коммерческий аспект выполняется благодаря рекламным интеграциям компаний-партнёров? 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

А зачем тогда делать под это дело отдельную платформу? Есть же социальные сети или сайты вроде VC

Ответить

Сергей Подливчук

Илья
2

ещё расскажи себе анекдот и сам посмейся

Ответить

Денис Семенов

0

Это как фриспины в азино777?

Ответить

Evgeny Boyko

0

ПАО "Мамкин инвестор"

Ответить

Иван Яковлев

0

Для того чтобы попробовать свои силы на бирже есть демо-счёт с виртуальным балансом и реальными котировками. Он предоставляется бесплатно. И там понять как работает рынок и как пользоваться инструментами, предоставляемыми брокером: контроль рисков, стоп-лосы, и пр.

Приложение превращает работу с деньгами в игру (?!), что должно снизить восприятие ценности денег и позволить быстрее сливать деньги.

На производстве есть фраза "Техника безопасности пишется кровью", что означает что для любого пункта ТБ есть искалеченные или погибшие работники, который его не исполняли. На фондовом рынке аналогом ТБ является контроль рисков. И как раз о нём в этой "игре" решили не рассказывать.

Бывают бесполезные вещи, эта - вредная.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
В Москве стартует бесплатный бизнес-курс по развитию эмоционального интеллекта
С 10 ноября в Цифровом деловом пространстве пройдет цикл занятий, посвященный инновационным методам и приемам для разви…
0
Skyeng
Подписан
Отписаться
Мы выяснили, какой робоголос меньше бесит людей
Одно время подтверждением вводных уроков по телефону у нас занимались Антон, Влада и Захар. Все они были роботами, выше…
0
Цифра
Подписан
Отписаться
Как преодолеть технические сложности при внедрении промышленного искусственного интеллекта
Екатерина Ляпина, консультант по искусственному интеллекту в компании "Цифра", – о проблемах, с которыми сталкиваются п…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Make Luv
за день
О, поздравляю контактик с очередным пробитием.
«ВКонтакте» добавила ссылки на слова «скидка», «купон», «Али» и другие в публикациях — они ведут на AliExpress
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Anton Reut

Пользователи «ВКонтакте…

Nikolay Ganin

«В ближайшей перспективе мы…

Текстодром

Гайд: как оценить качество текста

Hexen Sage

Избиратели в Калифорнии…

Денис Демидов

Спасатели обнаружили в море…

ilia

«В ближайшей перспективе мы…

Nikolay Kapustin

Минтранс запланировал создать…

Иван Яковлев

Игра-симулятор фондового рынка…

Andrey Zhulidin

Десять ошибок при работе с…

Михаил Похеров

«ВКонтакте» добавила ссылки на…

Хозяин

Игра-симулятор фондового рынка…

Денис Демидов

Почему я больше не инвестирую в…

Aleks Ander

«Сбер» разместил на экранах…

Οлег Κотов

Игра-симулятор фондового рынка…

Nikolay Kapustin

Минтранс запланировал создать…

Οлег Κотов

Игра-симулятор фондового рынка…

ComeOn

Креатив ниже пояса

Eugene Elikov

Иногда UX-исследования не…

NotFop

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и…

Инокентий Смирнов

РБК: «Сбер» попросил…
null