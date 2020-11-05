Игра-симулятор фондового рынка Fantasy Invest привлекла $470 тысяч от ФРИИ, YellowRockets и других Материал редакции
Игрок собирает виртуальный портфель из акций реальных компаний, «запускает» его и получает призы за достижения.
Фонд развития интернет-инициатив, фонд YellowRockets и 9 бизнес-ангелов суммарно вложили $470 тысяч в приложение Fantasy Invest — игру-симулятор фондового рынка, сообщили vc.ru в ФРИИ.
Fantasy Invest в игровой форме объясняет базовые правила работы фондового рынка. Игрок собирает виртуальный портфель из акций реальных компаний и получает призы за достижения.
Пользователю нужно выбрать компании, чьи акции будут, по его мнению, расти. После этого он «запускает» портфель из акций — если в реальном мире акции вырастут, выбор был сделан верно. Решения влияют на рейтинг в приложении: правильные ставки повышают рейтинг, и игрок может получить внутриигровую валюту; падение акций ведет к снижению рейтинга и количеству монет.
Игровую валюту пользователь может обменять на призы из магазины в приложении — подписку на популярные сервисы, наушники и другое.
Приложение монетизируется за счет игровой валюты, которую игрок может купить и с помощью неё открыть себе доступ к компаниям. Также Fantasy Invest рассматривает в качестве источника доходов организацию турниров в партнерстве с публичными компаниями, которые представлены в симуляторе.
По словам основателя компании Михаила Гаврилова, приложение помогает понять основы работы фондового рынка. При этом пользователям не нужно рисковать своим капиталом, а обучающий элемент поможет им разобраться, как правильно инвестировать.
Детали сделки и оценку компании стороны не раскрывают. Привлеченные средства компания направит на развитие на рынках США и Индии. ФРИИ планирует вложить ещё до $2,5 млн на условиях соинвестирования при достижении компанией целевых показателей.
Петербургскую компанию в 2019 году основал вице-президент банка «Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов. В июне 2020 года стартап привлёк €50 тысяч от венчурного сообщества Angels Band.
А зачем вообще сайты и vc когда есть друг таксист
Однако, вся эта торговля на биржах для нубов вроде меня (а таких 99%)
Это тупо те же ставки на спорт, которые щимят. Только с умным видом можно рассуждать о своих решениях.
Понравилась фраза - "Игра на бирже - это астрология для мужчин"
Смогут ли основатели зарабатывать реальные деньги на успешных игроках? 🤔
Как я понимаю, это приложение на смартфоны, плюс коммерческий аспект выполняется благодаря рекламным интеграциям компаний-партнёров?
А зачем тогда делать под это дело отдельную платформу? Есть же социальные сети или сайты вроде VC
Для того чтобы попробовать свои силы на бирже есть демо-счёт с виртуальным балансом и реальными котировками. Он предоставляется бесплатно. И там понять как работает рынок и как пользоваться инструментами, предоставляемыми брокером: контроль рисков, стоп-лосы, и пр.
Приложение превращает работу с деньгами в игру (?!), что должно снизить восприятие ценности денег и позволить быстрее сливать деньги.
На производстве есть фраза "Техника безопасности пишется кровью", что означает что для любого пункта ТБ есть искалеченные или погибшие работники, который его не исполняли. На фондовом рынке аналогом ТБ является контроль рисков. И как раз о нём в этой "игре" решили не рассказывать.
Бывают бесполезные вещи, эта - вредная.
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